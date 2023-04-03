Нагельсманн готов обсудить с «Челси» долгосрочный проект. «Бавария» согласна отпустить его в любой клуб, чтобы не платить зарплату до 2026-го
Юлиан Нагельсманн согласен обсудить сотрудничество с «Челси»
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, немецкий специалист, уволенный из «Баварии», готов пообщаться с представителями лондонской команды о реализации долгосрочного проекта.
«Бавария», чтобы не выплачивать Нагельсманну зарплату до 2026 года, готова обсудить вопрос о трудоустройстве тренера с любым заинтересованным клубом.
На данный момент ни одна команда не ведет переговоры о компенсации, о которой сообщалось ранее.
Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды
миллионов фунтов Брайтону . Челси молодцы . Боули респект . Самый добрый президент футбольных клубов на свете .
Что Челси готов питаться объедками ?