Карпин о сравнении Пиняева с Аршавиным: «Давайте чуть поспокойнее. Год назад то же самое я слышал про Захаряна. А сейчас?»

Теги Локомотив Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Спорт-Экспресс Сергей Пиняев Арсен Захарян Футбол

Валерий Карпин призвал быть осторожнее в оценках игры хавбека «Локомотива» Сергея Пиняева.

– В матче с Ираком в трансляцию попал ваш подсказ Сильянову: «Отдай Пиняеву и все!» Наш коллега пошутил, что это тактика сборной на ближайшие годы. Сергей – главный талант со времен Аршавина

– В вопросах про Пиняева хочется попросить вас и всех журналистов: давайте чуть поспокойнее. Год назад ровно то же самое я слышал про Захаряна. Было такое?

– Было.

– А сейчас?

– А сейчас ничего.

– Поэтому призываю быть несколько осторожнее в оценках. Да, Пиняев здорово сыграл. Да, молодец. Да, красавчик! Но давайте посмотрим через год-два. Ему еще доказывать и доказывать, – сказал тренер сборной России. 

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35 комментариев

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Александр Баскаков
Ответ Андрей Андреев
Мне вот интересно, вы хотя бы раз игру Головина видели?
Нет конечно
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Александр Баскаков
Ответ Орел в мехах
Да ладно. Базелюк забил в первом же матче за армейцев и началась истерия журналистов. Новая звезда, надежда сборной и прочее
А кому он забил ?)
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Александр Баскаков
А сейчас в Челси играет парень
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игрочишка всея руси
в россии любят кого то с кем то сравнивать чуть что кто то себя проявляет .о новый Аршавин новый веретенников ,титов .дурацкая привычка .часто не сбывается .
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Андрей Андреев
Ответ Ильяс Ф.
Головин не Аршавин и даже не Дзагоев я бы сравнил его с Семшовым игроки примерно одного среднего уровня
Мне вот интересно, вы хотя бы раз игру Головина видели?
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shpppi
Так Захарян он не дриблер и не интеллектуальный игрок(как например был Широков). Это просто игрок обоймы, его хорошо пропиарил Арустамян, а так игрок второго или третьего эшелона.
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teamon
Ответ stewiegriffin2
ну потому что каждый год у нас эти пиняевы появляются и также исчезают, ну в самом деле. а Валера молодец
ага, только не каждый Пиняев стажировку в МЮ проходит и не каждому там говорят, что это лучший стажер за последние 20 лет
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Лёха Жданчик
Давыдов до сих пор русский Месси)))
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Имаго
У нас каждый второй молодой игрок это российский Месси и обладатель золотого дождя
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Kira625
Ответ Alex1104
Не нужно спешить с подобными сравнениями, это точно. Началось уже "новый Марадона", Теперь вот с Аршавиным. Во-первых по одному-двум сезонам? Во-вторых - корона не каждому подходит, у некоторых рано надетая корона быстро сдвигает голову не в ту сторону.
Да, у Аршавина был Морозов, он молодежи в лице Кержакова, Аршавина, Денисова и другим мог мозги вправить очень быстро
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Игорь Волков
Захарян изначально не обладает тем первородным талантом, которым обладает Пиняев, сравнение не уместно.
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Arti22
Захаряну надо менять клуб, соглашаться на понижение зарплаты и начинать заново, можно в Спартаке попробовать, там акцент на атаку делают, ему проще будет реализовать себя
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Фёдор Кузнецов
Ответ Орел в мехах
Просто за неимением россыпи молодых талантов нужно зацепиться за кого-то и истерить, делая из него молодого Месси. Прекрасно помню про истерию на всю страну о Дывыдове, Базелюке и многих других. Где они сейчас? Про Захаряна и Челси из этой же серии было
Про Захаряна и Челси говорили люди из агентства Райолы
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AF007
Ответ Александр Колосов
Пиняев начал карьеру даже более ярко, чем Аршавин, почему бы ему не стать игроком хотя бы такого же уровня, как Андрей?
Потому что Сычев начинал еще ярче, в результате его обскакал даже Погребняк
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zer
это уже проблемы Захаряна, что он сдал. а Пиняев радует игрой - вот и радуются за него. а такие сравнения всегда были, есть и будут: сколько новых месси и роналду были за последние лет 10?

с другой стороны новый Анри Мбаппе не сбавил оборотов и уже просто известен всем как Мбаппе.

и подобного игрока по потенциалу у нас давно не было, при всём уважении ко всем другим
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Ильяс Ф.
Ответ Вадим Симонов
Сколько у нас таких Аршавиных было после каждого хорошо сыгранного матча за сборную,только вот никого сейчас и не вспомню кто нормально заиграл на протяжении всей карьеры ,может быть близок Головин.
Головин не Аршавин и даже не Дзагоев я бы сравнил его с Семшовым игроки примерно одного среднего уровня
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[ADO]
Что "а сейчас?" Да при таком тренере как ты и Месси превратится в дерево. Смотрел игру с Ираном, так за всю игру Захаряну почти ни одного паса не дали. Смысл ставить атакующего полузащитника в состав и играть "в Ростов"?! И потом, парню 19 лет и за это время у него уже был взлет, чрезмерное внимание прессы и авансы, несостоявшийся переход в Челси, разочарование от перспектив в Сборной России и метания с переходом в сборную Армении. Надо понимать, что психологическое состояние у молодого человека не блестящее, и спад неминуем. Не учитывать этого и выносить на прессу в привычном своем быдло-стиле "а сейчас?" по меньшей мере непрофессионально.
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AF007
Ох уж эти ранимые цветочки, про которых нельзя ничего писать лет до 30. Тот, кто не умеет справляться с давлением, не станет топ-игроком в любом случае
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Ильяс Ф.
тут соглашусь с физруком про Захаряна тоже восторгов много было и где он
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Balt
Ответ Орел в мехах
Просто за неимением россыпи молодых талантов нужно зацепиться за кого-то и истерить, делая из него молодого Месси. Прекрасно помню про истерию на всю страну о Дывыдове, Базелюке и многих других. Где они сейчас? Про Захаряна и Челси из этой же серии было
Базелюка никто и не возносил. Несколько голов забил за ЦСКА и всё на этом.
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Максим Максюша
Ответ Александр Колосов
Пиняев начал карьеру даже более ярко, чем Аршавин, почему бы ему не стать игроком хотя бы такого же уровня, как Андрей?
Какой бред
+1
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Орел в мехах
Ответ Maxron9
Про Базелюка никто и никогда не говорил в подобном тоне)))
Да ладно. Базелюк забил в первом же матче за армейцев и началась истерия журналистов. Новая звезда, надежда сборной и прочее
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Ебздрогыч
Пиняев (только бы не сглазить) производит впечатление очень неглупого человека. Очень хочется пожелать ему дальнейшего роста, развития, не размениваться на сиюминутные радости футболиста при деньгах и поскорее уехать в конкурентный чемпионат. Захаряна, мне кажется, неудачная история про переход в Челси сильно надломила, и хочется ему пожелать все-таки найти мотивацию для развития, парень очень талантливый
+3
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Maxron9
Ответ Орел в мехах
Просто за неимением россыпи молодых талантов нужно зацепиться за кого-то и истерить, делая из него молодого Месси. Прекрасно помню про истерию на всю страну о Дывыдове, Базелюке и многих других. Где они сейчас? Про Захаряна и Челси из этой же серии было
Про Базелюка никто и никогда не говорил в подобном тоне)))
+10
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Alexander Rakhilkin
Из каждого утюга несётся "вундеркинд"... При этом половина, раздающих этот титул, просит не спешить, но снова спешит
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