На игре «Зенита» с «Уралом» 27 534 зрителя. Это лучший показатель в Мир РПЛ после зимней паузы

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Урал Газпром Арена (Крестовский) Fan ID Футбол

Игру с «Уралом» посетило больше зрителей, чем другие матчи «Зенита» после введения Fan ID.

В 21-м туре Мир РПЛ на «Газпром Арену» пришло 27 534 человека.

Это лучший результат за весеннюю часть чемпионата среди всех клубов. Предыдущий рекорд был установлен также на игре «Зенита» – против «Пари НН» 4 марта (19 705 зрителей).

«Зенит» – «Урал». Малком, Мостовой, Клаудиньо в старте. Онлайн-трансляция

Вместо Виража теперь сцена. «Зенит» вручил там «Ладу» за Fan ID – под песню «Малиновая лада» 😱

Материалы по теме

74 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Ответ Kyancey
Потому что сегодня Дер Классикер!
Ты - иноагент, матч тв - иноагент
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Ответ Максим Пантелеев
500 руб + уже ДВЕ! сосиски в тесте. Вот бы еще 100 гр. наливали - ни одного свободного местаа не было бы.
Ходил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Enotic
Ответ Senchas
Господи, 300р подписка стоит, цена биг тейсти в макдаке
Где?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Болельщиками не рождаются, болельщиками становятся. Походят по промо-предложениям, втянутся, может даже абонементы купят. Если конвертация разовых посетителей матчей по промо-предложениям в регулярных болельщиков будет хотя бы 20% - это успех.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demyan Grachev
biomassa
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Chepaylo
Ответ GARRRY
Рекорды будут возрастать. К фануйди привыкнут. На то и расчёт чинуш.
Так билеты бесплатные, по моему отнюдь не фаны там сидят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МТБ
Ответ Джорджио Че
Насгоняли! Даже болельщики в нашем футболе становятся фейковыми
А это давно. ЗЕнит сгонял ещё в 16 году, а всякая солдатня на трибунах, так этому явлению уже не один десяток лет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sadam-kzn
Ответ Кот болотный
Поглядеть на унижение народной команды - отчего ж не прийти?
Через мфц
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МТБ
Кто бы сомневался, что на зенит будут сгонять. В первый раз, шоли? Нет, имеют большой, многолетний опыт
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ Senchas
Господи, 300р подписка стоит, цена биг тейсти в макдаке
Так и фанайди оформлять не долго. Есть принципиальные моменты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xa-xa
Сегодняшний матч АПЛ : Брайтон-Брентфорд 3-3 .
Более 31 тыс зрителей...
Арсенал-Лидс 4-1
Более 60 тыс...
😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krolik213
Мне кажется, пора сделать проход на футбол бесплатных вообще для всех. И болельщики будут, и сгонять никого не придется. Была ведь статья недавно, что клубам плевать на доход от билетов. Так пусть те кто хочет, те и оформляются и идут туда семьями или как угодно. Уже прям тошнит от темы фанайди, обсуждения посещаемости и прочее. Уже прям плохо. В футбольной ветке так скоро футбола вообще не останется.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitriy Vin
Ответ Senchas
Господи, 300р подписка стоит, цена биг тейсти в макдаке
Вранье. Покажи мне хоть один Макдак в России )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростовский
Вообще-то 23966 зрителей посетили матч.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Блин
Ответ Senchas
Господи, 300р подписка стоит, цена биг тейсти в макдаке
подписка российская, а слова в тексте вражеские 😂😂😂
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rudenzik
Ну и какой толк, что там 27к пришло, тише чем в театре
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kolch
Ответ Senchas
Господи, 300р подписка стоит, цена биг тейсти в макдаке
Какие-то нескрепные слова, вы из прошлого пишете?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ trav
Комментарий удален модератором
Может потому что вся страна знает что большую их часть "пришли"?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trav
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zanuda59
Ответ Александр Сачков
А те, кто пришел на стадион, тоже без ошейника. Не стоит сравнивать с собаками людей только за то, что у них мнение о Фан ИД отличается от Вашего
Он имеет ввиду рабов, а не собак. А себя наивно считает свободным. Такой смешной...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.A.N.
Понятно, что по мнению элитариев со спортса бюджетники, дети и зеваки это унтерменши и их можно только палками загонять за дошик. Но, как по мне, реальный позор - это 6 тыщ на матче типа "народной команды". Там руководству настолько по боку на болел и заполняемость стадиона, что даже пригнать никого не хотят.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
Опять бесплатные билеты раздавали
🤨🤨🤨
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Тарлыков
"Раздавали, раздаем и будем раздавать"- новый лозунг Зенита
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Юрин
Горожанам на Неве не привыкать ходить нагнутыми что даже в названии запечатлилось стоит только букву поменять т на д.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джорджио Че
Ответ Кот болотный
В вашем - да.
Тут где-то подкол, оскорбление, но где не вижу. Слишком тонко
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий