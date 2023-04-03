Сборную Украины может возглавить экс-тренер «Локомотива» Билич
Главным тренером сборной Украины может стать Славен Билич
Хорватский специалист, 7 марта уволенный «Уотфордом», а ранее работавший в «Локомотиве», сборной Хорватии и иных командах, нравится руководству Украинской ассоциации футбола.
В УАФ собираются обсудить текущую тренерскую ситуацию, и в случае принятия ею решения о необходимости безотлагательных изменений Билич может получить предложение о работе.
1 марта на заседании исполкома УАФ исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины был утвержден Руслан Ротань. Тогда же было решено провести переговоры о заключении контракта с Сергеем Ребровым («Аль-Айн»).
С тех пор Украина провела 1 матч – против Англии (0:2) в квалификации Евро-2024. Следующая игра пройдет 16 июня – против Северной Македонии.
Все успехи сборной связаны только с Шевой.
И по 5 команд убого , раньше по 6 и в некоторых по 7 бывало , интереснее в разы