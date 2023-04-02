«Захарян даже не в топ-10 лучших игроков РПЛ. Он не делает разницу в России, какая Англия?» Колосков о хавбеке «Динамо»

не включил в топ-10 лучших игроков Мир РПЛ.

«Не знаю, что было бы с Арсеном, если бы он перешел в «Челси».

Да и непонятно вообще, что это за интерес был от англичан: реальный или надуманный теми, кому это выгодно. Больше склоняюсь ко второму варианту. По игре Захаряна не видно, чем он может заинтересовать «Челси».

В этом сезоне у Арсена не получается нащупать свою игру. По последним результатам, Захарян не входит даже в топ-10 лучших игроков РПЛ.

Он не делает разницу на поле в России, о какой Англии вообще идет речь? Может, прибавит еще, парень он молодой, рано сверкнул», – сказал почетный президент РФС.

В нынешнем сезоне РПЛ Арсен провел за « » 18 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.