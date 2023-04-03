Сборную Украины может возглавить экс-тренер «Локомотива» Билич

Теги Сборная Украины по футболу Руслан Ротань Сергей Ребров Уотфорд Славен Билич высшая лига ОАЭ чемпионшип УАФ Аль-Айн Фабрицио Романо Футбол

Главным тренером сборной Украины может стать Славен Билич

Хорватский специалист, 7 марта уволенный «Уотфордом», а ранее работавший в «Локомотиве», сборной Хорватии и иных командах, нравится руководству Украинской ассоциации футбола.

В УАФ собираются обсудить текущую тренерскую ситуацию, и в случае принятия ею решения о необходимости безотлагательных изменений Билич может получить предложение о работе.

1 марта на заседании исполкома УАФ исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины был утвержден Руслан Ротань. Тогда же было решено провести переговоры о заключении контракта с Сергеем Ребровым («Аль-Айн»).

С тех пор Украина провела 1 матч – против Англии (0:2) в квалификации Евро-2024. Следующая игра пройдет 16 июня – против Северной Македонии.

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10 комментариев

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Юрий Кечко
Ответ 113k
короче сборная никуда выходить не собирается. Все успехи сборной связаны только с Шевой.
Ты веришь что хоть с любым тренером Украина отцепит Италию ? Что б Италия ещё и евро пропустила ))
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Юрий Кечко
Ответ Los Galácticos
Англия уже считай с первого места вышла из этой группы.
Вот мы когда на евро 2008 отбирались как раз у нас в группе 7 команд вроде было , нормальная мясорубка
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Sanchello
Ответ Аталанта расправила плечи
Локомотив всё-таки далеко не главное его тренерское достижение.
это ты зачем очевидные вещи пишешь?
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Фарид Харисов
зрада получается
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113k
короче сборная никуда выходить не собирается.
Все успехи сборной связаны только с Шевой.
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Аталанта расправила плечи
Локомотив всё-таки далеко не главное его тренерское достижение.
0
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Никому_никабельный
Газзаева берите. Не прогадаете
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Юрий Кечко
Ответ Los Galácticos
Англия уже считай с первого места вышла из этой группы.
Да понятно , вообще группы почти все неинтересные , понятно кто выйдет
И по 5 команд убого , раньше по 6 и в некоторых по 7 бывало , интереснее в разы
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Los Galácticos
Ответ Юрий Кечко
Думают нашли лайфхак как Англию в группе обойти)))
Англия уже считай с первого места вышла из этой группы.
+2
-1
+1
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Юрий Кечко
Думают нашли лайфхак как Англию в группе обойти)))
+4
-2
+2
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