Обамеянг лайкнул пост «Челси» об увольнении Поттера. Форвард не попадал в заявку с начала марта

Теги Челси премьер-лига Англия Пьер-Эмерик Обамеянг соцсети Грэм Поттер Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг лайкнул пост «Челси» об увольнении Грэма Поттера

Пьеру-Эмерику Обамеянгу понравилась новость о том, что «Челси» уволил Грэма Поттера.

Об отставке Поттера было объявлено вечером в воскресенье, 2 апреля.

33-летний нападающий из Габона поставил лайк посту об этом в аккаунте клуба в инстаграме, но вскоре убрал отметку.

С начала 2023 года Обамеянг отыграл за «Челси» лишь 123 минуты, выйдя на поле в 5 матчах. С начала марта форвард не попадал в заявку клуба. Также он не был включен в заявку на плей-офф Лиги чемпионов.

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12 комментариев

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окечуква
Этот везде воду мутит, поскорее бы он на пенсию ушел, все равно от него толку нет.
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Cearvm
Обамеянг так ничего и не понял)
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*MVP*
Ответ Акира_1
Так Обамеянг сам первый кандидат на выход в летнее трансферное окно.
это ленивое тело не понимает, что он просто мусор для АПЛ, и дело тут далеко не в Поттере
+2
-3
-1
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Владислав Сабельников
Мне кажется он хотел нажать на кнопку "оставить комментарий", но не попал
+2
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nick-basil
Лайкнул с наслаждением!...
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Aleksey Yashin
Г. Поттер и инстаграм мародеров (показывает, кто лайкает посты против Г. Поттера)
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Born is the King
Подло конечно
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Мукунку хороший
И не попадёт..
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Акира_1
Так Обамеянг сам первый кандидат на выход в летнее трансферное окно.
+20
-2
+18
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error505
Челси освобожденный
+2
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Los Galácticos
Комментарий удален пользователем
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Рамиль Валиев
🤡
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Куй Покагорячев
Шалость удалась
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