Зарема об Абаскале и КДК: «Тренер не мальчик, которого надо отчитывать за эмоциональность. Так российская футбольная система выдавливает талантливых специалистов. Слишком хороши для РПЛ!»
Зарема Салихова поддержала Гильермо Абаскаля, чьи заявления о судье рассмотрит КДК
«Тренер – это не мальчик, которого надо вызвать на ковер и отчитывать за эмоциональность. Абаскаль говорит логичные и здравые вещи.
ЭСК и КДК самим-то не стыдно? Будете потом по телевизору смотреть матчи европейской топ-команды или сборной и рассказывать: «А мы ему дисквалификацию впаяли!»
Все это уже проходили с Тедеско. Те же отмененные голы, неназначенные пенальти. Так российская футбольная система выдавливает талантливых тренеров. Слишком хороши для РПЛ! Смысл слов сожалений Алаева о том, что очки «Спартаку» не вернешь? Кому это произносится?
Да, «Спартак» не выглядел круто в последнем матче. Но есть ли хоть одна команда в мире, которая способна забивать 3-4 мяча в каждой игре? Иногда матчи выигрываются 1:0, в том числе и эпизоды с пенальти становятся решающими», – сказала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
«Вратарь гребаных 90 минут тянет время». Шелия вытащил все от «Спартака», но Абаскаля взбесило другое
Зарема Салихова — о матче «Спартак» — «Локо»: "Оказывается, у нас умеют офигительно судить."
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Зарема Салихова - о матче Спартак-Урал: "Если не будут опять видеть очевидные пенальти, совершать другие судейские ошибки, то выход один — уводить команду с поля. "
)))
Не нужно сомневаться, он скоро уйдет!
мужа накормила, детей спать уложила... теперь можно и любимым делом заняться
Уровень российской журналистики - узнать мнение бабы, которая от скуки решила поиграть с игрушкой мужа
Нормальное судейство же ....