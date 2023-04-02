«Кукурелья защищался как школьник». Экс-хавбек «Астон Виллы» Хендри о голе Уоткинса

Теги Челси Астон Вилла Ли Хендри премьер-лига Англия Калиду Кулибали Марк Кукурелья Олли Уоткинс Футбол

Защитника «Челси» Марка Кукурелью сравнили со школьником.

Бывший полузащитник «Астон Виллы» Ли Хендри критически оценил игру испанца в моменте с первым пропущенным лондонцами голом во вчерашнем матче 29-го тура АПЛ (0:2).

«Первое и самое важное, что нужно сказать: Кукурелья защищался как школьник.

Я не понимаю, почему он побежал в ту зону. Я не уверен, крикнул ли ему Кулибали, но это был роскошный подарок для Олли Уоткинса», – сказал Хендри в эфире Sky Sports.

Кукурелья и Мудрик – худшие игроки матча «Челси» – «Астон Вилла» по версии Sky Sports

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20 комментариев

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DolJun
у кукурельи не было нормальной академии, не стоит его винить. проблема в тех, кто решил его купить за оверпрайс
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Акира_1
Ответ Добряк Гаврила
Кукуха хороший деф. Все дело в хаосе который творится в команде. Нет поставленной игры, не может е быть, и плохом взаимопонимании игроков. Поттеру нужна предсезонка, ясно же. Хз о чем он думал когда подписал с синими контракт. Пока что он ничего не может сделать. Мудрики в амбициозном клубе очень рано оказались
Какая предсезонка? Уже было столько перерывов, пауз и матчей, что можно было на ходу придумать какую-то идею и способы её реализации. Но нет нужно ещё какая-то предсезонка, чтоб вообще за выживание бороться видимо. А ведь без шуток Челси не борется за выживание только из-за стартовых побед Тухеля. И опять таки почему Тухелю и даже Эмери не нужна предсезонка, чтоб настроить игру, а Поттеру нужна предсезонка, куча трансферов и ещё много чего. Уже не смешные оправдания физрука. 😄
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Фан Рубина
Играет, как и должен игрок за 70 лимонов. Хотите лучшего - надо больше сотки выложить. Ибо инфляция, да и игроков нормальных в европке всё меньше. Одни бей-беги ногомячисты остались.
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Attikus
Ответ Добряк Гаврила
Кукуха хороший деф. Все дело в хаосе который творится в команде. Нет поставленной игры, не может е быть, и плохом взаимопонимании игроков. Поттеру нужна предсезонка, ясно же. Хз о чем он думал когда подписал с синими контракт. Пока что он ничего не может сделать. Мудрики в амбициозном клубе очень рано оказались
За 6+ месяцев что он в команде уже можно было выработать план игры без мяча и действия при его потере. Что должно на предсезонке произойти?
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Совесть Черданцева
Какой президент, такая и игра. Как следствие, игроки становятся такими же
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Ковид 07.10.52
Кукуляк. Кукуян . а теперь еще и Кукурелья....футбол окончательно КУ-КУ....
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FEZ10
Ответ Добряк Гаврила
Кукуха хороший деф. Все дело в хаосе который творится в команде. Нет поставленной игры, не может е быть, и плохом взаимопонимании игроков. Поттеру нужна предсезонка, ясно же. Хз о чем он думал когда подписал с синими контракт. Пока что он ничего не может сделать. Мудрики в амбициозном клубе очень рано оказались
О зарплате он думал .Не факт что больше позвали бы в такой клуб
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Bazilic
Прекрасный защитник, но ему нужна система
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The Best
Ответ Добряк Гаврила
Кукуха хороший деф. Все дело в хаосе который творится в команде. Нет поставленной игры, не может е быть, и плохом взаимопонимании игроков. Поттеру нужна предсезонка, ясно же. Хз о чем он думал когда подписал с синими контракт. Пока что он ничего не может сделать. Мудрики в амбициозном клубе очень рано оказались
Хз чем думал Боули когда увольнял Тухеля посреди сезона,в конце сезона тогда уж нужно было принимать решение.Чтобы как ты сказал новый тренер мог пройти предсезонку.
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Любезный Коссутий
весь Челси вчера был роскошным подарком для Астон Виллы 👍
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nick-basil
Астон Вила со слабым составом и играла еле-еле. Но Челси все сами сделали.
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Born is the King
Как только начались слухи про этого Кукурелю писал, что этот каталанский неликвид 0. Смотрел его игры в Хетафе, там его куда только не затыкали, чтобы хоть какую то пользу принёс
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Добряк Гаврила
Кукуха хороший деф. Все дело в хаосе который творится в команде. Нет поставленной игры, не может е быть, и плохом взаимопонимании игроков. Поттеру нужна предсезонка, ясно же. Хз о чем он думал когда подписал с синими контракт. Пока что он ничего не может сделать. Мудрики в амбициозном клубе очень рано оказались
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Сикарио
Загадка вселенной, как эта каталонская днина оказалась в топ-клубе.
+1
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Покерный Футбол
Ответ Акира_1
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Я все понимаю конечно,но учитывая прекрасную игру Сеска у нас,да и Педро тоже,не нужно всех под одну гребёнку подгонять.
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Акира_1
Ответ rigobersong
А сколько было слов о том, что Барселона упустила такого топаря:)) На момент ухода в Хетафе его цена и была 10 млн, в принципе ничего не изменилось, кроме того что Челси за игроков уровня Кукурельи и Мудрика платит по 70-100:))🤣🤣🤣
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Joel Campbell
Кукурелья Мудрик чуть ли не за 150,это сильно
Легендарная связка:)
+4
-4
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Зелёный гопник
Так если с ним по флангу бегает белобрысый школьник, как по другому ?🤣
+2
-4
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angry horse
Хендри: "Мудрик бегал как ВСУшник от арты" 😁
+8
-10
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CriminalJoint62
Кукурелья в прошлом сезоне когда получал награду лучшего игрока сезона в Брайтоне, шутил, что его лучше посадить на лавку, так как ему не нравится говорить на английском.
Как говорится, в каждой шутке есть доля правды
+18
-3
+15
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rigobersong
А сколько было слов о том, что Барселона упустила такого топаря:)) На момент ухода в Хетафе его цена и была 10 млн, в принципе ничего не изменилось, кроме того что Челси за игроков уровня Кукурельи и Мудрика платит по 70-100:))🤣🤣🤣
+29
-15
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