«Уотфорд» уволил Билича и назначил Уайлдера главным тренером. Команда идет на 9-м месте в Чемпионшипе

Теги Уотфорд премьер-лига Англия Славен Билич трансферы отставки чемпионшип Крис Уайлдер Футбол

«Уотфорд» отправил Славена Билича в отставку.

Английский клуб уволил хорватского специалиста и его штаб. Новым главным тренером команды назначен Крис Уайлдер.

«Уотфорд» занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 51 очко в 35 матчах.

Команда при Биличе одержала одну победу в последних восьми играх.

Отставание от шестого места, позволяющего выступить в плей-офф турнира за право квалифицироваться в АПЛ в следующем сезоне, составляет четыре очка.

4 комментария

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Pertinax Gandi
А я ещё пару дней назад думал, а где потерялся Билич? Небось куда-нибудь в страны персидского залива подался подзаработать на старость. А он вон оно, где был!
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Bartez1986
Ответ Крыс Пол
Отчаянные меры, но с Уайлдером игроки хотя бы филонить не будут, ибо один удар - и ты в нокауте.
следующим тренером будет Фьюри
+4
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+4
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Крыс Пол
Отчаянные меры, но с Уайлдером игроки хотя бы филонить не будут, ибо один удар - и ты в нокауте.
+6
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+6
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deadjoker
Назначили бы Джерарда или лемпарда, им как раз надо перезагрузиться
+2
0
+2
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