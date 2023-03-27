не впечатлен игрой в матче против сборной Англии.

В квалификации Евро-2024 сборная уступила на «Уэмбли» со счетом 0:2.

«С точки зрения Украины, Англия сыграла фантастически, потому что они игра была открытой, но, будь вы тренером Мудрика, вы бы наверняка разочаровались.

При всем уважении, он все еще учится играть, но зная, что нужно сдерживать , нельзя позволять ему получать мяч под левую ногу, потому что это его волшебная палочка. Но [в эпизоде с первым голом Англии] именно так и произошло», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии в интервью Channel 4 об игре вингера «Челси».

Мудрик получил худшую оценку от WhoScored за матч Англия – Украина. У него 1 удар мимо и 5 потерь за 61 минуту, точность передач – 70%