Решение боссов «Челси» об увольнении Поттера было быстрым, но единогласным (Бен Джейкобс)

Теги Челси премьер-лига Англия отставки Грэм Поттер Футбол

Решение руководства «Челси» об увольнении Грэма Поттера было единогласным

Вчера лондонский клуб объявил об уходе 47-летнего специалиста Грэма Поттера с поста главного тренера.

Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, решение боссов «Челси» об увольнении Поттера было принято быстро, но при этом оно было единогласным.

На отставке тренера настаивали спортивный директор «синих» Пол Уинстенли и технический директор Лоуренс Стюарт.

Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды

«Челси» уволил Поттера. Кто его заменит и какой будет компенсация?

Боули меньше года в «Челси», но я уже устал

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27 комментариев

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Morning Again
Учитывая, сколько времени дали Поттеру промучиться в Челси, решение не назовешь таким уж быстрым.
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Arsenijs Korabelskis
Ответ Apotamkin
... извините конечно, но Челси "гадит" в свою карму легко и со свистом. Сначала отобрали клуб у Ромки, потом вышвырнули ТТ, щас поперли ГП... Капец пришел в Челси всерьез и на долги. Сил и терпения болельщикам!
Неплозо бы вначале взяться за голову и подержаться за нее, возможно даже подружиться. Челси, как клуб, жертва во всем. Это не Клуб "сам себя отобрал" у РА, и не клуб "сам себя продал" американскому придурку. Это результат санкций, введенных против Абрамовича. И это не клуб уволил/назначил, а тупой янки Боэли.
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Kipriot
Единогласно, сам Поттер присутствовал и проголосовал "за"
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Born is the King
Ответ Акира_1
Команда показывала результаты на уровне аутсайдера, а Поттер по статистике худший тренер в истории Челси. Я вообще смеюсь с тех, кто считает нелогичным увольнение или что ему нужно было время. Откройте таблицу или хотя бы один матч Челси. 😄
В комментариях спортса Потера защищают либо фанаты Асренала либо других клубов АПЛ
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Wagner
Ответ Акира_1
Команда показывала результаты на уровне аутсайдера, а Поттер по статистике худший тренер в истории Челси. Я вообще смеюсь с тех, кто считает нелогичным увольнение или что ему нужно было время. Откройте таблицу или хотя бы один матч Челси. 😄
Нелогичным было его не увольнение в ноябре перед ЧМ.
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Виталий Ан
Ответ DolJun
хорошо что случайно не открыли таблицу на второй части, ато подумали бы что чемпионский график синие держат
Может они весь сезон так открывали. А вчера поняли что есть первая страница)). И единогласно проголосовали. Вообще представляю эту картину: че уволим Потера? Да да. Ну надо же, быстро и единогласно.
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Wagner
Ещё бы, как узнали, что в сети уже разучивают частушки про умственные способности Боули, чтобы распевать на стадионе, так сразу прореагировали.
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ARAMIS777
Бедный,бедный Грем.
Не дали поработать.
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Sevuska
Главное , чтобы также быстро и единогласно купили Юлиана . Пока он ещё свободен 👍
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Sergey Kuznetsov
НО точно подходит лучше, чем И ?
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Влад Ким
будет весело если все же челси пройдёт реал, а бавария - сити. и тухель накажет Боуи.
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Muga Gappaev
Ответ junquie
это тот же Джейкобс, который вчера сообщал, что Поттер останется до матча с Ливерпулем?)
Весь апрель никому не верь
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DolJun
Ответ headmaster
Они все таблицу открыли - вот откуда единогласность
хорошо что случайно не открыли таблицу на второй части, ато подумали бы что чемпионский график синие держат
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mr kovalsky
Ответ Спортивный костюм
Покажи мне того кто будет против его увольнения. Такие люди сейчас находятся в красной книге.🤣
Фанаты всех остальных клубов апл с кем Челси еще не сыграл во втором круге ну и Реал
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deadjoker
Резким, как удар серпом по яйцам. :))
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mr kovalsky
Не Бен Джейкобс писал, что до матча с Ливерпулем не уволят?)
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Apotamkin
... извините конечно, но Челси "гадит" в свою карму легко и со свистом. Сначала отобрали клуб у Ромки, потом вышвырнули ТТ, щас поперли ГП...

Капец пришел в Челси всерьез и на долги. Сил и терпения болельщикам!
+1
-3
-2
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junquie
это тот же Джейкобс, который вчера сообщал, что Поттер останется до матча с Ливерпулем?)
+6
0
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гилберт
Почему но?
+2
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B@SS
Перевернем эту страницу и забудем, как страшный сон.
+1
0
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QWertY
Худшее решение.
Все 19 клубов АПЛ единогласно были против этой отставки
+6
-2
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Партизанен
Наконец-то 🙏🙏🙏
0
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Акира_1
Команда показывала результаты на уровне аутсайдера, а Поттер по статистике худший тренер в истории Челси. Я вообще смеюсь с тех, кто считает нелогичным увольнение или что ему нужно было время. Откройте таблицу или хотя бы один матч Челси. 😄
+3
-1
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Amalfitano
Быстрым И единогласным. Ибо одно утверждение не противоречит второму.

П.С. Грановская пепедаёт привет.
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Tollie
решение об увольнении физрука было таким же быстрым и молниеносным, как и его назначение.
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