Сборную Украины может возглавить экс-тренер «Локомотива» Билич

Главным тренером сборной Украины может стать Славен Билич

Хорватский специалист, 7 марта уволенный « », а ранее работавший в «Локомотиве», сборной Хорватии и иных командах, нравится руководству Украинской ассоциации футбола.

В УАФ собираются обсудить текущую тренерскую ситуацию, и в случае принятия ею решения о необходимости безотлагательных изменений может получить предложение о работе.

1 марта на заседании исполкома УАФ исполняющим обязанности главного тренера сборной был утвержден . Тогда же было решено провести переговоры о заключении контракта с («Аль-Айн»).

С тех пор Украина провела 1 матч – против Англии (0:2) в квалификации Евро-2024. Следующая игра пройдет 16 июня – против Северной Македонии.