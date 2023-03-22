КДК дисквалифицировал Мелкадзе за неприличный жест после удаления в матче с «Факелом». «Спартак» оштрафован за поздний выход из раздевалки

КДК РФС дисквалифицировал на два матча за оскорбительный жест.

В матче 20-го тура Мир против « », который воронежцы выиграли со счетом 3:0, форвард «Сочи» был удален на 80-й минуте, получив две желтых карточки. Покидая поле, Мелкадзе продемонстрировал оскорбительный жест.

На заседании КДК в среду, 22 марта, было принято решение дисквалифицировать нападающего «Сочи» на два матча, один из которых – условно. Также Мелкадзе оштрафован на 50 тысяч рублей.

Кроме того, как сообщил председатель КДК Артур Григорьянц, за выход за пределы технической зоны оштрафованы тренер « » , тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов, тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко и тренер «Ахмата» Сергей Ташуев.

«Спартак» оштрафован на 40 тысяч рублей за поздний выход из раздевалки перед первым и вторым таймами матча с «Оренбургом». «Торпедо» оштрафовано на 50 тыс. рублей за задержку начала матча с «Пари НН». «Ахмат» и «Сочи» оштрафованы на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение.

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