КДК РФС рассмотрит поведение Абаскаля на пресс-конференции после матча с «Ахматом»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат КДК РФС Артур Григорьянц Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

КДК РФС рассмотрит поведение Гильермо Абаскаля после матча с «Ахматом»

Председатель КДК Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Спартака» будет вызван на заседание. 

«По материалам СМИ мы рассмотрим материалы с пресс-конференции Гильермо Абаскаля. Тренер будет вызван на КДК», – сказал Григорьянц. 

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» в 21-м туре Мир РПЛ завершился ничьей со счетом 0:0. 

Абаскаль про «Ахмат»: «Вратарь гребаных 90 минут тянет время, а судья показывает ему желтую лишь после 90-й. После 90-й оставь карточки себе! Для строчки в газете делаешь это?»

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17 комментариев

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Алексей Ненахов
Ответ Ебздрогыч
И что же такого обидного для судей сказал Абаскаль?
Правду
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Spartakus1984
Ответ Назар Игорь
Последним нормальным тренером Спартака был Каррера, за что и выгнали. Остальные хлебнув спартаковского духа быстро деградировали.
В чем Деградировла Абаскаль?ТЫ видел как Семак бегает по бровке и истерит когда что то не в пользу зенита?Просто редко что не в его пользу бывает.
+1
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Spartakus1984
Рассмотреть поведенеи КДК уже пора достали всех
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Vhlam
Судей когда на КДК будут вызывать
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Данко Лазович
это за то, что он попросил засунуть карточку поглубже в...?
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Назар Игорь
Ответ ЗЕНИТ65
Его к психиатрам надо отправить.
Последним нормальным тренером Спартака был Каррера, за что и выгнали. Остальные хлебнув спартаковского духа быстро деградировали.
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toldo_slava
В морду бы дать этим чинушам
+3
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evil
довела ковидная газпрём лига Абаскаля
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igls54
Все ясно - очередной заговор, решили отнять у Спартака практически гарантированное чемпионство таким неблаговидным способом
+3
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mean machine/
Спартак в пердив вести - не губой трясти!
+1
-9
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Циник Петербургский
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
#чемпионствопятоготура )))
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ЗЕНИТ65
Его к психиатрам надо отправить.
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вместо наказания судей за ошибки умышленные, наказывают тренеров, кто обязан как то эти ошибки проглотить...
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Ковид 07.10.52
Ну вот и до тренера добрались...типы из одного города...нет судьями заниматься и нормально наказывать, а они будут наказывать того, кто про безобразия судейские говорит...Это типа, как одного гражданина, говорившего про коррупцию посадили. а коррупционеры продолжают свое черное дело....
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nobrainnopain
Номер понравился, решили на бис попросить?)
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Ебздрогыч
И что же такого обидного для судей сказал Абаскаль?
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Артем Иванов
Синдром тедеску
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igls54
Комментарий удален пользователем
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