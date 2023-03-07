«Уотфорд» уволил Билича и назначил Уайлдера главным тренером. Команда идет на 9-м месте в Чемпионшипе
«Уотфорд» отправил Славена Билича в отставку.
Английский клуб уволил хорватского специалиста и его штаб. Новым главным тренером команды назначен Крис Уайлдер.
«Уотфорд» занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 51 очко в 35 матчах.
Команда при Биличе одержала одну победу в последних восьми играх.
Отставание от шестого места, позволяющего выступить в плей-офф турнира за право квалифицироваться в АПЛ в следующем сезоне, составляет четыре очка.
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