Стоунз о реакции Зинченко на события на Украине: «Ему было очень тяжело – это потрясло нас. Не могу представить, через что он проходил»

Теги Сборная Украины по футболу Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал Джон Стоунз Александр Зинченко Футбол

Джон Стоунз отметил силу духа Александра Зинченко.

Защитник «Манчестер Сити» рассказал о реакции бывшего партнера по команде на начало событий на Украине.

«Я не знаю, подходит ли здесь слово «шокирован». Но Зиннер был совсем не в себе. Ему было очень тяжело. Обычно он очень жизнерадостный человек, по-настоящему счастливый. Это потрясло нас всех. Я никогда не думал, что увижу что-то подобное.

Я очень переживал за Зиннера. Мы все пытались поговорить с ним, сделать так, чтобы он излил душу. Он всегда интересовался, что с его семьей, которая все еще была там, и чем он может помочь.

Я знаю, что он был там, на улицах Манчестера, со многими своими соотечественниками, с которыми он мог быть рядом и поддержать их в то время. Думаю, что здесь речь идет и о футбольной семье. Люди открыли свои сердца, отложив в сторону любовь к своей команде и признав, что есть вещи поважнее футбола. Я не могу себе представить, через что ему пришлось пройти.

То, что он прошел через это и выиграл еще один титул (чемпионство в АПЛ в составе «Манчестер Сити» – Sports.ru), – огромная заслуга его и всех, кто его поддерживал. Я думаю, он, вероятно, хотел сделать это для них – добиться успеха и не позволить этому сломить его или помешать ему достичь своих целей», – передает слова защитника сборной Англии Manchester Evening News.

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95 комментариев

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Олег Устименко
Зинченко не мужик, никакого у нему уважения нет😒
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ДедаДома.нет
Пока Зина плачет, умирают люди. На которых ему срать. Хочет помочь !? Ружье и на передовую. Или солдатам Владу отдай. Можно еще и пол зп своей отдавать семьям убитых солдат. Тогда да можно сказать, что парень переживает.
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Treq Qert
Да то же самое,что проходили иракцы,сирийцы и где вы там еще были
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Павел Мельников
Ответ NRNG
Единственный, учи матчасть, ипеска.
Аргумент уровня "сам дурак". Открой вики да погляди.
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Дмитрий Соболев
через что он прошел ? давно там никого у него нет. привыкли врать
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balo1990
Ответ Денис Мартин
Людям тяжело воспринимать проблемы других, особенно незнакомых людей. Если бы у человека были в Украине родственники, друзья, если бы он сам там бывал и для него это не была "какая-то страна, на которую все равно", он бы реагировал по другому, даже, если бы он также верил в армию нацистов, он бы все равно переживал за людей, ведь для него это был бы не пустой звук. А тут человек скорее всего никогда не был в Украине, знать не знает, что там и как, поэтому ему абсолютно непонятно, что там пережил Зинченко, ведь он был в Англии в это время. То есть логика такая "Я не был в Украине, мне все равно, он тоже там не был в начале войны, почему ему не все равно?" Просто кому-то хватает интеллекта, хотя бы представить, что может ощущать человек в таком случае, а кто-то не парится. У меня зимой в доме очень плохо грели батареи, у некоторых соседей тоже, они были готовы писать претензии, а были те у кого было нормально с теплом, им объясняли, что чем больше людей напишет, тем быстрее что-то начнет двигаться, но они желанием не горели, потому что у них то все не плохо, их устраивает. Один из них, кстати, жил на втором этаже, а там во вдворе мусорка, и месяц назад ее не убирали больше недели, соответственно пахло у первых этажей очень специфично, и тут он уже ходил и матерился, что надо бы им написать жалобу, мы же тут задыхаемся.
Не людям а россиянам. Сами начали войну, а потом еще и издеваются над людьми, которые переживают из-за смерти невинных людей. Истинная сверхдержава. ♥️
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NRNG
Ответ Павел Мельников
Нет, не единственный, проверить это нетрудно. То, что долги всех вместе взяла одна страна - это момент уже последующий был, и тоже не просто так.
Единственный, учи матчасть, ипеска.
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Олег Устименко
Ответ BeastI666I
ты типичный россиянин, конечно ))) тебя никто в мире бы не понял больше... армян бы переживали за своих, грузины, южноафриканцы, да кто угодно. Тебе еще плюсов поставили... Соглашусь, что мы русские друг друга недолюбливаем. НО другие страны это какб ольшие семьи.
ты не русский ты yZkий😏
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GibsonFlyingV
Помню воспоминания сэра Алекса Фергюсона про Видича,который собирался ехать воевать за Сербию,там какая-то напряженная ситуация была в нулевых. Ну а Зинченко переживет все это в безопасной Англии
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dedpihto59
Слишком пафосно‼️
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D-eisler@yandex.ru
Ответ KMR
Пока тебя не приходили "спасать" гибли только в шахтах. В 8 год конфликта погибло 20 человек за год!!! А сейчас сколько?!
отчет ОБСЕ почитай
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45_percent
Ответ BeastI666I
ты типичный россиянин, конечно ))) тебя никто в мире бы не понял больше... армян бы переживали за своих, грузины, южноафриканцы, да кто угодно. Тебе еще плюсов поставили... Соглашусь, что мы русские друг друга недолюбливаем. НО другие страны это какб ольшие семьи.
А ты типичный хатаскрайник. Тебя там СБУ не примет за идентификацию россиянином? Очень переживаю, а то мобилизовать некого будет!
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R/Kir
Ответ deadjoker
Бедный и несчастный, как выдержал то сидя в манчестере строча посты в инсте.
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Павел Мельников
Ответ Максим Иске
Насчет РИ правда, а вот с союзом ты соврамши! Единственный его правопреемник - Россия.
Нет, не единственный, проверить это нетрудно. То, что долги всех вместе взяла одна страна - это момент уже последующий был, и тоже не просто так.
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Мистер Громов
Ответ KMR
Ну я бы если спасал,то позвал к себе,а не сбрасывал ФАБ на Мариуполь
А если тебя позвали и ты хотел уйти, а не спасал, то оставил бы свою землю, имущество?
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Антон Абызов
Тяжкий Мудрик? теперь такое ругательство есть)
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Adeen
Ответ Алексей Ненахов
Зинченко типичный приживалец , был в России после 2014 его все устаивало, потом в Англию перебрался и уже от туда стал ярый «патриот» , а какой он боец в инсте , таких «героев» трудно найти
Он ещё гражданство хотел поменять, потому что его на Украине в молодёжку не брали из-за контракта с Уфой и проживания в России)
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Павел Мельников
Ответ Максим Иске
Если уж поэтапно, то начинай с первого этапа, че ж ты только последний указал! )) Гиркин был сильно потом! Сначала донбасс не принял госпереворот проплаченный извне(а никакую не революцию и уж тем более не достоинства), как и многие другие города и регионы, в которых где-то усилиями сбу(одесса, харьков), а где-то стрельбой по мирным жителям(мариуполь) американским подстилкам удалось удержать ситуацию под контролем. А вот на донбассе не удалось, и тогда подстилки вооружили нацистов и отправили их убивать людей.
А чем Донецк по общественной обстановке от Харькова отличался и почему в Харькове жилось спокойно все эти восемь лет? "Гиркин об ответственности" - гугл ит. Может, что-то новое станет известно, хотя для людей, НЕизбирательно помнящих хронологию, и так понятно, что там к чему.
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Сергей Кондратьев
Через слёзы и сопли он прошёл...Нашли мученика
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Максим Иске
Ответ Павел Мельников
Аляска тоже принадлежала. У Российской империи не было правопреемников. Российская Федерация - о̲д̲н̲о̲ ̲и̲з̲ государств-продолжателей СССР.
Насчет РИ правда, а вот с союзом ты соврамши! Единственный его правопреемник - Россия.
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Максим Иске
Ответ Павел Мельников
Поэтапно: въезд банды Гиркина; отвлечение основной массы украинских войск от проблемы потерянного Крыма; работа техники ихтамнетов, которой не было на вооружении у украинцев; вялотекущий конфликт, близившийся к заморозке. Вот примерно то, что там происходило.
Если уж поэтапно, то начинай с первого этапа, че ж ты только последний указал! )) Гиркин был сильно потом! Сначала донбасс не принял госпереворот проплаченный извне(а никакую не революцию и уж тем более не достоинства), как и многие другие города и регионы, в которых где-то усилиями сбу(одесса, харьков), а где-то стрельбой по мирным жителям(мариуполь) американским подстилкам удалось удержать ситуацию под контролем. А вот на донбассе не удалось, и тогда подстилки вооружили нацистов и отправили их убивать людей.
+2
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KMR
Ответ Мистер Громов
Русскоязычное население, имеющее гражданство другой страны.
Ну я бы если спасал,то позвал к себе,а не сбрасывал ФАБ на Мариуполь
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Денис Мартин
Ответ Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
А близкие? Даже если родители вне опасности. У меня в Киеве много родственников, шок абсолютно понятен. Другое дело, что уж слишком он эмоционально реагировал. Выглядело странно, но это его дело.
Людям тяжело воспринимать проблемы других, особенно незнакомых людей.

Если бы у человека были в Украине родственники, друзья, если бы он сам там бывал и для него это не была "какая-то страна, на которую все равно", он бы реагировал по другому, даже, если бы он также верил в армию нацистов, он бы все равно переживал за людей, ведь для него это был бы не пустой звук.

А тут человек скорее всего никогда не был в Украине, знать не знает, что там и как, поэтому ему абсолютно непонятно, что там пережил Зинченко, ведь он был в Англии в это время.

То есть логика такая "Я не был в Украине, мне все равно, он тоже там не был в начале войны, почему ему не все равно?"

Просто кому-то хватает интеллекта, хотя бы представить, что может ощущать человек в таком случае, а кто-то не парится.

У меня зимой в доме очень плохо грели батареи, у некоторых соседей тоже, они были готовы писать претензии, а были те у кого было нормально с теплом, им объясняли, что чем больше людей напишет, тем быстрее что-то начнет двигаться, но они желанием не горели, потому что у них то все не плохо, их устраивает.

Один из них, кстати, жил на втором этаже, а там во вдворе мусорка, и месяц назад ее не убирали больше недели, соответственно пахло у первых этажей очень специфично, и тут он уже ходил и матерился, что надо бы им написать жалобу, мы же тут задыхаемся.
+5
-2
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Sergeev55
Страдать и плакать по Родине, когда опа в тепле проще всего
+3
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Ron Weasley
Да ни через что он не проходил. Сидел у себя дома в Манчестере и плакал
+4
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