Поттер об xG: «Если вы посмотрите на гол Макгинна – это не такой уж большой шанс»

Тренер « » оценил пропущенный гол команды с точки зрения xG.

Вчера лондонцы дома проиграли « » (0:2) в рамках 29-го тура . Счет в матче на 18-й минуте открыл Олли Уоткинс, этот гол стал в итоге победным.

На 56-й отличился . Гости получили право на угловой. Подача не получилась точной, мяч покинул штрафную. Но Джейкоб Рэмзи отдал удобный поперечный пас на Макгинна, и хавбек нанес точный удар с двадцати пяти метров.

«Если вы посмотрите на xG гола Макгинна – это не такой уж большой шанс», – сказал Поттер.

Карпин об xG и другой статистике: «Что дают эти цифры? Вообще не понимаю. Я не в курсе, что такое вот эти «ппда», «пбп», «пгт», «пкх»

На Sports.ru своя модель xG. Как она работает?

Кажется, xG-революция испортила футбол