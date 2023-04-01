«Челси» проиграл впервые за 5 матчей – «Астон Вилле»
«Челси» потерпел поражение впервые за 5 матчей.
Команда Грэма Поттера уступила «Астон Вилле» в матче 29-го тура АПЛ (0:2). Это первое поражение «синих» за последние 5 матчей.
На этом отрезке лондонцы одержали 3 победы и 1 раз сыграли вничью. Следующий матч «Челси» проведет 4 апреля – команда примет «Ливерпуль».
После 28 проведенных матчей «Челси» набрал 38 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.
Как раз днища тухеля полностью все проваливают в челси
Там ещё и Пэлэс набирает ход...
Дайте время Поттеру)
нужно усиливаться в летнее ТО - однозначно.