Нагельсманн готов обсудить с «Челси» долгосрочный проект. «Бавария» согласна отпустить его в любой клуб, чтобы не платить зарплату до 2026-го

Юлиан Нагельсманн согласен обсудить сотрудничество с «Челси»

По сведениям инсайдера , немецкий специалист, уволенный из «Баварии», готов пообщаться с представителями лондонской команды о реализации долгосрочного проекта.

« », чтобы не выплачивать зарплату до 2026 года, готова обсудить вопрос о трудоустройстве тренера с любым заинтересованным клубом.

На данный момент ни одна команда не ведет переговоры о компенсации, о которой сообщалось ранее.

Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды