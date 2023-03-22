Бышовец о получении легионерами гражданства РФ: «Это связано с любовью к России, мне кажется»
Анатолий Бышовец считает, что легионеры хотят получить российское гражданство из-за любви к стране.
«Как мне кажется, получение гражданства легионерами РПЛ дает перспективу быть призванным в национальную команду. Особенно если нет шансов играть за свою сборную.
Наверное, их желание – это результат клубной атмосферы и отношения болельщиков. Мне кажется, это связано с любовью к России.
Легионеры могут помочь сборной России. Игроки «Зенита» Клаудиньо и Малком усилят нашу команду. Они точно представляют интерес. Тем более у них не будет проблем в адаптации», – сказал бывший тренер сборной России.
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