Стоунз о реакции Зинченко на события на Украине: «Ему было очень тяжело – это потрясло нас. Не могу представить, через что он проходил»

отметил силу духа .

Защитник «Манчестер Сити» рассказал о реакции бывшего партнера по команде на начало событий на Украине.

«Я не знаю, подходит ли здесь слово «шокирован». Но Зиннер был совсем не в себе. Ему было очень тяжело. Обычно он очень жизнерадостный человек, по-настоящему счастливый. Это потрясло нас всех. Я никогда не думал, что увижу что-то подобное.

Я очень переживал за Зиннера. Мы все пытались поговорить с ним, сделать так, чтобы он излил душу. Он всегда интересовался, что с его семьей, которая все еще была там, и чем он может помочь.

Я знаю, что он был там, на улицах Манчестера, со многими своими соотечественниками, с которыми он мог быть рядом и поддержать их в то время. Думаю, что здесь речь идет и о футбольной семье. Люди открыли свои сердца, отложив в сторону любовь к своей команде и признав, что есть вещи поважнее футбола. Я не могу себе представить, через что ему пришлось пройти.

То, что он прошел через это и выиграл еще один титул (чемпионство в в составе « » – Sports.ru), – огромная заслуга его и всех, кто его поддерживал. Я думаю, он, вероятно, хотел сделать это для них – добиться успеха и не позволить этому сломить его или помешать ему достичь своих целей», – передает слова защитника сборной Англии Manchester Evening News.