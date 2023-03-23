Аргентинец Масоэро из «Пари НН» не против получить паспорт РФ: «Почту за честь. Это символ огромного уважения»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу натурализация Пари НН Лукас Масоэро Футбол

Лукас Масоэро не против получить российский паспорт.

– Ты хочешь сыграть за Аргентину, но планировал получить и российский паспорт. Об этом сейчас говорят все легионеры. У тебя все насколько близко?

– Не знаю, не знаю. Никогда не скажу, что возражаю против получения вашего паспорта. Напротив, почту за честь. Это символ огромного уважения ко мне со стороны России. Я бы не против получить паспорт, но это не то, без мыслей о чем я заснуть не могу.

– Корни у тебя ведь итальянские?

– Мои бабушка с дедушкой из Бари. Во время Первой мировой они переехали в Аргентину. Стали обустраиваться, жили крайне бедно… И вот я здесь! А у моей мамы есть испанские корни, – сказал аргентинский защитник «Пари НН».

Игрок «Пари НН» Масоэро: «Если у меня появится номер Путина, позвоню и попрошу сделать мне российский паспорт»

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2 комментария

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dp2905
А сейчас всех иностранцев обзванивают и предлагают гражданство?
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Дядя ТУРА
а в сво поучаствовать сочтет за честь?
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