На игре «Зенита» с «Уралом» 27 534 зрителя. Это лучший показатель в Мир РПЛ после зимней паузы

Игру с « » посетило больше зрителей, чем другие матчи «Зенита» после введения Fan ID.

В 21-м туре Мир на « » пришло 27 534 человека.

Это лучший результат за весеннюю часть чемпионата среди всех клубов. Предыдущий рекорд был установлен также на игре «Зенита» – против «Пари НН» 4 марта (19 705 зрителей).

«Зенит» – «Урал». Малком, Мостовой, Клаудиньо в старте. Онлайн-трансляция

Вместо Виража теперь сцена. «Зенит» вручил там «Ладу» за Fan ID – под песню «Малиновая лада» 😱