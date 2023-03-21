Селюк о паспорте РФ для Конате из «Ахмата»: «Гражданин России не имеет права разорвать контракт или приостановить его. Для клубов это лучше»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Ахмат Дмитрий Селюк агенты натурализация Мохамед Конате Бенхамин Гарре Футбол

Африканский форвард «Ахмата» Мохамед Конате должен скоро стать гражданином России.

Об этом рассказал Дмитрий Селюк, агент 25-летнего футболиста из Буркина-Фасо.

«Если есть российский паспорт, то гражданин России не имеет права разорвать контракт или приостановить его. Поэтому для клубов, конечно, лучше, чтобы иностранец был россиянином.

Но мне странно, что условный Гарре (полузащитник, перешедший в «Крылья Советов» зимой – Sports.ru) собирается получить паспорт. Это ведь происходит после того, когда ты пять лет прожил в стране. А он только подписал контракт. Это ведь нарушение! Гражданство не нужно просто раздавать кому ни попадя, нужно выполнять определенные процедуры.

А вот моему Конате сам бог велел получить паспорт. У него жена русская, ребенок – тоже. Он говорит по-русски, живет больше пяти лет здесь. У него пока еще нет российского паспорта, но, думаю, что в ближайшее время появится.

А эти? Они же вообще по-русски не говорят. Как им вообще дают паспорта? Паспорта они получают, деньги получают большие, а вот играют все хуже и хуже. Уже «Динамо» и ЦСКА проиграли», – сказал Селюк.

Конате ранее играл за «Урал», «Тамбов» и «Химки». Он забил 7 голов в 16 матчах Мир РПЛ в этом сезоне за клуб из Грозного. Подробная статистика игрока – здесь.

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8 комментариев

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Спартак Уокер
Ну да но я думаю все таки надо подождать
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.ru
я так понимаю, на перспективах своего подопечного вне России Селюк поставил жирный крест...
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Ебздрогыч
Есть более надежный способ - уголовное дело на родине. Точно тогда не разорвет контракт
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Albert Rrahmani
Паспорт рф по ценности что-то вроде туалетной бумаги, которые дают, как говорится "в комплекте". Не удивлюсь, что Конате на родине или где-то еще "что-то сделал", а то на россии нынче в моде планировать выдавать паспорта преступникам.
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forward1988
Селюк про СВО имел ввиду?
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Гамарджоба Генацвале
Такими темпами скоро при подписании иностранца паспорт РФ в подарок будет идти.
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Матвей Шацкий
Селюк скоро всех своих клиентов в Россию перевезет
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ХавиГави_Паратрупер
Селюк-то знает толк в работорговле😏
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