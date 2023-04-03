Зарема об Абаскале и КДК: «Тренер не мальчик, которого надо отчитывать за эмоциональность. Так российская футбольная система выдавливает талантливых специалистов. Слишком хороши для РПЛ!»

Зарема Салихова поддержала Гильермо Абаскаля, чьи заявления о судье рассмотрит КДК

«Тренер – это не мальчик, которого надо вызвать на ковер и отчитывать за эмоциональность. Абаскаль говорит логичные и здравые вещи.

ЭСК и КДК самим-то не стыдно? Будете потом по телевизору смотреть матчи европейской топ-команды или сборной и рассказывать: «А мы ему дисквалификацию впаяли!»

Все это уже проходили с . Те же отмененные голы, неназначенные пенальти. Так российская футбольная система выдавливает талантливых тренеров. Слишком хороши для ! Смысл слов сожалений о том, что очки «Спартаку» не вернешь? Кому это произносится?

Да, «Спартак» не выглядел круто в последнем матче. Но есть ли хоть одна команда в мире, которая способна забивать 3-4 мяча в каждой игре? Иногда матчи выигрываются 1:0, в том числе и эпизоды с пенальти становятся решающими», – сказала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

«Вратарь гребаных 90 минут тянет время». Шелия вытащил все от «Спартака», но Абаскаля взбесило другое