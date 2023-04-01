Абаскаль про «Ахмат»: «Вратарь гребаных 90 минут тянет время, а судья показывает ему желтую лишь после 90-й. После 90-й оставь карточки себе! Для строчки в газете делаешь это?»

раскритиковал вратаря «Ахмата» Гиорги Шелию и судью Алексея Сухого.

«Спартак» сыграл с клубом из Грозного вничью в 21-м туре Мир – 0:0.

– Из уважения к зрелищу... Команда с первой минуты тянет время. Их вратарь на протяжении гребаных 90 минут тянет время. А судья показывает ему желтую карточку лишь после 90 минут. Но зачем? Какой в том смысл? После 90 минут оставь карточки себе! Для статистики ты делаешь это? Для строчки в газете? Сохрани ее для другого случая.

У меня такие же правила: если игроки не забивают, я должен делать замены. Если сделано не вовремя, я проиграл матч.

После матча я сказал команде не опускать голову, потому что мы должны идти вперед, несмотря на все обстоятельства. Я поговорил с арбитром после игры. Спросил, почему, когда два игрока « » столкнулись в своей штрафной, он дает свисток?

Надо пересмотреть момент. Но такое уже второй раз на нашем стадионе происходит... Не понимаю... Давайте корректно формулировать мои слова. Надо говорить корректно, как я говорю со своими ребятами.

– Не связана ли ваша эмоциональность и претензии к судьям с возможной нервозностью внутри команды?

– Можно в жизни руководствоваться конформизмом. Когда ты принимаешь все как оно есть. Но я не такой. Я хочу, чтобы команда заслуживала свои достижения. Если ты играешь без эмоций, можно сказать, что ты мертв.

Представьте, что я после матча прихожу с одним и тем же лицом, с одной интонацией... Это неправильно. Прежде всего, я самокритичен. И эмоции – это прежде всего мое недовольство собой. Так что вполне естественно, что в таких обстоятельствах я злюсь.

Ситуация в команде отличная. Мы 10 дней тренировались замечательно. Сегодня мы создали намного больше и больше заслужили победу, чем соперник. Уверен, что работа поможет нам в следующих матчах склонить чашу весов в нашу сторону. И раз сделанного было недостаточно, значит, нужно сделать больше, – сказал главный тренер « ».