«Захарян даже не в топ-10 лучших игроков РПЛ. Он не делает разницу в России, какая Англия?» Колосков о хавбеке «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Вячеслав Колосков Арсен Захарян Футбол

Вячеслав Колосков не включил Арсена Захаряна в топ-10 лучших игроков Мир РПЛ.

«Не знаю, что было бы с Арсеном, если бы он перешел в «Челси».

Да и непонятно вообще, что это за интерес был от англичан: реальный или надуманный теми, кому это выгодно. Больше склоняюсь ко второму варианту. По игре Захаряна не видно, чем он может заинтересовать «Челси».

В этом сезоне у Арсена не получается нащупать свою игру. По последним результатам, Захарян не входит даже в топ-10 лучших игроков РПЛ.

Он не делает разницу на поле в России, о какой Англии вообще идет речь? Может, прибавит еще, парень он молодой, рано сверкнул», – сказал почетный президент РФС.

В нынешнем сезоне РПЛ Арсен провел за «Динамо» 18 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.

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27 комментариев

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Astan4o
Ответ frol92
Зинченко и Хвича в РПЛ тоже не вот прям чтобы феерили. Талант у Арсена есть, возраст вообще шикарный, чтобы развиваться. Почему бы и не попробовать, если такая возможность представится
Хвича как раз таки феерил, ни один российский игрок не на его уровне и не будет.
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Dinamik1
Ему надо голову включить.Он стал хуже играть за то начал много разговаривать с судьями и теми кто находится на поле.
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vdm23
Ответ xyg2rdwzx4
Шакалы набросились на пацана, тренер сменился, одноклубники, игровая система нет он вам феерить должен чтоб ваше Динамо еще больше пальцы гнуло и точно никуда не отпустило. Правильно написали ниже Хвича и Зинченко перед уходом не были прям в огне
никто на него не накинулся. Он сказал как есть : что он не входит в топ 10 игроков РПЛ, и он прав.
Это как то оскобляет Захаряна ?
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juanti
Ответ Ден Ден
Захарян до сорвавшегося перехода и после - словно разные футболисты. Уровень и талант всем адекватным известен, тут скорее психологически его надломила эта ситуация. Желаю Арсену разобраться в себе и вернуться на прежний уровень
Так Динамо всей командой не производит впечатление.
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Сибирский литовец
Ответ Vedved
Вообще не феерили, особенно Хвича. Крайний сезон, просто мёртвый был.
Ну а кто тренировал ? Кто команду развалил ?
Тренер всех времён и народов )
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блокад блокадыч
Ответ Ден Ден
Захарян до сорвавшегося перехода и после - словно разные футболисты. Уровень и талант всем адекватным известен, тут скорее психологически его надломила эта ситуация. Желаю Арсену разобраться в себе и вернуться на прежний уровень
не известен уровень, просто обычный неплохой игрок и всё
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блокад блокадыч
Ответ Vedved
Вообще не феерили, особенно Хвича. Крайний сезон, просто мёртвый был.
Нормально он играл, как всегда финтил, по пол команды обыгрывал, команда была в целом просто ужаснс
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Garikus89
Ответ Дядя ТУРА
ну да. мудрик же не разрывал в лиге чемпионов
Кого он там в Лиге чемпионов разрывал? Два гола Селтику и 1+2 против Лейпцига, который летел всем подряд, а в ответке разнес Шахтер 4:0. Разрывал Холанн в Зальцбурге, а это так, отметился в паре игр со слабыми соперниками)
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Vedved
Ответ Сибирский литовец
Не феерили ? Не видел , но осуждаю ?
Вообще не феерили, особенно Хвича. Крайний сезон, просто мёртвый был.
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Дядя ТУРА
Ответ llolishe
Челси Мудрика купил из-за нарезок в Ютуб так что
ну да. мудрик же не разрывал в лиге чемпионов
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Сибирский литовец
Ответ frol92
Зинченко и Хвича в РПЛ тоже не вот прям чтобы феерили. Талант у Арсена есть, возраст вообще шикарный, чтобы развиваться. Почему бы и не попробовать, если такая возможность представится
Не феерили ?
Не видел , но осуждаю ?
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Фёдор Кузнецов
Арсену нет и 20 лет, при этом он уже год игрок основы не последнего клуба лиги, да может результативность упала, но такое случается у многих игроков
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tolstiy
Ответ Ден Ден
Захарян до сорвавшегося перехода и после - словно разные футболисты. Уровень и талант всем адекватным известен, тут скорее психологически его надломила эта ситуация. Желаю Арсену разобраться в себе и вернуться на прежний уровень
все адекватные говорили- а пусть он хотя бы сезон так отыграет, а лучше два... полгода это не разговор....
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Сибирский литовец
Ответ llolishe
Захаряну надо в Бундеслигу
Точно , раз в Динамо не получается , то Бундеслига все исправит
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xyg2rdwzx4
Шакалы набросились на пацана, тренер сменился, одноклубники, игровая система нет он вам феерить должен чтоб ваше Динамо еще больше пальцы гнуло и точно никуда не отпустило. Правильно написали ниже Хвича и Зинченко перед уходом не были прям в огне
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Константин Эсперов
Новиков сказал , что у него проблема с режимом и восстановлением. Арсен недостаточно профессионал но относится к футболу
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xcx
Ответ Kanan Jarrus
зинченко и хвича топы сразу было видно. захарян шлак и ничего из него не выйдет
ты азер что ли?
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besaxara
Отстаньте уже от Захаряна. Дурачка включают - кто он такой, то, сё... Лучший молодой российский игрок последних лет. В этом году поблёк из-за известных геополитических событий, считает, что упущен шанс всей жизни перейти в топ клуб (ну, такое...). Желаю ему взять себя в руки и выходить на свой уровень. Для меня нынешнее Динамо - он да Костя.
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Kanan Jarrus
Ответ frol92
Зинченко и Хвича в РПЛ тоже не вот прям чтобы феерили. Талант у Арсена есть, возраст вообще шикарный, чтобы развиваться. Почему бы и не попробовать, если такая возможность представится
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<~Inter~>
Ответ Ден Ден
Захарян до сорвавшегося перехода и после - словно разные футболисты. Уровень и талант всем адекватным известен, тут скорее психологически его надломила эта ситуация. Желаю Арсену разобраться в себе и вернуться на прежний уровень
Мне кажется в один момент он сам поверил в трансфер в Челси
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llolishe
Ответ All-Eyes On-Me
какой челси? это агентские истории. В шорт-листе возможно. как и 200-300 фамилий футбольного менеджера. и то сейчас немножко развитие замедлилось, давайте честно скажем.
Челси Мудрика купил из-за нарезок в Ютуб так что
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llolishe
Захаряну надо в Бундеслигу
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Ден Ден
Захарян до сорвавшегося перехода и после - словно разные футболисты. Уровень и талант всем адекватным известен, тут скорее психологически его надломила эта ситуация. Желаю Арсену разобраться в себе и вернуться на прежний уровень
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Jadie James
Как можно такое говорить, деятель?
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frol92
Зинченко и Хвича в РПЛ тоже не вот прям чтобы феерили. Талант у Арсена есть, возраст вообще шикарный, чтобы развиваться. Почему бы и не попробовать, если такая возможность представится
+16
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