На игре «Зенита» с «Уралом» 27 534 зрителя. Это лучший показатель в Мир РПЛ после зимней паузы
Игру с «Уралом» посетило больше зрителей, чем другие матчи «Зенита» после введения Fan ID.
В 21-м туре Мир РПЛ на «Газпром Арену» пришло 27 534 человека.
Это лучший результат за весеннюю часть чемпионата среди всех клубов. Предыдущий рекорд был установлен также на игре «Зенита» – против «Пари НН» 4 марта (19 705 зрителей).
«Зенит» – «Урал». Малком, Мостовой, Клаудиньо в старте. Онлайн-трансляция
Вместо Виража теперь сцена. «Зенит» вручил там «Ладу» за Fan ID – под песню «Малиновая лада» 😱
Более 31 тыс зрителей...
Арсенал-Лидс 4-1
Более 60 тыс...
😁
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