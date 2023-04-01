«Челси» нанес 27 ударов, но не забил «Вилле». В 2014-м было 39 ударов и 0:0 с «Вест Хэмом»

«Челси» нанес 27 ударов, но не смог забить «Астон Вилле».

Команда Грэма Поттера потерпела поражение со счетом 0:2 в 29-м туре .

В последний раз лондонцам не удавалось забить в матче чемпионата при таком количестве ударов в январе 2014 года. Тогда «синие» нанесли 39 ударов по воротам « », но игра завершилась вничью – 0:0.

«Челси» проиграл впервые за 5 матчей – «Астон Вилле»