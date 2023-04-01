Абаскаль про «Ахмат»: «Вратарь гребаных 90 минут тянет время, а судья показывает ему желтую лишь после 90-й. После 90-й оставь карточки себе! Для строчки в газете делаешь это?»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Ахмат Гиорги Шелия Алексей Сухой Спорт-Экспресс брань Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль раскритиковал вратаря «Ахмата» Гиорги Шелию и судью Алексея Сухого.

«Спартак» сыграл с клубом из Грозного вничью в 21-м туре Мир РПЛ – 0:0.

– Из уважения к зрелищу... Команда с первой минуты тянет время. Их вратарь на протяжении гребаных 90 минут тянет время. А судья показывает ему желтую карточку лишь после 90 минут. Но зачем? Какой в том смысл? После 90 минут оставь карточки себе! Для статистики ты делаешь это? Для строчки в газете? Сохрани ее для другого случая.

У меня такие же правила: если игроки не забивают, я должен делать замены. Если сделано не вовремя, я проиграл матч.

После матча я сказал команде не опускать голову, потому что мы должны идти вперед, несмотря на все обстоятельства. Я поговорил с арбитром после игры. Спросил, почему, когда два игрока «Ахмата» столкнулись в своей штрафной, он дает свисток?

Надо пересмотреть момент. Но такое уже второй раз на нашем стадионе происходит... Не понимаю... Давайте корректно формулировать мои слова. Надо говорить корректно, как я говорю со своими ребятами.

– Не связана ли ваша эмоциональность и претензии к судьям с возможной нервозностью внутри команды?

– Можно в жизни руководствоваться конформизмом. Когда ты принимаешь все как оно есть. Но я не такой. Я хочу, чтобы команда заслуживала свои достижения. Если ты играешь без эмоций, можно сказать, что ты мертв.

Представьте, что я после матча прихожу с одним и тем же лицом, с одной интонацией... Это неправильно. Прежде всего, я самокритичен. И эмоции – это прежде всего мое недовольство собой. Так что вполне естественно, что в таких обстоятельствах я злюсь.

Ситуация в команде отличная. Мы 10 дней тренировались замечательно. Сегодня мы создали намного больше и больше заслужили победу, чем соперник. Уверен, что работа поможет нам в следующих матчах склонить чашу весов в нашу сторону. И раз сделанного было недостаточно, значит, нужно сделать больше, – сказал главный тренер «Спартака».

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101 комментарий

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mitos
Включите для них обучающий фильм Последний пас)
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Pelerin
Ответ Гусеконь
Серая зона правил. Вратарь действительно может тянуть игру с первых минут и его неохотно будут наказывать. А если накажут, то вторую жёлтую за затяжку точно не дадут
Зато 2 ЖК Рыбусю в матче с тем же Ахматом в лёгкую ;)
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Колбаскер тут
Ответ Артур Багдасарян
всё по делу, опять тот же косяк, в штрафной столкнулись два ахматовца, один из них падая умудряется ещё и шлагбаум Соболеву поставить, а вместо бетонного пенальти, этот чудик свистит непонятно вообще что🤦🏻‍♂️
Это Миллер столкнул игроков Ахмата
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Что с рылом?
Зарема, твой выход. Пора рассказать о Зените, Газпроме, о Тедеско и тд и тп.
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Колбаскер тут
Ответ August Milevic
Не отменяя заслуг вратаря, сказал по факту
Какой этап цикла?
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ivica_sprut
Ответ Victor Victor
Вы, парни, уже определитесь в комментах. То вам всё серое и неинтересное в нашем футболе, нет эмоции, миллионеры пинают мяч и так далее, но стоит кому то проявить эмоцию, допустить острое высказывание то сразу идут реплики: "порвался", " борщ проник в мозг", "чего ноет" и т.д.
здесь, у большинства людей, отсутствует критическое мышление. если их клуб, то всё, что с ним связано - гуд. если нет - соответственно. также, многие шлепают комментарии чисто по шаблонам, надеясь залететь первыми на ветку и срубить плюсиков
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Колбаскер тут
Помню играли в Питере, когда в воротах был Максименко. Сыграли 0:0. 27 минут из 90 спартак просто валялся, а 12 минут в общей сложности Максименко вводил мяч от ворот
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Emirhan Amirov
Спартак закончил бороться за чемпионство ☠️🥴
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Юрий Кечко
Ответ ivica_sprut
Абаскаль всегда говорит только по делу. Его слова могут критиковать только упоротые хейтеры Спартака.
Безусловно
Врать Ахмата виноват что Спартак играет дома с ним по нулям
А так же два раза дома вничью с Уралом
А также 0-2 от Оренбурга
Все по делу
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Isa Babaev
Понятно, у Спартака все виноваты кроме их самих
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arspurs9
Ответ SMART789
поплыл испашка
Пока что плывет только наша зенитушка, судя по соседней новости про репетицию гимна за 900 рублей)
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rugbyfan
Ответ LifeSpartak
Странно,что судья не работавший полгода выходит именно сегодня и именно в рпл,а не фнл!
иными слова это заговор
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Сергей Спартакович
зачем?Спартак сам виноват что не выиграл.
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ivica_sprut
Ответ SMART789
поплыл испашка
где или в чем поплыл? комментарий ради комментария? плывёт ваш ##### клуб по Неве
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ivica_sprut
Абаскаль всегда говорит только по делу. Его слова могут критиковать только упоротые хейтеры Спартака.
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Юрий Кечко
А какой был тактичный в начале работы )))
Но от спартаковского духа просто так не уйдёшь , видно пропитался)))
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LifeSpartak
Странно,что судья не работавший полгода выходит именно сегодня и именно в рпл,а не фнл!
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Александр Беляков
Ответ ivica_sprut
мальчик, ты кто такой?
Ой зря ))
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ivica_sprut
Ответ Александр Беляков
Вот и поплыл рыжий. Так во все времена делалось в футболе. Лучше обсуди позорные нырки Соболева.
мальчик, ты кто такой?
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LifeSpartak
Шамару ноги выправить,Зобнина не выпускать.,Игнатова на лавку,Хлусевича в дубль!
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Faust Doc
Рыжий от Заремы плохое заболевание подхватил...
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PsichoEscape
Ответ jps
Комментарий удален пользователем
Сам то из какого подмосковья? Ближнего или дальнего?
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Футболшоу
все по спартаковские канонам. судья виноват во всем.
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spartak_1988
Ответ Александр Зубков
не разу не видел, чтоб удаляли по итогу вратаря тянувшего время.
Мешков удалил Беленова в игре Уфа Томь, дал 2 ЖК в течении одной минуты
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притвиц
Плохо когда тренер ищет причины неудачной игры не в себе, а в судьях , хотя руководство клуба делает все, что бы так и было.
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