Уткин о том, что «Зенит» бесплатно раздает билеты: «По закону нельзя за одну и ту же услугу с одних брать деньги, а другим предоставлять ее бесплатно. Ну ладно, законы – это такая мелочь»

Теги Зенит Василий Уткин премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Fan ID деньги Футбол

Василий Уткин считает незаконным распространение «Зенитом» бесплатных билетов на матчи

Ранее пресс-служба «Зенита» признала, что клуб распространяет бесплатные билеты в условиях наличия Fan ID: «Раздавали, раздаем и будем раздавать билеты. Ситуацию можно сравнить с вакцинацией от коронавируса: оформление карты требует определенных усилий людей».

«Пение на трибунах – теперь это у «Зенита» платная услуга. Появилось видео спевок новых болельщиков вместо фанатского Виража на трибунах перед игрой. Трогательно получилось. Мне кажется, можно даже проводить спевку по дороге к стадиону – там очень долгий проход, променад – и даже сделать смотр строя и зенитовской песни.

То что билеты бесплатно раздают, это факт. Между прочим, по закону о потребительстве, короче, я не помню, как этот закон называется, но вообще-то нельзя за одну и ту же услугу с одних брать деньги, а другим предоставлять ее бесплатно. Ну это ладно, в конце концов, законы – это такая формальность, мелочь. Может, формально за эти билеты кто-то и платит.

Даже некие скрины выкладываются в сеть, что можно получить до 900 рублей за согласие пойти на «Зенит». При этом прийти на репетицию и попеть. Ну, интересно.

Футболисты получают деньги за то, что они играют, пусть и болельщики получают за то, что болеют. Если это люди, которые раньше не ходили на футбол, то поход на футбол для них, тем более в выходной день, – нечто вроде того, что в советское время называли «черной субботой», когда суббота оставалась рабочим днем», – сказал блогер Василий Уткин на своем ютуб-канале.

Вместо Виража теперь сцена. «Зенит» вручил там «Ладу» за Fan ID – под песню «Малиновая лада» 😱

«Раздавали, раздаем и будем раздавать». Дерзкое заявление «Зенита» о бесплатных билетах

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112 комментариев

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Алексей Ильин
Ответ Ковид 07.10.52
Так все знают. что есть такой пункт, а вы нет. вот и почитайте....и найдите ...
Все знают, что это балабольство. Причём настолько, что уже за почти полтора ста комментариев никто так и не аргументировал нормальным фактом наличие какого-то там мифического закона. Да НЛО легче доказать, чем позицию вуткина
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Дмитрий9779
Ответ Владислав Романов
почему на каждую критику Зенита, болельщики начинают: а вот Спартак... 😁
Ещё раз,для особо тугих.Почему кто-то делает то же самое и молчок,как это сделал Зенит так сразу давай его осуждать.Осуждайте пожалуйста,но как ты можешь кого-то осуждать когда у самого ры..лицо в пуху?Кстати это же касается и гражданства Тчуйсе,никто не осудил тогда(хотя он не прожил пять лет в России и вообще никто)зато на Малкома и Клаудиньо набросились.
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Фоксвольф3399
Ответ schwein
>По закону нельзя за одну и ту же услугу с одних брать деньги Это где васян взял такой закон интересно? Получается все интернет сервисы, дающие бесплатные промо периоды вне закона?
сам то понял что ты изверг из своего чрева????
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Konstantin Zagainov
Вот здесь Васисуалий малость промахнулся. Цена разная, обзор разный, комфорт - тоже. Как-никак не на центральные сектора билеты раздаются, и не в ложи, а на боковые, или вообще за воротами. Зенит как хочет, так и распоряжается билетным массивом. Я ведь так понимаю, по поводу "выпавших" доходов и экономической эффективности особых вопросов к руководству клуба не возникнет)))
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Александр Сас
Ответ Ковид 07.10.52
Так все знают. что есть такой пункт, а вы нет. вот и почитайте....и найдите ...
Я смотрю, ты в принципе с основами судопроизводства не знаком. Если нарушается закон то обвинитель предоставляет факт с указанием КОНКРЕТНОГО КОДЕКСА, КОНКРЕТНОЙ ЧАСТИ, КОНКРЕТНОЙ СТАТЬИ И КОНКРЕТНОГО ПУНКТА. В твоём же случае "Ну обвиняемый нарушил закон, сами знаете какой -сами найдите, дайте ему 30 лет строго режима".
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mr kovalsky
Ответ Adeen
Так они их всем дают, а потом берут деньги. Под определение подходят:)
ты можешь воспользоваться бесплатным периодом и не продлить подписку на платный
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Garikus89
Ответ schwein
>По закону нельзя за одну и ту же услугу с одних брать деньги Это где васян взял такой закон интересно? Получается все интернет сервисы, дающие бесплатные промо периоды вне закона?
Так он же сказал, что не помнит. Это мог быть вообще закон из игры Монополия)
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Alon Raven
Ответ Light Yagami
Когда Спаратк раздавал школьникам билеты на Кубок, то это было нарушением закона?
Спартак не раздавал, а устраивали "акцию" - это уже немного по другой статье ГПХ проходит. Более того, почти всегда либо билеты покупались Мэрией, либо ещё какие-то льготы были, либо выдавали в рамках каких-либо программ - опять же, другая статья. Так что Спартак чист на бумаге. А вот Зенит либо обмазался, либо не все данные предоставил, о чём Уткин так же упомянул.
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Алексей Ненахов
Вася Уткин и Бунт тысячерублёвых
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Игореха Веселов
Ответ Андрей Лоел
Бандитский Петербург.
Петербург бандитский, а Москва тогда какая? Воровская?)
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Игореха Веселов
"Футболисты получают деньги за то, что они играют, пусть и болельщики получают за то, что болеют"...

А в этом что-то есть, кстати! Чем болельщики хуже футболеров-то?) Покупатели пусть также получают бабло за то, что покупают, курильщики за то, что покуривают, потребители- за то, что потребляют и далее по списку...
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schwein
Ответ Александр Сас
И в каком конкретно месте закон о защите прав потребителя нарушен?? В этой новости уже не первый раз этот вопрос прозвучал - никто сноску на конкретный пункт закона, который был нарушен не предоставили
Да нету в этом законе такого пункта.
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Владислав Романов
Ответ Light Yagami
Когда Спаратк раздавал школьникам билеты на Кубок, то это было нарушением закона?
Спартак привлекал болельщиков, а Зенит продвигает fan id
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Циник Петербургский
Ответ </c/>
стыд на зените, никогда такого не было...
Бромантанщики говорят про стыд )))

7-1 или НИ ОДНОГО удара В СТОРОНУ ВОРОТ Зенита за целый тайм - это стыд. Но болельщику ФК Бромантан этого не понять ;)
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schwein
Ответ Adeen
Всё нормально вяжется. Как-нибудь заплатишь. Большая вероятность, что уже платил и сейчас врёшь. Но это – фиг с ним. Зачем вообще пользоваться яндексом, если можно не пользоваться, но всё равно смотреть фильмы и слушать музыку? Только без сбора яндексом статистики по тебе?
>Как-нибудь заплатишь.
Ага. Обязательно заплачу, честное пионерское.
>если можно не пользоваться
Ну, например чтобы не слушать рекламу. Или чтобы включать ребенку перед сном ту сказку, которую он хочет.
Но можно и бесплатно.
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Ковид 07.10.52
Ответ Александр Сас
И в каком конкретно месте закон о защите прав потребителя нарушен?? В этой новости уже не первый раз этот вопрос прозвучал - никто сноску на конкретный пункт закона, который был нарушен не предоставили
Так все знают. что есть такой пункт, а вы нет. вот и почитайте....и найдите ...
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Владислав Романов
Ответ Дмитрий9779
Так Спартак тоже школьникам раздавал,чего молчал?
почему на каждую критику Зенита, болельщики начинают: а вот Спартак... 😁
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Дмитрий9779
Ответ fourt
так бесплатные билеты только на матче кубка) так что да, это другое. на рпл спартачам бесплатно никто билетов не раздаёт, бюджетников не зазывают, "болельщиков" не тренируют. потом, может, будут, но пока лишь зенит так позорится.
Так какая разница?По Васе выходит,что одним(держателям абонементов-бесплатно)а всем остальным нет,т е одна и та же услуга(просмотр матча),но одним бесплатно,а другим нет-закон(не понятно правда какой)нарушен по Уткину.
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Адекватник
Ответ elena
Это не ГК, а антимонопольное законодательство-дискриминация одних потребителей по отношению к другим
У меня было 100 яблок. 50 яблок я продал по 100р. Еще 50 яблок у меня осталось и они через 2 дня начнут портиться. Поэтому я продаю остаток 50 яблок по 10р. Дальше что? Я что-то нарушил? :))
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schwein
Ответ Алексей Ильин
жирная утка как всегда доказательства не предоставит "Есть закон - какой не помню" - вот и весь уровень вуткина
Нормально, целевой (борщевой) аудитории этого вполне достаточно.
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CaSpeR-13
Нет такого закона
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Александр Сас
Ответ Ковид 07.10.52
Закон о защите прав потребителя, типы из одного города с одним клубом....Так понятною
И в каком конкретно месте закон о защите прав потребителя нарушен?? В этой новости уже не первый раз этот вопрос прозвучал - никто сноску на конкретный пункт закона, который был нарушен не предоставили
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Никому_никабельный
Василий как-то вскользь темы ростовского пенальти прошёлся. Не очень удобная тема да? Где нет друзей корешей, там Василий правдоруб ещё тот
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Ковид 07.10.52
Ответ nobrainnopain
Что нарушили , какой закон? Что за типы рулят страной, какой закон нарушают?
Закон о защите прав потребителя, типы из одного города с одним клубом....Так понятною
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Light Yagami
Ответ Light Yagami
Когда Спаратк раздавал школьникам билеты на Кубок, то это было нарушением закона?
Отмечу, что ничего плохого в этом нет. Молодцы, что привлекают болельщиков. Только вот лицемерие Васи это не отменяет
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