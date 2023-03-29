Карпин о сравнении Пиняева с Аршавиным: «Давайте чуть поспокойнее. Год назад то же самое я слышал про Захаряна. А сейчас?»

призвал быть осторожнее в оценках игры хавбека « » .

– В матче с Ираком в трансляцию попал ваш подсказ Сильянову: «Отдай Пиняеву и все!» Наш коллега пошутил, что это тактика сборной на ближайшие годы. Сергей – главный талант со времен ?

– В вопросах про Пиняева хочется попросить вас и всех журналистов: давайте чуть поспокойнее. Год назад ровно то же самое я слышал про . Было такое?

– Было.

– А сейчас?

– А сейчас ничего.

– Поэтому призываю быть несколько осторожнее в оценках. Да, Пиняев здорово сыграл. Да, молодец. Да, красавчик! Но давайте посмотрим через год-два. Ему еще доказывать и доказывать, – сказал тренер сборной России.