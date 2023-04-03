«Спартак» о КДК и Абаскале: «Тренер уважительно относится к арбитрам и не имел намерений кого-либо задеть»
В «Спартаке» сообщили, что Гильермо Абаскаль не пытался оскорбить судью Алексея Сухого
После игры с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре Мир РПЛ испанец выразил недовольство тем, что голкипер грозненского клуба Гиорги Шелия слишком поздно был наказан за затяжку времени. КДК РФС намерен рассмотреть ситуацию на очередном заседании.
«Да, мы получили письмо от КДК. Готовы пояснить и коллегам и болельщикам: Гильермо Абаскаль в эмоциональной манере говорил о ситуации, которая сложилась на футбольном поле. Во избежание неточного перевода он это сам несколько раз отдельно уточнил еще во время пресс-конференции. Из видео, которое размещено в открытых источниках, это также отчетливо ясно.
Наш тренер уважительно относится к арбитрам и их работе и не имел намерений кого-либо задеть», – отметил глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.
«Вратарь гребаных 90 минут тянет время». Шелия вытащил все от «Спартака», но Абаскаля взбесило другое
За "козлов" Семак отсидел по полной..)
"Команда с первой минуты тянет время. Их вратарь на протяжении гребаных 90 минут тянет время. А судья показывает ему желтую карточку лишь после 90 минут. Но зачем? Какой в том смысл? После 90 минут оставь карточки себе! Для статистики ты это делаешь? Для строчки в газете? Сохрани ее для другого случая. <...>"
И относится именно к судьям, правильно?)
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