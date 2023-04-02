Поттер об xG: «Если вы посмотрите на гол Макгинна – это не такой уж большой шанс»

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия Джон Макгинн Грэм Поттер Джейкоб Рэмзи Футбол

Тренер «Челси» Грэм Поттер оценил пропущенный гол команды с точки зрения xG.

Вчера лондонцы дома проиграли «Астон Вилле» (0:2) в рамках 29-го тура АПЛ. Счет в матче на 18-й минуте открыл Олли Уоткинс, этот гол стал в итоге победным.

На 56-й отличился Джон Макгинн. Гости получили право на угловой. Подача не получилась точной, мяч покинул штрафную. Но Джейкоб Рэмзи отдал удобный поперечный пас на Макгинна, и хавбек нанес точный удар с двадцати пяти метров.

«Если вы посмотрите на xG гола Макгинна – это не такой уж большой шанс», – сказал Поттер.

Карпин об xG и другой статистике: «Что дают эти цифры? Вообще не понимаю. Я не в курсе, что такое вот эти «ппда», «пбп», «пгт», «пкх»

На Sports.ru своя модель xG. Как она работает?

Кажется, xG-революция испортила футбол

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23 комментария

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ZarvuR2020
Я бы гораздо терпимее относился к Поттеру, если бы не такие вью.
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Алексей Елистратов
Ответ Вячеслав Пустохин
Господи, да замолчи ты, твоя игра, точнее ее отсутствие - худшее, что происходило с клубом за последние 20 лет.
Может потому что состав челси полон Мудриков? Которые пришли на понтах и не хотят слушать этого доходягу на установках. Проблема комплексная и не надо скидывать только на одного тренера. Состав Челси по именам уже не отличается от Ньюкасла. Кукурельи, Чилвелы, Мудрики, Мудуэки - это явно ведь Поттер плохо тренирует.
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Виталий Ан
Ответ Bazilic
Если Боули его уволит - будет идиотом Взять системного тренера и дать ему часть сезона это верх бреда. Да и одно дело, если бы ему дали нужных игроков (как в ситуации Хави), Поттеру же накупили Мудриков, Мадуэке и Фофанов и что-то требуют
За ними всеми гонялись топ клубы. Фигасе, накупили неликвид?! Многие клубы даже не мечтают о таких игроках. А то что они не играют, это как раз вопрос к Потеру. И то что он не тянет, что теперь ждать 5 лет его?! Видно полный провал.
Я не исключаю что могут результаты улучшится( так как там собраны очень сильные игроки), но хороший тренер сразу может дать результат с таким составом. А этому дай время и надейся может получиться. Бред.
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Kerndl
Если вы посмотрите на РПЛ - ниче такая лига 🤷🏼‍♂️
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Томаш Спенсер
Ответ deadjoker
Макгин довольно часто забивает с подборов, если дают. А вот вопросы почему защитники не знают что им делать на стандарте, это тоже к Макгину?
Защита то мяч выбила, а вот Мурдик не накрыл Макгина это факт, да 😎
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deadjoker
Макгин довольно часто забивает с подборов, если дают. А вот вопросы почему защитники не знают что им делать на стандарте, это тоже к Макгину?
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Ко-ко-джамбо
Ответ Томаш Спенсер
Вот смотри Тебе купили два телефона Один за 1000, кнопочный и он выполняет те функции, которые от него ждёшь Второй за 10000, тоже кнопочный, но ты пытаешься выйти с него в интернет и делаешь вид перед всеми, что на нём есть камера (а ее нет 😎) Понял чё нибудь, не? 😅
Понял, что ты🤡
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DolJun
прикольно как поттер своими словами и тренерствами обесценивает такую лжестатистику как иксг, хоть какая-то от него польза
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Томаш Спенсер
Ответ Ко-ко-джамбо
Почему на спортсе такой хейт Мудрика? Почему не обсуждают российских игроков играющих в АПЛ?
Вот смотри
Тебе купили два телефона
Один за 1000, кнопочный и он выполняет те функции, которые от него ждёшь
Второй за 10000, тоже кнопочный, но ты пытаешься выйти с него в интернет и делаешь вид перед всеми, что на нём есть камера (а ее нет 😎)
Понял чё нибудь, не? 😅
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denimo21
Мудрик чихнул на тренировке , почесал репу во время матча, на спортс вышло несколько новостей на эту тему и пара материалов.
Тем временем у Цыганкова за Жирону уже 3 плюс 3, а провёл он всего 8 игр и те не полные. И это тоже в новом для себя чемпионате , без языка и так далее, в не самой сильной команде. Об этом НИ СЛОВА.
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nobrainnopain
Пока Поттер искал хG, Эмери ее прощупывал
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Ко-ко-джамбо
Почему на спортсе такой хейт Мудрика? Почему не обсуждают российских игроков играющих в АПЛ?
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Олег910
Поттер на презентации для Боули стрелочками и кружочками АПЛ с ЛЧ взял. А тут внезапно оказывается надо голы какие-то забивать на поле.
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ман сити фейк
Введите новую правилу, xG важнее чем голов
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Томаш Спенсер
Поттер дипломатично умолчал, что Мурдик, не работавший всю игру, отлично отдохнувший и видевший момент удара, крайне пассивно и лениво пытался его накрыть 🌚
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almatbarsa
Кто следит за Астон Виллой и Макгинном в частности, тот прекрасно знает что давать бить Макгинну нельзя. Он нечасто бьет по воротам, но с ударом у него всегда все было в порядке, в Чемпионшипе клал просто нереальные банки
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Футбол_это_жизнь
Мне жаль этого добряка!!!
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Томаш Спенсер
У мурзика два выхода 1 на 1
ДВА
И оба раза экстракшн в плен какой то 🤣🤣🤣
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Bartez1986
Если посмотреть на Мудрика, то он не стоит 100 лямов
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Антон Абызов
Смотреть на голого Макгинна?..
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Bazilic
Если Боули его уволит - будет идиотом
Взять системного тренера и дать ему часть сезона это верх бреда. Да и одно дело, если бы ему дали нужных игроков (как в ситуации Хави), Поттеру же накупили Мудриков, Мадуэке и Фофанов и что-то требуют
+2
-2
0
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Вячеслав Пустохин
Господи, да замолчи ты, твоя игра, точнее ее отсутствие - худшее, что происходило с клубом за последние 20 лет.
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WelcomeBackPURE
У гения Мудрика был убойный шанс и что ?
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