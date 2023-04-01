«Челси» проиграл впервые за 5 матчей – «Астон Вилле»

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

«Челси» потерпел поражение впервые за 5 матчей. 

Команда Грэма Поттера уступила «Астон Вилле» в матче 29-го тура АПЛ (0:2). Это первое поражение «синих» за последние 5 матчей. 

На этом отрезке лондонцы одержали 3 победы и 1 раз сыграли вничью. Следующий матч «Челси» проведет 4 апреля – команда примет «Ливерпуль». 

После 28 проведенных матчей «Челси» набрал 38 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ

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54 комментария

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atashchelsea
Ответ QWertY
Если и менять Поттера, то только на Мавринью. Он бы навел порядок в команде
меньше смотри картавый футбол!
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AlexKhokhlov
Камон чуваки. Мы же не на чемпионате или спорт экспрессе, мы на спортсе. Я думаю благодаря замечательным тактическим авторам на трибуне мы уже долгое время должны судить игру не только по результату. Да, у Грэма куча проблем, да, и качество игры бывает хромает. Но возьмём сегодняшний матч в качестве примера, посмотрим его полностью (а не только на табло и видео голов) и поймем, что в самой конкурентной лиге мира конечный результат при такой игре это не «очередной позор физрука». Поттер пришел в абсолютно разбалансированную, не понятно под кого собранную команду после странного увольнения предыдущего коуча. Поттер пришел под сумасшедшего владельца, под его дикие ожидания, под хаус настоящий. При этом сам Грэм не работал с таким составом и финансовыми вложениями даже близко, естественно ему надо менять свое сознание, взгляд на игру, почерк. Вспомните его «Брайтон», которому год назад все те же, кто сейчас строчат про физрука, катали хвалебные оды. Вспомните Артету, которого срали срали, а сейчас превозносят. Подумайте, стоит ли человек с таким бекграундом в такой тяжелой ситуации того гнобления со стороны своих же и сторонних болельщиков. Даже Боули хочет дать ему поработать, давайте и мы дадим)) У него действительно может ничего не выйти, но чтобы кричать об этом и призывать к отставке, посмотрите на его работу хотя-бы годик. После полноценной предсезонки и минимальной сыгранности состава.
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benjamin92
Да ладно вам. Ниже 11 места не упадут
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atashchelsea
Поттер опять соснул
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Любезный Коссутий
Ответ Direct free kick
Нужно ещё 2 Мудрика?
нужен хотя бы 1 нападающий 🤷‍♂️
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Direct free kick
Ответ Obdob
не просто проиграли, а прямому конкуренту за 10е место! 😭
С кем тоттенщит играет в лиге чемпионов?
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benjamin92
Ответ Леван Мкртчян
Поговаривают ,что если поджечь Поттера , то в раздевалке уже будет стоять не запах Грема, а запах гари
Интеллектуальный юмор ))
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ KeriLLo
Не парься, дни Поттера всё равно сочтены.
В Челси или вообще?)
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Rakhman Abdulla
не знаю, на что я надеялся перед матчем - надо было сразу понимать: где Эмери и где Поттер ...
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Любезный Коссутий
возвращение к истокам. 20-лктний цикл подходит к концу.
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Ответ Chyngyz Orozaliev
Мудрик в основе = слитые очки
А другие полена ни в чем не виноваты?))))
Как раз днища тухеля полностью все проваливают в челси
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Direct free kick
Ответ Любезный Коссутий
чем дальше пройдут, тем больше заработают. нужно усиливаться в летнее ТО - однозначно.
Нужно ещё 2 Мудрика?
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Quintin07
Ответ Доминатор3000
Уверен,Поттер исправит ситуацию,если дадут время. Фанатов слушать бессмысленно,Артету бы тогда тоже уволили давно. Слишком много изменений в клубе,много новых игроков,Поттер тоже с таким давлением впервые сталкивается. Интересно,как поступит владелец…
а какие идеи у Поттера на поле? их нет, у Артеты в первом матче против МЮ, были идеи и тактические ходы, тот же Джака при атаках опускался на место левого защитника в тройке, а тут идей нет...
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PIT-BUL
Челси вернулся ))
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Inside 88 LW
11 место...
Там ещё и Пэлэс набирает ход...
Дайте время Поттеру)
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Акира_1
Ответ Bazilic
Кто там перспективный то? Мудрик, Мадуэке и Бадиашиль?)
Ахаха теперь состав оказывается не такой. Поттеру дали такие финаноаые возможности. В команде молодой чемпион мира Энцо. Хаверц, Маунт, Джеймс. Да Бадиашиль тоже. Этот состав, по-твоему, для борьбы за 10 место?
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Любезный Коссутий
Ответ Direct free kick
Комментарий удален модератором
чем дальше пройдут, тем больше заработают.
нужно усиливаться в летнее ТО - однозначно.
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QWertY
Если и менять Поттера, то только на Мавринью. Он бы навел порядок в команде
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Ноно Гомес
Аж плакать хочется, ски, и Грэма тоже жалко было, жалко на него смотреть в конце матча...хватит сливать, играйте уже!!!
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Obdob
не просто проиграли, а прямому конкуренту за 10е место! 😭
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Вова Гаврилов
Абрамович прости, мы все прое….
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Chyngyz Orozaliev
Мудрик в основе = слитые очки
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DolJun
Ответ rigobersong
Отлично, приходи сегодня мастер класс от топаря Чави смотреть:)
зачем? я уже видел мастер-класс от топаря поттера)
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rigobersong
Ответ DolJun
привет. у меня все ок) как сам?)
Отлично, приходи сегодня мастер класс от топаря Чави смотреть:)
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KeriLLo
Ответ Акира_1
В принципе мы все привыкли к этим позорным результатам, но только очень тяжело видеть, как такой перспективный состав вынужден деградировать и позориться каждый матч из-за английского физрука.
Не парься, дни Поттера всё равно сочтены.
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