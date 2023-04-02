«Кукурелья защищался как школьник». Экс-хавбек «Астон Виллы» Хендри о голе Уоткинса
Защитника «Челси» Марка Кукурелью сравнили со школьником.
Бывший полузащитник «Астон Виллы» Ли Хендри критически оценил игру испанца в моменте с первым пропущенным лондонцами голом во вчерашнем матче 29-го тура АПЛ (0:2).
«Первое и самое важное, что нужно сказать: Кукурелья защищался как школьник.
Я не понимаю, почему он побежал в ту зону. Я не уверен, крикнул ли ему Кулибали, но это был роскошный подарок для Олли Уоткинса», – сказал Хендри в эфире Sky Sports.
Кукурелья и Мудрик – худшие игроки матча «Челси» – «Астон Вилла» по версии Sky Sports
Легендарная связка:)
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