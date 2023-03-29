Малком: «С удовольствием буду играть за сборную России, если не пригожусь Бразилии. Ничего не исключаю»

Теги Зенит Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу натурализация Малком Футбол

Малком допустил, что в будущем сыграет за сборную России. 

В марте полузащитник «Зенита» получил паспорт РФ. 

– Недавно вы получили российский паспорт. Как давно у вас зрело это решение?

– Для меня это большая честь и гордость – стать обладателем российского паспорта. Это значит, что мои заслуги оценили. Безумно благодарен тем, кто сделал возможным получение паспорта. Буду стараться и дальше радовать российских болельщиков своей игрой.

– Рассматриваете возможность через несколько лет сыграть за сборную России?

– Сложный вопрос. Как любой бразилец, я с детства мечтал играть за сборную своей страны. А став профессиональным футболистом, начал задумываться об этом еще больше. Но я прекрасно понимаю, что получив паспорт, у тебя появляется вероятность однажды надеть футболку сборной России.

Если вдруг сложится так, что я не пригожусь Бразилии, то с большим удовольствием буду играть за Россию. Если, конечно, я буду тогда востребован и в моих услугах будут нуждаться. Такие вещи зависят от многих факторов, однако я для себя ничего не исключаю. Нужно будет обсудить все с семьей, обдумать как следует.

– Учите русский язык? Наступит такой момент, когда вы сможете более-менее свободно изъясняться на русском?

– За время в Петербурге я стал достаточно хорошо понимать язык. По крайней мере, когда слышу рядом русскую речь, многие вещи улавливаю без переводчика. Конечно, сложно пока самому говорить. Если в чем-то надо разобраться, переспрашиваю Вильяма Оливейру – он всегда приходит на помощь. Какие-то мысли могу изложить на русском. Может, я сделаю это с ошибками, но лучше так, чем ничего.

На самом деле не хватает времени, чтобы взять и начать полноценно заниматься с преподавателем. Но и того багажа, который у меня есть, – его достаточно в повседневной жизни. В целом, у меня есть предрасположенность к языкам: я знаю французский, испанский, мой родной португальский. Наверное, нескоро смогу свободно говорить по-русски, однако, в целом, уровень у меня неплохой, – сказал Малком.

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12 комментариев

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если не буду нужен старой родине, то с удовольствием поиграю за новую...стыд и позор..
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RSI
Ответ Russ Ivan
Ещё не старый, дождётся разбана и выведет на ЧМ-2026...
Или 2030.
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RSI
У меня вопрос: до каких времён новоявленный россиянин будет ждать приглашения в сб. Бразилии? В какой именно момент он поймёт, что на родине не пригодился?
Я не ёрничаю, спрашиваю абсолютно серъезно))
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Никому_никабельный
– Недавно вы получили российский паспорт. Как давно у вас зрело это решение?

– Для меня это большая честь и гордость – стать обладателем российского паспорта. Это значит, что мои заслуги оценили. Безумно благодарен тем, кто сделал возможным получение паспорта. Буду стараться и дальше радовать российских болельщиков своей игрой.
Он вопрос не понял или тупо по бумажке читал?
+2
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Удар Кержакова
Хорошее усиление перед матчами с Афганистаном и Киргизией.
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Андрей-ДК
А можно без "если"
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avcgloronalduMU
неудивительно, ведь к этому их и готовят
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ChipsRobber
Видимо всегда мечтал побывать в Таджикистане, Узбекистане и Иране.
А тут бесплатная поездка за казенный счет может нарисоваться.
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Екн Лор
Наконец в составе сборной появятся Олимпийские чемпионы. Вождь будет доволен
+17
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Russ Ivan
Ещё не старый, дождётся разбана и выведет на ЧМ-2026...
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Streetbor
в целом Малколма можно выдать за воспитанника уральского футбола, а родители у него работают в шахте.
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Дмитрий9779
Будет там лучшим,если срастётся.
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