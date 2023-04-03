Обамеянг лайкнул пост «Челси» об увольнении Поттера. Форвард не попадал в заявку с начала марта

Пьер-Эмерик Обамеянг лайкнул пост «Челси» об увольнении Грэма Поттера

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Об отставке Поттера было объявлено вечером в воскресенье, 2 апреля.

33-летний нападающий из Габона поставил лайк посту об этом в аккаунте клуба в инстаграме, но вскоре убрал отметку.

С начала 2023 года Обамеянг отыграл за « » лишь 123 минуты, выйдя на поле в 5 матчах. С начала марта форвард не попадал в заявку клуба. Также он не был включен в заявку на плей-офф Лиги чемпионов.