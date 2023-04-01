«Челси» нанес 27 ударов, но не забил «Вилле». В 2014-м было 39 ударов и 0:0 с «Вест Хэмом»

Теги Челси Вест Хэм Астон Вилла премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

«Челси» нанес 27 ударов, но не смог забить «Астон Вилле».

Команда Грэма Поттера потерпела поражение со счетом 0:2 в 29-м туре АПЛ.

В последний раз лондонцам не удавалось забить в матче чемпионата при таком количестве ударов в январе 2014 года. Тогда «синие» нанесли 39 ударов по воротам «Вест Хэма», но игра завершилась вничью – 0:0.

«Челси» проиграл впервые за 5 матчей – «Астон Вилле»

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17 комментариев

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llolishe
Ответ Акира_1
Иии? Теперь можно каждого человека с улицы ставить в топ клуб теперь или что? Во-вторых, Артета работал с Пепом, а значит он, как минимум, чему-то у него научился, а Поттер с кем работал? И 3, Артета с первого сезона взял два кубка, что уже создало фундамент доверия к нему, а Поттер с каждым матчем показывает себя все более некомпетентным.
А что Поттер сделает если Мудрик мяч прямо в руки вратаря бьет
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llolishe
Ответ rigobersong
Смотрел обрывками матч, вообще не видел что бы вратарь Виллы прям уж там потел, пару раз просто выручил, не более:) Челси катает назад/поперек им нужно купить Де Йонга, он бы вписался как влитой:))
Только один топ сейв был+удар Мудрика прямо в руки

Легкий матч для вратаря
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llolishe
Ответ StillInTheGame
извините меня, там Чемпион мира на воротах стоит, а не абы кто
4 от Арсенола пустивший чемпион мира пхаххаха
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Доминатор3000
Ответ Акира_1
Иии? Теперь можно каждого человека с улицы ставить в топ клуб теперь или что? Во-вторых, Артета работал с Пепом, а значит он, как минимум, чему-то у него научился, а Поттер с кем работал? И 3, Артета с первого сезона взял два кубка, что уже создало фундамент доверия к нему, а Поттер с каждым матчем показывает себя все более некомпетентным.
По твоему,придёт другой тренер и Челси сразу станет претендовать на титул?
Победа за победой пойдут?
Это так не работает….
Поттер в Брайтоне показал,что если он будет тренировать сыгранную команду,он может навалять кому угодно.
Да Артета в том сезоне сыграл с ним 0:0 в гостях(по игре проиграв) и на Эмирейтс вообще проиграл.
Да он с каким то захолустным клубом Арсенал Венгера обыгрывал,правда не помню в каком турнире…
Ну нельзя просто прийти в кризисную команду,в которую ещё и купили кучу игроков и сразу начать побеждать.
Тем более сейчас,когда АПЛ так сильна стала.
Арсенал чудом последний матч выиграл у Виллы,Жоржиньо спас и голова Мартинеса.
Хотя забей Бэйли момент ранее,могли бы и вообще проиграть,но перекладина спасла…
И это Арсенал,идущий на первом месте,чудом три очка забрал.
Поттеру нужно время,я уверен,все будет нормально в итоге.
Все это,мы уже видели с Артетой.
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StillInTheGame
извините меня, там Чемпион мира на воротах стоит, а не абы кто
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Вадим Слуцкий
27 - далеко не 39. Есть куда расти.
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Акира_1
Ответ Доминатор3000
Арсенал тренирует Артета,который вообще не работал главным тренером ранее.
Иии? Теперь можно каждого человека с улицы ставить в топ клуб теперь или что? Во-вторых, Артета работал с Пепом, а значит он, как минимум, чему-то у него научился, а Поттер с кем работал? И 3, Артета с первого сезона взял два кубка, что уже создало фундамент доверия к нему, а Поттер с каждым матчем показывает себя все более некомпетентным.
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Доминатор3000
Ответ Акира_1
Тут все объяснение в психологии. Команду тренирует тренер серядняк, что формирует у игроков комплексы, а они в итоге не способны реализовать хотя бы один шанс.
Арсенал тренирует Артета,который вообще не работал главным тренером ранее.
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Константин Михай
Фанаты правы Потер утром ты уволен ,не всякий тренер с переферии может давать результат с большим клубом видимо не дорос ещё,а эти мешки с деньгами потратили 600 млн.для чего чтоб проиграть АВ лучше бы купили Унаи Эмери
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U
Я помню ту игру. Там реально отскок отскоков, а тут вполне по игре.
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rigobersong
Смотрел обрывками матч, вообще не видел что бы вратарь Виллы прям уж там потел, пару раз просто выручил, не более:) Челси катает назад/поперек им нужно купить Де Йонга, он бы вписался как влитой:))
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Акира_1
Тут все объяснение в психологии. Команду тренирует тренер серядняк, что формирует у игроков комплексы, а они в итоге не способны реализовать хотя бы один шанс.
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QWertY
Не везет топарю Поттеру, ну или игроки тупо его сливают. У того же Тухеля были проблемы с этими посредственностями, ибо они хоть и дорогие, но донные.
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CriminalJoint62
Зато переиграли по xG😁
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DolJun
и при этом поттер упорно продолжает ставить на острие хаверца. купил фофана и даже шанса парню не дал. обамеянг чахнет на лавке - тоже почему-то нельзя его выпустить. даже схему 4-2-3-1 поттер не знает - сплошь 5-3-2 или 4-3-3.
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psixyec
Сколько из них опасных? Два у беженца?
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Вова Гаврилов
Счет на табло, остальное в пользу бедных
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