Мудрик получил худшую оценку от WhoScored за матч Англия – Украина. У него 1 удар мимо и 5 потерь за 61 минуту, точность передач – 70%

Теги Челси Сборная Украины по футболу Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал рейтинги квалификация Евро-2024 Михаил Мудрик Букайо Сака Футбол

Михаил Мудрик стал худшим игроком матча Англия – Украина (2:0).

Полузащитник, представляющий «Челси», провел на поле 61 минуту. За это время он нанес один удар по воротам англичан – неточный. Также он совершил одну обводку (с двух попыток) и пять раз потерял мяч. Точность передач составила 70% (14 пасов из 20).

Такое выступление алгоритмы WhoScored оценили в 5,7 балла. Ни один другой участник игры не получил меньше 6,0.

Лучшим оказался полузащитник Англии Букайо Сака – у автора гола и ассиста 8,7 балла.

Франк Лебеф: «Выпускать Мудрика потому, что он обошелся в 88 млн фунтов и должен их отработать, глупо и несправедливо. Михаил еще не готов, нужно проявить терпение»

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Доил.. дою.. и буду доить)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Samburskiy
Ответ Антон Фалафель
Пора работать двойником шамана на гастролях. С футболом надо завязывать
Нельзя так, я аж жену смехом разбудил)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fcuper
На самом деле этого Мудрика жаль,как и всю Украину,их сделали разменной монетой,Россия то по любому победит,всё распереживались,но каждый Русский когда приспичит пойдет,если кто то думает,что нас как бедных Украинцев будут ловить на пляжах,в клубах,в магазинах и отправлять на войну,то вы не Русский человек)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Глебиньо
Ответ Direct free kick
Сборная уровня чуть лучше азербийджана
ты о сборной России сейчас?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зеленый хвостик
Удивительно, политтрансферный игрок сыграл на своем уровне. Зинченко там уже поплакал по этому поводу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2vdhrvmmzf
Ответ TiNO
😂😂😂😂 Срна, как ты там?
Так он в порядке, столько денег за это залутал, ты спроси как у боули дела
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgen_Hazard
Какой бриллиант урвали по цене КДБ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nobrainnopain
Бриллиант 5,7 карат. Вот так вот легко зраду обратить в перемогу☝️
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гегенпрессинг Рангника
Мбаппе в лютом шоке от таких показателей, золотой мяч этому повесточному мальчику
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gukmamop
Нет ли тут оправдания РФ? Безобразие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nairi Mirzoyan
Ответ Health
он то офигенно,впарили за 100 лямов
Это была не спортивная история. Просто сейчас модно делать всгревы Украине и украинцам. Это было символично, что за деньги российского предпринимателя покупается самый дорогой игрок с Украины. К Мудрику претензий быть не может. Он точно в этой ситуации не виноват. Думаю, что эти сумасшедшие уплаченные деньги на него давят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
REALITY
Самое дорогое полено в истории 🤷🏻‍♂️
100м за что ????
Чистой воды money laundering для ВСУ
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Rio de Janeiro
Как вообще англичане посмели выиграть у величайшей нации и древнейшей цивилизации в такое время? Теперь придётся не обеднённый уран а обогащённый передавать.По-другому такой объем зрады не прикрыть
Сборная уровня чуть лучше азербийджана
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La Crosse Bobcats
Ответ TiNO
😂😂😂😂 Срна, как ты там?
а ему то что? ))) сделка то уже заключена. тут скорее надо спрашивать что с лицом у Боэли
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
qwer11
Ответ Гильяно
Мудирик это развод века в футболе:))
ну если ты так говоришь, тогда ок
0
-8
-8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гильяно
Мудирик это развод века в футболе:))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гильяно
Ответ Антон Фалафель
Пора работать двойником шамана на гастролях. С футболом надо завязывать
Ахахахах
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Мудрик получил то...то...то...! Как же это круто!! А в реале гавно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slavnov
мудрик крутой,на него уже карикатуры рисуют...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Лисицын
Но как же он был хорош в те 30 минут против Ливерпуля
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Health
Ответ TiNO
😂😂😂😂 Срна, как ты там?
он то офигенно,впарили за 100 лямов
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor nn
И що?Пока Мудрик играет за Челси все матчи в основе..А Пиняев забивает с трудом целому Ираку)))Вот он--рывок.))А Мудрыка купли за 120 млн между прочем..
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Куда и кому теперь Челси сплавить нового Мбаппе вообще не ясно. 🤷‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio de Janeiro
Как вообще англичане посмели выиграть у величайшей нации и древнейшей цивилизации в такое время? Теперь придётся не обеднённый уран а обогащённый передавать.По-другому такой объем зрады не прикрыть
+41
-4
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Osodj Djhshs
😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий