Джеррард раскритиковал Мудрика за матч с Англией: «Будь вы его тренером, вы бы разочаровались. Он все еще учится играть»

Теги Челси Стивен Джеррард Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия Арсенал квалификация Евро-2024 Михаил Мудрик Букайо Сака Футбол

Стивен Джеррард не впечатлен игрой Михаила Мудрика в матче против сборной Англии.

В квалификации Евро-2024 сборная Украины уступила на «Уэмбли» со счетом 0:2.

«С точки зрения Украины, Англия сыграла фантастически, потому что они игра была открытой, но, будь вы тренером Мудрика, вы бы наверняка разочаровались.

При всем уважении, он все еще учится играть, но зная, что нужно сдерживать Сака, нельзя позволять ему получать мяч под левую ногу, потому что это его волшебная палочка. Но [в эпизоде с первым голом Англии] именно так и произошло», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии в интервью Channel 4 об игре вингера «Челси».

Мудрик получил худшую оценку от WhoScored за матч Англия – Украина. У него 1 удар мимо и 5 потерь за 61 минуту, точность передач – 70%

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51 комментарий

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Томаш Спенсер
Что взять с бриллианта, который оказался сделанным из салфеток намазанных салом? 😅😅
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очумелый
В арсенале перекрестились,что такие бабки чуть не втюхали.Заиграть он заиграет,просто в арсенале нужно было здесь и сейчас.
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MarcoAsensio
Тоже неправильно его винить, игрок посредственный, что с него спрашивать на таком высоком уровне, в Челси он посидит на банке до конца сезона, пойдет в аренду в какой-нибудь середняк, а через год его выкупит кто-нибудь миллионов за 15-20 в лучшем случае и на этом закончится всё, но зато Челси купил талантливого украинца за кучу денег, хайпанули, получили одобрение, поддержали бедную страну так сказать)
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Нук Гно
Ответ Gaiar
Очень уважаю его как эксперта, поэтому вдвойне обидно
ну какой из Вадима эксперт. все, что он умеет, – красиво подавать очевидную инфу. что касается настоящего анализа – его у него там нет
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Wekil Halylow
Ответ Roman
Челси за игрока, который ещё только учится попадать по мячу, отдали 100 лямов. Все, что нужно знать о синем мешкобусе из Лондона)
Мудрик может сдержат только какашку Саку
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benjamin92
Ответ DolJun
коутиньо
Если Мудрика взяли за сотку, то цена за Коута, разрывавшего АПЛ, должна была быть в районе 200-250 млн.
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joze mourino
Ответ Авторитетное Мнение
Бред
чел, ты хоть один матч мудрика смотрел? я смотрел. безголовый бегунок. вывозит только за счет скорости. мне кажется ему норм было бы играть на контратаках, кстати. для позиционки он слабый.
а теперь посмотри пиняева, там помимо скорости и дриблинга еще и интеллект - он делает много полезных действий для команды в целом
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Sanjar Akhmedoff
Ответ DolJun
коутиньо
Коутиньо хоть что то доказал, этот Мудрик чем так дорог?
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Balt39
Ответ Gaiar
В ситуации с Мудриком очень разочаровал Лукомский. Так хвалил, так защищал, было столько эмоций, что явно несвойственно Вадиму. Хотя даже при первичном анализе его игры в ЛЧ станет понятно, что это продукт пиара и политической ситуации. Ну а Вадим повел себя непрофессионально по-моему личному мнению, а теперь совсем не критикует украинца, чувствуется политическая позиция
Ну в защиту Вадика - Миха смотрелся очень хорошо в Шахтере. Стата последнего года 10+10 за 2065 минут. Игра в ЛЧ с Селтиком и Лейпцигом хорошая. Естественно, что Челси развели - не может игрок с одним сезоном в УПЛ столько стоить. Но я думаю, что на Мудрика тоже давит сумма. Задатки хорошие , но сырой совсем ещё для АПЛ.
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LoLKeK4eburek
Даже продажа Кокорина Фиорентине не такой разводняк, как это шоу с Мудриком. Кокорин хоть и пинал в Италии МПХ вместо мяча, но стоил всего 5 лямов. А тут за 100 бездарность втюхали
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Gaiar
Ответ Peter Parker
С Вадимом все понятно уже давно. Самое мерзкое, что он все это делает под маской аргументированности и объективности. И Шахтер у него лучший футбольный перфоманс показал, и сборная Украины заслуживала Чм, и Каспаров лучший спортсмен. И говори он прямо, что считает так по политическим мотивам, но нет же.
Да, есть такое
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Gaiar
Ответ гилберт
Рано ещё делать выводы. Видно что парень интересный, но больше фристайлист, чем футболист. Вот честно, задатки есть, поработать над игрой без мяча, подтянуть теорию и может вырасти в классного игрока. Понятно что переплатили, но он не бездарность, лямов на 35-40 потянет.
Чем интересен? Сомнительной игрой в ЛЧ и тем, что в конце обвел Милнера?

Какие 35-40?! За него и 10 в другое время бы не дали.
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ВладимирНеПутин
Пусть едет к жене савину на кипр
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ДедаДома.нет
Ответ Gaiar
В ситуации с Мудриком очень разочаровал Лукомский. Так хвалил, так защищал, было столько эмоций, что явно несвойственно Вадиму. Хотя даже при первичном анализе его игры в ЛЧ станет понятно, что это продукт пиара и политической ситуации. Ну а Вадим повел себя непрофессионально по-моему личному мнению, а теперь совсем не критикует украинца, чувствуется политическая позиция
В одном из подкастов он достал свою доску с надписью no war. Затем ее перевернул. И начал разбирать игру команды на своей любимой доске. После данной ситуации я насторожено к нему отношусь.
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Peter Parker
Ответ Gaiar
В ситуации с Мудриком очень разочаровал Лукомский. Так хвалил, так защищал, было столько эмоций, что явно несвойственно Вадиму. Хотя даже при первичном анализе его игры в ЛЧ станет понятно, что это продукт пиара и политической ситуации. Ну а Вадим повел себя непрофессионально по-моему личному мнению, а теперь совсем не критикует украинца, чувствуется политическая позиция
С Вадимом все понятно уже давно. Самое мерзкое, что он все это делает под маской аргументированности и объективности. И Шахтер у него лучший футбольный перфоманс показал, и сборная Украины заслуживала Чм, и Каспаров лучший спортсмен. И говори он прямо, что считает так по политическим мотивам, но нет же.
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Sergey Kuznetsov
Ответ А.В.Бубнов
Посмотрите, что вылезло! Из скользящего неудачника эксперт такой же, как из Мудрика топ-футболист
фу, как бестактно! всё еще горит из-за 7-0 ?
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гилберт
Ответ rbast
Парень интересный? Вы про Лукомского? :)) Вообще такие определения конечно умиляют... Первый пост вообще читали?
Что такое первый пост? Лукомского не читал, но осуждаю.
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Авторитетное Мнение
Ответ Ростовский
Пиняев посильнее Мудрика
Бред
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Антон Абызов
Ответ Ростовский
Пиняев посильнее Мудрика
чем? то, что "каждая страна полна жопа огурцов"?
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Антон Абызов
Ответ Gaiar
В ситуации с Мудриком очень разочаровал Лукомский. Так хвалил, так защищал, было столько эмоций, что явно несвойственно Вадиму. Хотя даже при первичном анализе его игры в ЛЧ станет понятно, что это продукт пиара и политической ситуации. Ну а Вадим повел себя непрофессионально по-моему личному мнению, а теперь совсем не критикует украинца, чувствуется политическая позиция
оба два с Украины?
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VDX00
Ответ Roman
Челси за игрока, который ещё только учится попадать по мячу, отдали 100 лямов. Все, что нужно знать о синем мешкобусе из Лондона)
Думаю написать в Челси и предложить себя как игрока. Ну и что что 30+. Зато с опытом.
Можно просто три четыре миллиона. Как подписной. Бегать тоже буду быстро по флангу )))
На перерыв сборных буду на базе)))
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Александр Рагулин
Я не могу понять это, что заказуха такая Мудрика топить теперь? У всех бывают плохие матчи и плохой период в сезоне. Рано делать какие то выводы. То что пацан талантливый нет сомнений, надеюсь ещё покажет себя. Период адаптации в Европе никто не отменял.
Чел, за него отвалили 100 лямов, это автоматически направляет на него все прожектора сми. а уж как он себя покажет, зависит от него самого
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rbast
Ответ гилберт
Рано ещё делать выводы. Видно что парень интересный, но больше фристайлист, чем футболист. Вот честно, задатки есть, поработать над игрой без мяча, подтянуть теорию и может вырасти в классного игрока. Понятно что переплатили, но он не бездарность, лямов на 35-40 потянет.
Парень интересный? Вы про Лукомского? :))
Вообще такие определения конечно умиляют... Первый пост вообще читали?
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Bartez1986
Срна вышел из чата
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гилберт
Ответ Roman
Челси за игрока, который ещё только учится попадать по мячу, отдали 100 лямов. Все, что нужно знать о синем мешкобусе из Лондона)
Конечно за сотку лучше брать готового игрока, который не нуждается в обучении. Но если у тебя денег вагон и ты вертел ФФП, то можно взять игрока за сотку с потенциалом, который может раскрыться, а может нет. Или просто игрока который тебе нравится. Почему нет? Я бы дал за Мудрика 35 лимонов, это край.
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