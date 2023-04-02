У «Химок» удаление в 1-м тайме во 2-м матче подряд – Лысцов сбил Кордобу возле пустой штрафной в игре с «Краснодаром»

Теги Химки премьер-лига Россия судьи Краснодар Павел Шадыханов Виталий Лысцов видеоповторы Джон Кордоба Жаниу Бикел Футбол

У «Химок» случилось удаление в первом тайме во втором матче подряд.

«Краснодар» в гостях обыгрывает подмосковный клуб в 21-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм).

В середине первого тайма защитник «Химок» Виталий Лысцов сбил Джона Кордобу возле угла пустой штрафной. Судья Павел Шадыханов расценил нарушение как фол последней надежды.

ВАР не изменил это решение арбитра, и Лысцов покинул поле на 27-й минуте.

Напомним, что в 20-м туре в игре «Химок» с «Ростовом» (0:1) хавбек Жаниу Бикел был удален на 29-й минуте.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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15 комментариев

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Nick Crosier
Химки это похороны. Зато на Гогниева посмотрим,как он от такого верчения сгорит в очередной раз. 0-5
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gPk
Ответ Roman Araslanov
Бред. Явного лишения возможности забить не было, сам фол был за штрафной. Это жёлтая, а не красная карточка
Что курите?Кордоба был первым на мяче ,cкорость явно выше была чем у защитника.Прокинул мяч и мог следующим касанием забивать.Защитник совершает фол последней надежды.Какие вопросы могут быть?
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Garikus89
Шадыханов, к слову, весь матч какую-то херню творит. Столько нарушений проморгал, за отмашки и удары по голове даже карточки показывать не стал.
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Виталий Валерьевич Юдин
Болею за Краснодар, но согласен что красной не должно было быть.
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Gonzoo
Зарабатывают игроки как могут.
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Георгий Михеев
Судья красавчик, я б тоже удалил. Чистый выход один на один сорвал пускай и под углом.
+2
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Мукунку хороший
Гогниев хорош.. стратег областной)))
+2
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Олег Сагайдачный
Ответ Вова Гаврилов
Химки идут ко дну
Возвращаются на положенное место. Первенство Мос. обл.
+4
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Garikus89
Откровенный левак, но символично - в прошлом туре почти на той же минуте словили. Да и Лысцов, конечно, тот еще футболер)
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Goldstream
Чистая желтая.
+2
-1
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Вова Гаврилов
Химки идут ко дну
+6
-1
+5
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Max Zhomkov
бредовое решение арбитра, которое я поддерживаю , потому что КК дали Химкам, самому паршивому клубу РПЛ
+9
-1
+8
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Roman Araslanov
Бред. Явного лишения возможности забить не было, сам фол был за штрафной. Это жёлтая, а не красная карточка
+20
-2
+18
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lovec23
Бредовое решение
+13
-3
+10
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Игорь Новиков
Не жалеют они Спартака Артуровича)
+14
-2
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