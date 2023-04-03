Уткин о том, что «Зенит» бесплатно раздает билеты: «По закону нельзя за одну и ту же услугу с одних брать деньги, а другим предоставлять ее бесплатно. Ну ладно, законы – это такая мелочь»

Василий Уткин считает незаконным распространение «Зенитом» бесплатных билетов на матчи

Ранее пресс-служба «Зенита» признала, что клуб распространяет бесплатные билеты в условиях наличия Fan ID: «Раздавали, раздаем и будем раздавать билеты. Ситуацию можно сравнить с вакцинацией от коронавируса: оформление карты требует определенных усилий людей».

«Пение на трибунах – теперь это у «Зенита» платная услуга. Появилось видео спевок новых болельщиков вместо фанатского Виража на трибунах перед игрой. Трогательно получилось. Мне кажется, можно даже проводить спевку по дороге к стадиону – там очень долгий проход, променад – и даже сделать смотр строя и зенитовской песни.

То что билеты бесплатно раздают, это факт. Между прочим, по закону о потребительстве, короче, я не помню, как этот закон называется, но вообще-то нельзя за одну и ту же услугу с одних брать деньги, а другим предоставлять ее бесплатно. Ну это ладно, в конце концов, законы – это такая формальность, мелочь. Может, формально за эти билеты кто-то и платит.

Даже некие скрины выкладываются в сеть, что можно получить до 900 рублей за согласие пойти на «Зенит». При этом прийти на репетицию и попеть. Ну, интересно.

Футболисты получают деньги за то, что они играют, пусть и болельщики получают за то, что болеют. Если это люди, которые раньше не ходили на футбол, то поход на футбол для них, тем более в выходной день, – нечто вроде того, что в советское время называли «черной субботой», когда суббота оставалась рабочим днем», – сказал блогер Василий Уткин на своем ютуб-канале.

Вместо Виража теперь сцена. «Зенит» вручил там «Ладу» за Fan ID – под песню «Малиновая лада» 😱

«Раздавали, раздаем и будем раздавать». Дерзкое заявление «Зенита» о бесплатных билетах