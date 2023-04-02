Ари о натурализации: «Это замечательно, помогает футболу в России развиваться и повышает его уровень»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ари Квинси Промес натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Экс-форвард сборной России Ари поддерживает натурализацию иностранных футболистов в РФ.

В конце февраля бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо стали гражданами России.

«Каждый раз радуюсь, когда легионеры получают российское гражданство. Это просто замечательно!

Например, Малком, Клаудиньо и Промес – самые сильные игроки в России сейчас. В целом очень хорошо, что футболистов натурализуют. Это помогает футболу в стране развиваться и повышает его уровень», – заявил Ари.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вратарь Бага
Натурализованный за натурализацию, не может быть)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NIK7478
Никакого отношения натурализация к развитию футбола в стране не имеет! Если разбираться, то скорее наоборот.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
евГений
Ответ WhatZ
А что, кто-то реально думал, что Ари может выступать против натурализации?
Ари самый скрепный из всех россиян, выступавших в РПЛ, как мне кажется)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Electro
как это помогает футболу в стране развиваться? как помогла развиваться натурализация самого ари?
он в бразилии сейчас.
при всей симпатии к малкому и клауду они тут тоже долго не задержатся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джононбек Тоиров
Чего-то? Помогает развиваться? Скорее помогает зарабатывать "натуралам" бабки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VV Vvvv
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
А вы народный судья? Или приговор уже опубликован? Что за дешёвае манеры у вас? Не суди ,и не судим будешь. Походу школьники активно комментируют,в воскресный день.) Или дятлом в лесу работаете?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WhatZ
А что, кто-то реально думал, что Ари может выступать против натурализации?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sinister Kid
Неправильно. Для этих целей у нас лимит на легионеров.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Гаврилов
Как в данной ситуации в которой наша страна находиться, помогает натурализация? Обыгрывать в товарняках страны Азии только если
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий