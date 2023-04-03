Нагельсманн готов обсудить с «Челси» долгосрочный проект. «Бавария» согласна отпустить его в любой клуб, чтобы не платить зарплату до 2026-го

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн Фабрицио Романо Футбол

Юлиан Нагельсманн согласен обсудить сотрудничество с «Челси»

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, немецкий специалист, уволенный из «Баварии», готов пообщаться с представителями лондонской команды о реализации долгосрочного проекта.

«Бавария», чтобы не выплачивать Нагельсманну зарплату до 2026 года, готова обсудить вопрос о трудоустройстве тренера с любым заинтересованным клубом.

На данный момент ни одна команда не ведет переговоры о компенсации, о которой сообщалось ранее.

Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды

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39 комментариев

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Jor Hakobyan
Ответ Юрий Кечко
А по твоему Бавария Сити?))
70/30%
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Георгий Асланян
Наведёт порядок в стане аристократов. Главное, чтобы все игроки были здоровы, а то раньше Челси игроков по аренда раскидывал, а теперь по палатам).
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Юрий Кечко
Ответ Jor Hakobyan
По твоему Челси пройдёт Реал?🤔
А по твоему Бавария Сити?))
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BarIg96
Ответ Бахти 86
Будет здорово если в полуфинале ЛЧ Челси с Нагельсманом обыграют Баварию .
они МС уже прошли?
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Дави На кнопы
Челси только начинает погружение...☝️
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Jor Hakobyan
Ответ Yerbo
вполне возможно
Возможно - согласен, а вот в полне - нет.
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Yerbo
Ответ Jor Hakobyan
По твоему Челси пройдёт Реал?🤔
вполне возможно
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Jor Hakobyan
Ответ meredow06
Будет забавно если Нагельсман станет тренером Челси,и попадётся в полуфинале с Баварией,во будет прикол)))
По твоему Челси пройдёт Реал?🤔
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Александра Александрова
А почему не чернокожего англичанина , что это за расизм такой !
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Анатолий Овчинников
Ответ KaPZeN43
Нагельсманну ни в коем случае нельзя соваться в Челси. Если уж в стабильной и успешной Баварии его выпнул при первой же возможности без реального повода, то на Стэмфорд Бридж он будет как на пороховой бочке, которая может взлететь еще более неожиданно (хотя, круче, чем в Мюнхене, уже не будет). Уж лучше в Тоттенхэм. Там больше шансов снять бестрофейное проклятье, чем в одной лодке с сумасшедшим американцем.
про ТТХ смешно
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Анатолий Овчинников
зачем подписывать долгосрочный контракт! история довольнр скупа на долго играющие отношения. с одной стороны история понятная. но Бавария не похожа, чтобы горела и надо было вот вот подписать...
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ allengosta2017
Долгосрочный проект, ахах))
И контракт на 5 лет
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МБ14
Ответ Mr@k123
Бавария как всегда, мало того что уволила так ещё и срубить хочет
Не уволен, Вась.
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Роман
Ответ ljolik888
Совсем не плохо . 57 миллионов Поттеру плюс 21.5 миллионов фунтов Брайтону . Челси молодцы . Боули респект . Самый добрый президент футбольных клубов на свете .
Вот бы Боули купил у Барселоны таких перспективных вингеров как Фати и Торрес за незначительную сумму в районе 100 млн за каждого
+1
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KaPZeN43
Нагельсманну ни в коем случае нельзя соваться в Челси. Если уж в стабильной и успешной Баварии его выпнул при первой же возможности без реального повода, то на Стэмфорд Бридж он будет как на пороховой бочке, которая может взлететь еще более неожиданно (хотя, круче, чем в Мюнхене, уже не будет). Уж лучше в Тоттенхэм. Там больше шансов снять бестрофейное проклятье, чем в одной лодке с сумасшедшим американцем.
+3
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ljolik888
Ответ Полуэктов Пётр
С каким руковдством? Которое готово подписать любого игрока, на которого укажет тренер? Да уж... Надеюсь он справится с таким ужасным отношением...
Ты думаешь что Челси печатают деньги ? Извини , но скоро у них будут большие проблемы в финансовом секторе .
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allengosta2017
Долгосрочный проект, ахах))
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Ноно Гомес
Долгосрочный контракт с тренером это лотерея, максимум 2-3 года...
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инок
Нагельсманн вряд-ли согласится быстро перейти в Челси. Сейчас ему Бавария неплохую зарплату платит, да и он ещё и в отпуске бессрочном отдыхает...
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ljolik888
Ответ Сергей Козловский
сообщалось про 57 млн
Совсем не плохо . 57 миллионов Поттеру плюс 21.5
миллионов фунтов Брайтону . Челси молодцы . Боули респект . Самый добрый президент футбольных клубов на свете .
+2
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Бахти 86
Будет здорово если в полуфинале ЛЧ Челси с Нагельсманом обыграют Баварию .
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вовочка6762
А кому нужен этот капризный мальчик ?
Что Челси готов питаться объедками ?
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Mr@k123
Бавария как всегда, мало того что уволила так ещё и срубить хочет
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Ванлука Джиалли
Ответ Полуэктов Пётр
С каким руковдством? Которое готово подписать любого игрока, на которого укажет тренер? Да уж... Надеюсь он справится с таким ужасным отношением...
Которое предпочитает схему 4-4-3
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meredow06
Будет забавно если Нагельсман станет тренером Челси,и попадётся в полуфинале с Баварией,во будет прикол)))
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