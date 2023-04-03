Решение боссов «Челси» об увольнении Поттера было быстрым, но единогласным (Бен Джейкобс)
Решение руководства «Челси» об увольнении Грэма Поттера было единогласным
Вчера лондонский клуб объявил об уходе 47-летнего специалиста Грэма Поттера с поста главного тренера.
Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, решение боссов «Челси» об увольнении Поттера было принято быстро, но при этом оно было единогласным.
На отставке тренера настаивали спортивный директор «синих» Пол Уинстенли и технический директор Лоуренс Стюарт.
Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды
«Челси» уволил Поттера. Кто его заменит и какой будет компенсация?
Не дали поработать.
Капец пришел в Челси всерьез и на долги. Сил и терпения болельщикам!
Все 19 клубов АПЛ единогласно были против этой отставки
П.С. Грановская пепедаёт привет.