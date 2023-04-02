У «Химок» удаление в 1-м тайме во 2-м матче подряд – Лысцов сбил Кордобу возле пустой штрафной в игре с «Краснодаром»

У «Химок» случилось удаление в первом тайме во втором матче подряд.

« » в гостях обыгрывает подмосковный клуб в 21-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм).

В середине первого тайма защитник «Химок» сбил возле угла пустой штрафной. Судья Павел расценил нарушение как фол последней надежды.

ВАР не изменил это решение арбитра, и Лысцов покинул поле на 27-й минуте.

Напомним, что в 20-м туре в игре «Химок» с «Ростовом» (0:1) хавбек был удален на 29-й минуте.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.