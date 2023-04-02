Поттер об xG: «Если вы посмотрите на гол Макгинна – это не такой уж большой шанс»
Тренер «Челси» Грэм Поттер оценил пропущенный гол команды с точки зрения xG.
Вчера лондонцы дома проиграли «Астон Вилле» (0:2) в рамках 29-го тура АПЛ. Счет в матче на 18-й минуте открыл Олли Уоткинс, этот гол стал в итоге победным.
На 56-й отличился Джон Макгинн. Гости получили право на угловой. Подача не получилась точной, мяч покинул штрафную. Но Джейкоб Рэмзи отдал удобный поперечный пас на Макгинна, и хавбек нанес точный удар с двадцати пяти метров.
«Если вы посмотрите на xG гола Макгинна – это не такой уж большой шанс», – сказал Поттер.
Карпин об xG и другой статистике: «Что дают эти цифры? Вообще не понимаю. Я не в курсе, что такое вот эти «ппда», «пбп», «пгт», «пкх»
На Sports.ru своя модель xG. Как она работает?
Я не исключаю что могут результаты улучшится( так как там собраны очень сильные игроки), но хороший тренер сразу может дать результат с таким составом. А этому дай время и надейся может получиться. Бред.
Тебе купили два телефона
Один за 1000, кнопочный и он выполняет те функции, которые от него ждёшь
Второй за 10000, тоже кнопочный, но ты пытаешься выйти с него в интернет и делаешь вид перед всеми, что на нём есть камера (а ее нет 😎)
Понял чё нибудь, не? 😅
Тем временем у Цыганкова за Жирону уже 3 плюс 3, а провёл он всего 8 игр и те не полные. И это тоже в новом для себя чемпионате , без языка и так далее, в не самой сильной команде. Об этом НИ СЛОВА.
ДВА
И оба раза экстракшн в плен какой то 🤣🤣🤣
Взять системного тренера и дать ему часть сезона это верх бреда. Да и одно дело, если бы ему дали нужных игроков (как в ситуации Хави), Поттеру же накупили Мудриков, Мадуэке и Фофанов и что-то требуют