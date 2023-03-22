Бышовец о получении легионерами гражданства РФ: «Это связано с любовью к России, мне кажется»

Теги Зенит Анатолий Бышовец премьер-лига Россия натурализация Малком Клаудиньо Чемпионат.com Футбол

Анатолий Бышовец считает, что легионеры хотят получить российское гражданство из-за любви к стране. 

«Как мне кажется, получение гражданства легионерами РПЛ дает перспективу быть призванным в национальную команду. Особенно если нет шансов играть за свою сборную.

Наверное, их желание – это результат клубной атмосферы и отношения болельщиков. Мне кажется, это связано с любовью к России.

Легионеры могут помочь сборной России. Игроки «Зенита» Клаудиньо и Малком усилят нашу команду. Они точно представляют интерес. Тем более у них не будет проблем в адаптации», – сказал бывший тренер сборной России.

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13 комментариев

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андрей из питера
Ответ Егор Добрый
вообще странно давать людям гражданство без знания русского языка.
Армянское можно?
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Егор Добрый
вообще странно давать людям гражданство без знания русского языка.
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Кирилл Смирнов
Все верно. Кажется
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Al561
Если бы не лимит, никто бы паспорта не предлагал
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Ярик01
Святой и наивный человек
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Вадим Симонов
Крестись
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porosenochek
Нет предела человеческой ... любви к новой родине!
+8
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Тиджани Бабангида
Философ по другому и размышлять не может. Конечно,только с любовью к России
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мутятя
Это связано с тяжестью кредитной карточки, что бы меньше налогов платить.
+4
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Пользователь Имени
Угу, любовь к меньшим налогам, каким-нибудь бонусам от клуба...
+3
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frol92
Ну да, не зря же выражение "кому на Руси жить хорошо" было всегда актуально. Я тоже не сомневаюсь, что это решение связано с любовью, но только не к России, а к тем тепличным условиям, которые для этих субъектов создаются.
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avcgloronalduMU
помимо этого столько штрафов у Малькольма, что он ездит так, как будто всех ненавидит ?
+2
-2
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Ебздрогыч
Да, Светоч, только с этим и ни с чем другим!
+16
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