«Уотфорд» уволил Билича и назначил Уайлдера главным тренером. Команда идет на 9-м месте в Чемпионшипе

« » отправил в отставку.

Английский клуб уволил хорватского специалиста и его штаб. Новым главным тренером команды назначен .

«Уотфорд» занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 51 очко в 35 матчах.

Команда при Биличе одержала одну победу в последних восьми играх.

Отставание от шестого места, позволяющего выступить в плей-офф турнира за право квалифицироваться в АПЛ в следующем сезоне, составляет четыре очка.