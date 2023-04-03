Зарема об Абаскале и КДК: «Тренер не мальчик, которого надо отчитывать за эмоциональность. Так российская футбольная система выдавливает талантливых специалистов. Слишком хороши для РПЛ!»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи КДК РФС Александр Алаев Доменико Тедеско Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова поддержала Гильермо Абаскаля, чьи заявления о судье рассмотрит КДК

«Тренер – это не мальчик, которого надо вызвать на ковер и отчитывать за эмоциональность. Абаскаль говорит логичные и здравые вещи.

ЭСК и КДК самим-то не стыдно? Будете потом по телевизору смотреть матчи европейской топ-команды или сборной и рассказывать: «А мы ему дисквалификацию впаяли!»

Все это уже проходили с Тедеско. Те же отмененные голы, неназначенные пенальти. Так российская футбольная система выдавливает талантливых тренеров. Слишком хороши для РПЛ! Смысл слов сожалений Алаева о том, что очки «Спартаку» не вернешь? Кому это произносится?

Да, «Спартак» не выглядел круто в последнем матче. Но есть ли хоть одна команда в мире, которая способна забивать 3-4 мяча в каждой игре? Иногда матчи выигрываются 1:0, в том числе и эпизоды с пенальти становятся решающими», – сказала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

«Вратарь гребаных 90 минут тянет время». Шелия вытащил все от «Спартака», но Абаскаля взбесило другое

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13 комментариев

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Kit244098
Борзыкин, чего-то я твой посыл ни хрена не понял))
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Андрей Аврамов
Ответ Arsen Ismailov
А что с пенальти? Это Зарема его не поставила? ))) А что с пенальти в ворота Ахмата? ))) Речь ведь не о том что Спартаку нужно ставить все, просто нужно судить последовательно и качественно в обе стороны! Но когда видишь какие пеналы ставят на Комличенко, это просто смешно, тут новый дельфин вырисовывается 🤣🤣🤣!
Ну в РПЛ три дельфина,Соболев,Комличенко и Дзюба😁 Последний правда пока забыл как падать.
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Michael Boldyrev
Зарема топит за Спартака?)
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Geo07
Интересно..а в своих профобязанностях, что она предъявляет, заремка так же хорошо отсасывает?..
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Пара Соль Ка
Ответ Arsen Ismailov
А что с пенальти? Это Зарема его не поставила? ))) А что с пенальти в ворота Ахмата? ))) Речь ведь не о том что Спартаку нужно ставить все, просто нужно судить последовательно и качественно в обе стороны! Но когда видишь какие пеналы ставят на Комличенко, это просто смешно, тут новый дельфин вырисовывается 🤣🤣🤣!
Точно именно так нужно судить?))

Зарема Салихова — о матче «Спартак» — «Локо»: "Оказывается, у нас умеют офигительно судить."
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Зарема Салихова - о матче Спартак-Урал: "Если не будут опять видеть очевидные пенальти, совершать другие судейские ошибки, то выход один — уводить команду с поля. "

)))
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Робо
Абаскалю судьи дали понять, где его место! Он не понял! Вот еще один шаг!
Не нужно сомневаться, он скоро уйдет!
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Пара Соль Ка
А я уже волноваться начала, что-то Зарема молчит..)
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Arsen Ismailov
Ответ Андрей Аврамов
А что с пенальти в ворота Спартака на Семенове,ау Заремка ,слюнявая жаба.
А что с пенальти? Это Зарема его не поставила? ))) А что с пенальти в ворота Ахмата? ))) Речь ведь не о том что Спартаку нужно ставить все, просто нужно судить последовательно и качественно в обе стороны! Но когда видишь какие пеналы ставят на Комличенко, это просто смешно, тут новый дельфин вырисовывается 🤣🤣🤣!
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Ковид 07.10.52
Ответ Alex Slobodskikh
Зачем каждый раз кто-то звонит и интересуется мнением домохозяйки? Пусть и очень богатой. Уровень российской журналистики - узнать мнение бабы, которая от скуки решила поиграть с игрушкой мужа
Достали эти богатеи...вот Дюков бизнесмен газпромовский, сидел бы нефть продавал, а нет залез в рфс футболом руководить....так еще и журналисты интервью у него берут... тьфу...
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.ru
неспящая в Тарасовке...
мужа накормила, детей спать уложила... теперь можно и любимым делом заняться
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Alex Slobodskikh
Зачем каждый раз кто-то звонит и интересуется мнением домохозяйки? Пусть и очень богатой.
Уровень российской журналистики - узнать мнение бабы, которая от скуки решила поиграть с игрушкой мужа
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ТрактоПоктер
Ответ Андрей Аврамов
А что с пенальти в ворота Спартака на Семенове,ау Заремка ,слюнявая жаба.
Как что?
Нормальное судейство же ....
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Андрей Аврамов
А что с пенальти в ворота Спартака на Семенове,ау Заремка ,слюнявая жаба.
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