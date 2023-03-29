Карпин о сравнении Пиняева с Аршавиным: «Давайте чуть поспокойнее. Год назад то же самое я слышал про Захаряна. А сейчас?»
Валерий Карпин призвал быть осторожнее в оценках игры хавбека «Локомотива» Сергея Пиняева.
– В матче с Ираком в трансляцию попал ваш подсказ Сильянову: «Отдай Пиняеву и все!» Наш коллега пошутил, что это тактика сборной на ближайшие годы. Сергей – главный талант со времен Аршавина?
– В вопросах про Пиняева хочется попросить вас и всех журналистов: давайте чуть поспокойнее. Год назад ровно то же самое я слышал про Захаряна. Было такое?
– Было.
– А сейчас?
– А сейчас ничего.
– Поэтому призываю быть несколько осторожнее в оценках. Да, Пиняев здорово сыграл. Да, молодец. Да, красавчик! Но давайте посмотрим через год-два. Ему еще доказывать и доказывать, – сказал тренер сборной России.
с другой стороны новый Анри Мбаппе не сбавил оборотов и уже просто известен всем как Мбаппе.
и подобного игрока по потенциалу у нас давно не было, при всём уважении ко всем другим