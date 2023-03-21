Селюк о паспорте РФ для Конате из «Ахмата»: «Гражданин России не имеет права разорвать контракт или приостановить его. Для клубов это лучше»

Африканский форвард « » должен скоро стать гражданином России.

Об этом рассказал , агент 25-летнего футболиста из Буркина-Фасо.

«Если есть российский паспорт, то гражданин России не имеет права разорвать контракт или приостановить его. Поэтому для клубов, конечно, лучше, чтобы иностранец был россиянином.

Но мне странно, что условный (полузащитник, перешедший в « » зимой – Sports.ru) собирается получить паспорт. Это ведь происходит после того, когда ты пять лет прожил в стране. А он только подписал контракт. Это ведь нарушение! Гражданство не нужно просто раздавать кому ни попадя, нужно выполнять определенные процедуры.

А вот моему Конате сам бог велел получить паспорт. У него жена русская, ребенок – тоже. Он говорит по-русски, живет больше пяти лет здесь. У него пока еще нет российского паспорта, но, думаю, что в ближайшее время появится.

А эти? Они же вообще по-русски не говорят. Как им вообще дают паспорта? Паспорта они получают, деньги получают большие, а вот играют все хуже и хуже. Уже «Динамо» и ЦСКА проиграли», – сказал Селюк.

Конате ранее играл за «Урал», «Тамбов» и «Химки». Он забил 7 голов в 16 матчах Мир РПЛ в этом сезоне за клуб из Грозного. Подробная статистика игрока – здесь.

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