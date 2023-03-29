Быстров о Захаряне: «В «Челси» тебя сожрут вместе с костями. Нужно обидеться не на кого-то, а на себя, посидеть на базе, поработать»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

Владимир Быстров резко высказался об Арсене Захаряне.

«Да, я прихлопываю Арсена, причем делаю это с начала сезона. Ему вообще все равно. Ему наверняка не нравится это. Мне тоже не нравилось, когда про меня так говорили. Но позднее понимал: все по делу. Когда Федотов в «Спартаке» менял меня на 25-й минуте, я мог кричать матом, ударить в дверь ногой. Но потом я сидел в раздевалке тихо и ничего не говорил тренеру при всех. Потому что осознавал: сам обосрался, а не Федотов взял и просто так меня заменил.

Захаряну нужно обидеться не на кого-то со стороны, а на себя. Посидеть на базе, поработать. И он сам заметит, что вернулся в ту великолепную форму, когда его хвалили и признавали лучшим молодым игроком. Но этого нет! Какой «Челси», ребята? В «Челси» тебя сожрут вместе с костями. Сядешь на лавку не то что в кожаных штанах – в деревянных, – сказал бывший игрок «Спартака», «Зенита» и сборной России.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kutavlik
Ты-то откуда все это выдумал, тепличный????
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slava Mrk
Ответ igls54
"Арсен, пока не получишь звездюлей на Думской, футболистом можешь себя не считать" - В.Быстров.
Если быть точнее , ул Ломоносова))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BaltikaSPb
Журнализды и агенты напели в уши и кончился молодой подающий надежды футболист
Не новая история
Журнализды получили в редакциях за статейки, блохеры подняли просмотры, у агентов свой гешефт
Все в шоколаде кроме игрока
Теперь займутся Пиняевым
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
balander09
Захарян начал бодро, в принципе, авансы заслуженно давали, но после истории с Челси о его игре мало что слышно, только околфутбол, 2+5 в рпл и 1 ассист в кубке - статистика так себе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fatty Toni
Ответ Aleksandr Danilov
Если в Пиняеве есть изюминка, то почему изначально пиарили Арсена я не приложу ума. Обычный игрок уровня Хесуса Медины
Пиняев не был готов ещё к пиару) клуб неправильный, и в Европу не продать - 17 лет всего) Сегодня можно - в Мск играет, 18 есть - при правильном пиаре заткнет любого мудрыка. Не зря в европах, в том же МЮ, стажировался.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Быстров все четко сказал . Я тоже писал критические комментарии в адрес Арсена . После подписания контракта , такое ощущение , что он вообще опух . Скорости ноль, движения ноль . Мне тут оппонировали , что ему в центре не нужна скорость . Ну так он вообще никакой по сравнению с прошлым сезоном . Деньги есть -жизнь удалась . Жаль , если для него планка достигнута и требования к себе занижены . Недалеко от того , чтобы похоронить свой талант . Вспоминая Добровольского , так тут даже сравнивать нечего . Добровольский космос против Закаряна и это при том , что это было без малого 40 лет назад .
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egobrain
Ответ Aleksandr Danilov
Если в Пиняеве есть изюминка, то почему изначально пиарили Арсена я не приложу ума. Обычный игрок уровня Хесуса Медины
Захарян пока далеко не Медина
он Облякова-то не лучше
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Тут Быстров полностью прав.
Захарян вообще еще никто и звать его никак, ничего не выиграл, а звезду уже словил нереальную
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
все армяне минусуют😂😂
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ alexsem69
Алло, Захарян, это Володька. Тебя там ещё не съели?
на удивление Быстров верно все расписал
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Danilov
Если в Пиняеве есть изюминка, то почему изначально пиарили Арсена я не приложу ума. Обычный игрок уровня Хесуса Медины
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
"Арсен, пока не получишь звездюлей на Думской, футболистом можешь себя не считать" - В.Быстров.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sprmn
Любят у нас раздувать легенды без повода, за Динамо сильно не слежу, но из того что я видел Захарян нельзя сказать что прямо очень сильно выделялся. Тот же Миранчук перед переходом в Аталанту выглядел на много сильнее.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pertinax Gandi
Блин, сколько можно мусолить эту тему о Захаряне и "Челси", которая давно закрыта, если вообще была.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Да плевать им всем на Челси. Им дали жирную личку и они отсюда не уедут. Зачем переходить туда где надо работать больше а получать столько же?
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кто составил коспекты Лобановского?
Еще и голы засчитывать не будут.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexsem69
Алло, Захарян, это Володька.
Тебя там ещё не съели?
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий