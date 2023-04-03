КДК РФС рассмотрит поведение Абаскаля на пресс-конференции после матча с «Ахматом»

КДК РФС рассмотрит поведение Гильермо Абаскаля после матча с «Ахматом»

Председатель КДК Артур Григорьянц заявил, что главный тренер « » будет вызван на заседание.

«По материалам СМИ мы рассмотрим материалы с пресс-конференции . Тренер будет вызван на КДК», – сказал Григорьянц.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» в 21-м туре Мир завершился ничьей со счетом 0:0.

Абаскаль про «Ахмат»: «Вратарь гребаных 90 минут тянет время, а судья показывает ему желтую лишь после 90-й. После 90-й оставь карточки себе! Для строчки в газете делаешь это?»