Канчельскис о Захаряне и «Челси»: «Вы слушаете глупых людей, которые сидят на «Дом-2». Если бы его захотели купить, то купили бы, любые пути бы нашли»
Андрей Канчельскис не верит, что «Челси» хотел купить Арсена Захаряна.
– На ваш взгляд, у кого из нынешнего молодого поколения есть возможность заиграть в Английской премьер-лиге?
– Ни у кого. – Вообще?
– В данный момент такого нет.
– «Челси» недавно интересовался Арсеном Захаряном.
– А почему не поехал? – Сорвалась оплата, не смогли перевести деньги из-за санкций.
– Прекращайте. Вы слушаете этих глупых людей, которые сидят на «Дом-2». Это же такой бред. Послушайте, если бы его захотели купить, то купили бы. Если бы хотели, то любые пути бы нашли. Сказочники это все рассказывают, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
(Над Ла-Маншем Сала с пилотом разбился)
ну и в РПЛ есть Пиняев, этот парень уже сейчас делает вещи на поле, а ему только 18. и давно на карандаше у топов, так что говорить, что никого в РПЛ нет - это значит вообще не смотреть наш футбол. у него ещё и в голове порядок, он думает о футболе, а не о траснферах и дорогих тачках. самое яркое молодое дарование лет за 10 точно