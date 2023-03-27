Джеррард раскритиковал Мудрика за матч с Англией: «Будь вы его тренером, вы бы разочаровались. Он все еще учится играть»
Стивен Джеррард не впечатлен игрой Михаила Мудрика в матче против сборной Англии.
В квалификации Евро-2024 сборная Украины уступила на «Уэмбли» со счетом 0:2.
«С точки зрения Украины, Англия сыграла фантастически, потому что они игра была открытой, но, будь вы тренером Мудрика, вы бы наверняка разочаровались.
При всем уважении, он все еще учится играть, но зная, что нужно сдерживать Сака, нельзя позволять ему получать мяч под левую ногу, потому что это его волшебная палочка. Но [в эпизоде с первым голом Англии] именно так и произошло», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии в интервью Channel 4 об игре вингера «Челси».
Мудрик получил худшую оценку от WhoScored за матч Англия – Украина. У него 1 удар мимо и 5 потерь за 61 минуту, точность передач – 70%
а теперь посмотри пиняева, там помимо скорости и дриблинга еще и интеллект - он делает много полезных действий для команды в целом
Какие 35-40?! За него и 10 в другое время бы не дали.
Можно просто три четыре миллиона. Как подписной. Бегать тоже буду быстро по флангу )))
На перерыв сборных буду на базе)))
Вообще такие определения конечно умиляют... Первый пост вообще читали?