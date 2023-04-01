«Челси» нанес 27 ударов, но не забил «Вилле». В 2014-м было 39 ударов и 0:0 с «Вест Хэмом»
«Челси» нанес 27 ударов, но не смог забить «Астон Вилле».
Команда Грэма Поттера потерпела поражение со счетом 0:2 в 29-м туре АПЛ.
В последний раз лондонцам не удавалось забить в матче чемпионата при таком количестве ударов в январе 2014 года. Тогда «синие» нанесли 39 ударов по воротам «Вест Хэма», но игра завершилась вничью – 0:0.
Легкий матч для вратаря
Победа за победой пойдут?
Это так не работает….
Поттер в Брайтоне показал,что если он будет тренировать сыгранную команду,он может навалять кому угодно.
Да Артета в том сезоне сыграл с ним 0:0 в гостях(по игре проиграв) и на Эмирейтс вообще проиграл.
Да он с каким то захолустным клубом Арсенал Венгера обыгрывал,правда не помню в каком турнире…
Ну нельзя просто прийти в кризисную команду,в которую ещё и купили кучу игроков и сразу начать побеждать.
Тем более сейчас,когда АПЛ так сильна стала.
Арсенал чудом последний матч выиграл у Виллы,Жоржиньо спас и голова Мартинеса.
Хотя забей Бэйли момент ранее,могли бы и вообще проиграть,но перекладина спасла…
И это Арсенал,идущий на первом месте,чудом три очка забрал.
Поттеру нужно время,я уверен,все будет нормально в итоге.
Все это,мы уже видели с Артетой.