Поттер о 0:2 с «Виллой»: «Если взглянуть на все показатели, кроме главного, у «Челси» много хорошего»

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер посетовал на плохую реализацию, несмотря на высокое качество игры «Челси».

«Синие» пробили 27 раз, но уступили «Астон Вилле» со счетом 0:2 в 29-м туре АПЛ.

«Самое важное число – то, которое оказалось не в нашу пользу. Нужно прибавлять.

Игроки отдали все силы, брали на себя ответственность, старались, часто входили в штрафную, били, атаковали. Но первый пропущенный гол был очень плохим, и после него появились эмоции. Мы были разочарованы тем, что счет стал 0:1, но игроки отреагировали здорово. Второй гол тоже принес разочарование, поскольку мы хорошо начали второй тайм.

Если взглянуть на любые статистические показатели, кроме главного, видно много хорошего. Но итог хорошим не ощущается.

После поражений всегда наступает разочарование. Есть ощущение, что мы не сделали шага вперед. Посмотрим, что можно делать лучше. В защите мы оставляли много свободных зон, но и сами создавали моменты, выходили один на один. Однако в том, что касается важнейшего элемента, голов, мы стали вторыми в этой игре.

Я не люблю обвинять других, я должен взять ответственность на себя. Мы – команда, мы должны быть едины. Мы побеждаем и проигрываем вместе.

Мы оправимся и подготовимся к следующему матчу. Нужно дать ответ, это ясно», – сказал главный тренер «Челси».

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55 комментариев

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Алексей Тарасюк
Челси сейчас как никогда в психологах нуждаеться.
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Evgen_Hazard
Было бы меньше претензий не выпускай он в старте это украинское недоразумение. То, как он распорядился своими моментами должно дать ему путевку в Витесс года на два. На той же позиции днищенский Пулисик был бы лучше.
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Ilya_37
Ответ Buharoid
А у Лэмпарда разве была чашка?
Была четверка, для Англии уже как чашка
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Buharoid
Ответ DolJun
вот это и отличает менталитет середняка, который есть у поттера, от менталитета победителя, который есть у челси. челси даже физкультурников типа сарри без чашки не отпускал, но увы это было при предыдущем владельце. сейчас по сути не ясно что хочет боули.
А у Лэмпарда разве была чашка?
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Контрольный выстрел
Дайте Поттеру поработать! Бггг.
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Гегенпрессинг Рангника
Единственный показатель где Челси переиграл Виллу это количество украинцев в составе
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siragh@yandex.ru
У импотентов тоже так—все показатели хорошие,кроме главного😆😆😆🤦🏻‍♂️😆
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Yuriy Matochkin
Кроме главного тренера и президента
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WebZ
Терпения тру фанам Челси …
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undermail@mail.ru
Это катастрофа. Реально не понимаю как можно при здравом рассудке убрать Тухеля и взять вот это.
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Arty K.
Челси - в пердив! 👍🌚
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llolishe
Отмазками Клоппа кидается пхахахах
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Zrad Chohobliak
Нужна ещё одна победа, чтобы набрать 40 очков и не вылететь. Думаю, всё же справятся.
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GuruFutbola
Все верно, дайте поработать топарю)
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Kakajan Baymyradow
Поттер аут
Нет, он позаимствовал у Гарри Поттера волшебство которое не даёт его уволить!
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Vysotsky
Болею за Челси большую часть жизни, сейчас больше Арсенал нравится… Тоже считаю увольнение Тухеля ужасным безрассудством, но дайте Поттеру время и полноценное трансферное окно. Если новые владельцы не поведутся на необоснованный негатив в сторону Поттера, то это тренер на десятилетия.
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falkao2013
Ну вот за всё хорошее и уволят)
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Промах Мораты
Вот гад. Такой сам никогда с поста не уйдёт. Будет на уши лапшу вешать постоянно. На слуцкого похож
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Goofts
Из за Поттера Фанаты Челси обиженные. Команда при таких тратах на таком месте в Апл. Ужас. Как могут держать такого тренера
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StillInTheGame
извините меня, там Чемпион мира на воротах стоит, а не хрен с горы
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David Avagyan
Я иду спать.Утром ожидаю увидеть новость об уволнении Поттера.
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DolJun
вот это и отличает менталитет середняка, который есть у поттера, от менталитета победителя, который есть у челси. челси даже физкультурников типа сарри без чашки не отпускал, но увы это было при предыдущем владельце. сейчас по сути не ясно что хочет боули.
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deadjoker
Если взглянуть на все показатели кроме главного тренера у Челси все отлично.
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Franky Lampard
Кроме главного тренера Мистер Поттер
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инок
Позор Поттеру и Челси потому-что проиграли прямому конкуренту за 10е место!
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