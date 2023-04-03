Решение боссов «Челси» об увольнении Поттера было быстрым, но единогласным (Бен Джейкобс)

Решение руководства «Челси» об увольнении Грэма Поттера было единогласным

Вчера лондонский клуб объявил об уходе 47-летнего специалиста Грэма Поттера с поста главного тренера.

Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, решение боссов « » об увольнении было принято быстро, но при этом оно было единогласным.

На отставке тренера настаивали спортивный директор «синих» Пол Уинстенли и технический директор Лоуренс Стюарт.

Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды

«Челси» уволил Поттера. Кто его заменит и какой будет компенсация?

Боули меньше года в «Челси», но я уже устал