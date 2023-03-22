КДК дисквалифицировал Мелкадзе за неприличный жест после удаления в матче с «Факелом». «Спартак» оштрафован за поздний выход из раздевалки

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КДК РФС дисквалифицировал Георгия Мелкадзе на два матча за оскорбительный жест.

В матче 20-го тура Мир РПЛ против «Факела», который воронежцы выиграли со счетом 3:0, форвард «Сочи» был удален на 80-й минуте, получив две желтых карточки. Покидая поле, Мелкадзе продемонстрировал оскорбительный жест.

На заседании КДК в среду, 22 марта, было принято решение дисквалифицировать нападающего «Сочи» на два матча, один из которых – условно. Также Мелкадзе оштрафован на 50 тысяч рублей.

Кроме того, как сообщил председатель КДК Артур Григорьянц, за выход за пределы технической зоны оштрафованы тренер «Оренбурга» Марцел Личка, тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов, тренер «Сочи»  Дмитрий Кириченко и тренер «Ахмата» Сергей Ташуев.

«Спартак» оштрафован на 40 тысяч рублей за поздний выход из раздевалки перед первым и вторым таймами матча с «Оренбургом». «Торпедо» оштрафовано на 50 тыс. рублей за задержку начала матча с «Пари НН». «Ахмат» и «Сочи» оштрафованы на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение.

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3 комментария

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Иван Лебедев
Эм, прикол конечно
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Mohnatiy
Ответ Сергей Беспалов
а Спартак вообще выходил из раздевалки ?
В первом тайме точно не выходил 🤷🏼‍♂️
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Сергей Беспалов
а Спартак вообще выходил из раздевалки ?
+4
-3
+1
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