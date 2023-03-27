Стоунз о реакции Зинченко на события на Украине: «Ему было очень тяжело – это потрясло нас. Не могу представить, через что он проходил»
Джон Стоунз отметил силу духа Александра Зинченко.
Защитник «Манчестер Сити» рассказал о реакции бывшего партнера по команде на начало событий на Украине.
«Я не знаю, подходит ли здесь слово «шокирован». Но Зиннер был совсем не в себе. Ему было очень тяжело. Обычно он очень жизнерадостный человек, по-настоящему счастливый. Это потрясло нас всех. Я никогда не думал, что увижу что-то подобное.
Я очень переживал за Зиннера. Мы все пытались поговорить с ним, сделать так, чтобы он излил душу. Он всегда интересовался, что с его семьей, которая все еще была там, и чем он может помочь.
Я знаю, что он был там, на улицах Манчестера, со многими своими соотечественниками, с которыми он мог быть рядом и поддержать их в то время. Думаю, что здесь речь идет и о футбольной семье. Люди открыли свои сердца, отложив в сторону любовь к своей команде и признав, что есть вещи поважнее футбола. Я не могу себе представить, через что ему пришлось пройти.
То, что он прошел через это и выиграл еще один титул (чемпионство в АПЛ в составе «Манчестер Сити» – Sports.ru), – огромная заслуга его и всех, кто его поддерживал. Я думаю, он, вероятно, хотел сделать это для них – добиться успеха и не позволить этому сломить его или помешать ему достичь своих целей», – передает слова защитника сборной Англии Manchester Evening News.
Если бы у человека были в Украине родственники, друзья, если бы он сам там бывал и для него это не была "какая-то страна, на которую все равно", он бы реагировал по другому, даже, если бы он также верил в армию нацистов, он бы все равно переживал за людей, ведь для него это был бы не пустой звук.
А тут человек скорее всего никогда не был в Украине, знать не знает, что там и как, поэтому ему абсолютно непонятно, что там пережил Зинченко, ведь он был в Англии в это время.
То есть логика такая "Я не был в Украине, мне все равно, он тоже там не был в начале войны, почему ему не все равно?"
Просто кому-то хватает интеллекта, хотя бы представить, что может ощущать человек в таком случае, а кто-то не парится.
У меня зимой в доме очень плохо грели батареи, у некоторых соседей тоже, они были готовы писать претензии, а были те у кого было нормально с теплом, им объясняли, что чем больше людей напишет, тем быстрее что-то начнет двигаться, но они желанием не горели, потому что у них то все не плохо, их устраивает.
Один из них, кстати, жил на втором этаже, а там во вдворе мусорка, и месяц назад ее не убирали больше недели, соответственно пахло у первых этажей очень специфично, и тут он уже ходил и матерился, что надо бы им написать жалобу, мы же тут задыхаемся.