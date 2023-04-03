«Спартак» о КДК и Абаскале: «Тренер уважительно относится к арбитрам и не имел намерений кого-либо задеть»

В «Спартаке» сообщили, что Гильермо Абаскаль не пытался оскорбить судью Алексея Сухого

После игры с « » (0:0) в 21-м туре Мир испанец выразил недовольство тем, что голкипер грозненского клуба слишком поздно был наказан за затяжку времени. КДК РФС намерен рассмотреть ситуацию на очередном заседании.

«Да, мы получили письмо от КДК. Готовы пояснить и коллегам и болельщикам: в эмоциональной манере говорил о ситуации, которая сложилась на футбольном поле. Во избежание неточного перевода он это сам несколько раз отдельно уточнил еще во время пресс-конференции. Из видео, которое размещено в открытых источниках, это также отчетливо ясно.

Наш тренер уважительно относится к арбитрам и их работе и не имел намерений кого-либо задеть», – отметил глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.

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