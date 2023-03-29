Малком: «С удовольствием буду играть за сборную России, если не пригожусь Бразилии. Ничего не исключаю»

Малком допустил, что в будущем сыграет за сборную России.

В марте полузащитник « » получил паспорт РФ.

– Недавно вы получили российский паспорт. Как давно у вас зрело это решение?

– Для меня это большая честь и гордость – стать обладателем российского паспорта. Это значит, что мои заслуги оценили. Безумно благодарен тем, кто сделал возможным получение паспорта. Буду стараться и дальше радовать российских болельщиков своей игрой.

– Рассматриваете возможность через несколько лет сыграть за сборную России?

– Сложный вопрос. Как любой бразилец, я с детства мечтал играть за сборную своей страны. А став профессиональным футболистом, начал задумываться об этом еще больше. Но я прекрасно понимаю, что получив паспорт, у тебя появляется вероятность однажды надеть футболку сборной России.

Если вдруг сложится так, что я не пригожусь , то с большим удовольствием буду играть за Россию. Если, конечно, я буду тогда востребован и в моих услугах будут нуждаться. Такие вещи зависят от многих факторов, однако я для себя ничего не исключаю. Нужно будет обсудить все с семьей, обдумать как следует.

– Учите русский язык? Наступит такой момент, когда вы сможете более-менее свободно изъясняться на русском?

– За время в Петербурге я стал достаточно хорошо понимать язык. По крайней мере, когда слышу рядом русскую речь, многие вещи улавливаю без переводчика. Конечно, сложно пока самому говорить. Если в чем-то надо разобраться, переспрашиваю Вильяма Оливейру – он всегда приходит на помощь. Какие-то мысли могу изложить на русском. Может, я сделаю это с ошибками, но лучше так, чем ничего.

На самом деле не хватает времени, чтобы взять и начать полноценно заниматься с преподавателем. Но и того багажа, который у меня есть, – его достаточно в повседневной жизни. В целом, у меня есть предрасположенность к языкам: я знаю французский, испанский, мой родной португальский. Наверное, нескоро смогу свободно говорить по-русски, однако, в целом, уровень у меня неплохой, – сказал .