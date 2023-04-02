Ари о натурализации: «Это замечательно, помогает футболу в России развиваться и повышает его уровень»
Экс-форвард сборной России Ари поддерживает натурализацию иностранных футболистов в РФ.
В конце февраля бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо стали гражданами России.
«Каждый раз радуюсь, когда легионеры получают российское гражданство. Это просто замечательно!
Например, Малком, Клаудиньо и Промес – самые сильные игроки в России сейчас. В целом очень хорошо, что футболистов натурализуют. Это помогает футболу в стране развиваться и повышает его уровень», – заявил Ари.
он в бразилии сейчас.
при всей симпатии к малкому и клауду они тут тоже долго не задержатся.