Мудрик получил худшую оценку от WhoScored за матч Англия – Украина. У него 1 удар мимо и 5 потерь за 61 минуту, точность передач – 70%

стал худшим игроком матча Англия – (2:0).

Полузащитник, представляющий « », провел на поле 61 минуту. За это время он нанес один удар по воротам англичан – неточный. Также он совершил одну обводку (с двух попыток) и пять раз потерял мяч. Точность передач составила 70% (14 пасов из 20).

Такое выступление алгоритмы WhoScored оценили в 5,7 балла. Ни один другой участник игры не получил меньше 6,0.

Лучшим оказался полузащитник Англии Букайо Сака – у автора гола и ассиста 8,7 балла.

Франк Лебеф: «Выпускать Мудрика потому, что он обошелся в 88 млн фунтов и должен их отработать, глупо и несправедливо. Михаил еще не готов, нужно проявить терпение»