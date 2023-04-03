«Спартак» о КДК и Абаскале: «Тренер уважительно относится к арбитрам и не имел намерений кого-либо задеть»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Ахмат КДК РФС Гиорги Шелия Алексей Сухой Дмитрий Зеленов Гильермо Абаскаль Футбол

В «Спартаке» сообщили, что Гильермо Абаскаль не пытался оскорбить судью Алексея Сухого

После игры с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре Мир РПЛ испанец выразил недовольство тем, что голкипер грозненского клуба Гиорги Шелия слишком поздно был наказан за затяжку времени. КДК РФС намерен рассмотреть ситуацию на очередном заседании.

«Да, мы получили письмо от КДК. Готовы пояснить и коллегам и болельщикам: Гильермо Абаскаль в эмоциональной манере говорил о ситуации, которая сложилась на футбольном поле. Во избежание неточного перевода он это сам несколько раз отдельно уточнил еще во время пресс-конференции. Из видео, которое размещено в открытых источниках, это также отчетливо ясно.

Наш тренер уважительно относится к арбитрам и их работе и не имел намерений кого-либо задеть», – отметил глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.

«Вратарь гребаных 90 минут тянет время». Шелия вытащил все от «Спартака», но Абаскаля взбесило другое

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21 комментарий

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Valentin Kompaneytsev
Ответ Пара Соль Ка
Полная цитата Абаскаля: "Команда с первой минуты тянет время. Их вратарь на протяжении гребаных 90 минут тянет время. А судья показывает ему желтую карточку лишь после 90 минут. Но зачем? Какой в том смысл? После 90 минут оставь карточки себе! Для статистики ты это делаешь? Для строчки в газете? Сохрани ее для другого случая. <...>" И относится именно к судьям, правильно?)
Возможно. Но на своём языке он мог иначе выражать своё видение ситуации. Со Слуцким был случай, когда он наговорил такое, что мамам не горюй. Он не хотел. Вся проблема в незнании языка.
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Celsius
Ответ Иван Иванов
Потому что ПРАВДА на стороне СПАРТАКА. Уймись
Малыш, когда ты подрастешь, то узнаешь, что правда - это отнюдь не истина, правда - вещь чисто субъективная, у каждого она своя. У Спартака своя правда, у судей своя. Так что уймись сам.
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Пара Соль Ка
Ответ Kulver
так судей то он не оскорбил, козлами не называл, продажными тоже. Единственное слово - "гребаных" - явно не к судье относится.
Прямым текстом не оскорбил, но усомнился в их компетентности и профессионализме...)

За "козлов" Семак отсидел по полной..)
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Kulver
Ответ Пара Соль Ка
Полная цитата Абаскаля: "Команда с первой минуты тянет время. Их вратарь на протяжении гребаных 90 минут тянет время. А судья показывает ему желтую карточку лишь после 90 минут. Но зачем? Какой в том смысл? После 90 минут оставь карточки себе! Для статистики ты это делаешь? Для строчки в газете? Сохрани ее для другого случая. <...>" И относится именно к судьям, правильно?)
так судей то он не оскорбил, козлами не называл, продажными тоже. Единственное слово - "гребаных" - явно не к судье относится.
+1
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Игорь М.
Ответ ДудьСдулся
Тедеско выдавили, теперь им уже и Абаскаль слишком эмоциональный...
Т.е. это не руководство виновато в уходе тренера, а Лига? Лига заставляла ставить в нападение Кутепова?)
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Пара Соль Ка
Ответ Valentin Kompaneytsev
"Вратарь гребаных 90 минут тянет время". В чём здесь оскорбление и кого сказанное касается.
Полная цитата Абаскаля:

"Команда с первой минуты тянет время. Их вратарь на протяжении гребаных 90 минут тянет время. А судья показывает ему желтую карточку лишь после 90 минут. Но зачем? Какой в том смысл? После 90 минут оставь карточки себе! Для статистики ты это делаешь? Для строчки в газете? Сохрани ее для другого случая. <...>"

И относится именно к судьям, правильно?)
+4
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Пара Соль Ка
Ответ mean machine/
Мало того, что истеричка, так еще и заднюю дал.
Это пасадобль или народная барыня?)
https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/75/5f/ed/ff/rue98127002a8.jpg
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Evgeny_Spartak_I9ZZ
Ответ Fc Sm
КДК просто любит штрафовать, поэтому: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
Это не только в футболе😀
+1
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Valentin Kompaneytsev
"Вратарь гребаных 90 минут тянет время". В чём здесь оскорбление и кого сказанное касается.
+4
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mean machine/
Мало того, что истеричка, так еще и заднюю дал.
+3
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Пара Соль Ка
"Что ж ты, фраер, сдал назад?" уже было?)
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Evgeny Trifonov
Ответ Сергей Б
Газпром грамотно работает с судьями,у них в рпл монополия по уничтожению конкурентов
Хочешь вернуть Хусаинова, броматан и 90ые?
+7
-6
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Катя СПб
Ответ Сергей Б
Газпром грамотно работает с судьями,у них в рпл монополия по уничтожению конкурентов
Химки уже уничтожили, Торпедо уничтожили, Спартак на очереди.
+6
-6
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Fc Sm
КДК просто любит штрафовать, поэтому: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
+2
-2
0
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Сергей Б
Газпром грамотно работает с судьями,у них в рпл монополия по уничтожению конкурентов
+5
-8
-3
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ДудьСдулся
Тедеско выдавили, теперь им уже и Абаскаль слишком эмоциональный...
+8
-3
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Дмитрий Агалаков
КДК - алчные и зарвавшиеся стервятники.
+3
-2
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Иван Иванов
Ответ Злодей Спб
Ну, дать 6 матчей дисквалификацию, чтобы остыл, как Боашу или Семаку раньше. Или спартаку КДК не писан, потому, что там половина заседающих бывшие КБ?
Потому что ПРАВДА на стороне СПАРТАКА. Уймись
+17
-12
+5
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Михаил1970
Переводчик неправильно перевел. Толмач виноват.
+2
0
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Fuji69
КДК РФС -что это за аппендикс ? Орган прихлебатель .
+14
-1
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Злодей Спб
Ну, дать 6 матчей дисквалификацию, чтобы остыл, как Боашу или Семаку раньше. Или спартаку КДК не писан, потому, что там половина заседающих бывшие КБ?
+10
-11
-1
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