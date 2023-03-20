Канчельскис о Захаряне и «Челси»: «Вы слушаете глупых людей, которые сидят на «Дом-2». Если бы его захотели купить, то купили бы, любые пути бы нашли»

не верит, что « » хотел купить .

– На ваш взгляд, у кого из нынешнего молодого поколения есть возможность заиграть в Английской премьер-лиге?

– Ни у кого. – Вообще?

– В данный момент такого нет.

– «Челси» недавно интересовался Арсеном Захаряном.

– А почему не поехал? – Сорвалась оплата, не смогли перевести деньги из-за санкций.

– Прекращайте. Вы слушаете этих глупых людей, которые сидят на «Дом-2». Это же такой бред. Послушайте, если бы его захотели купить, то купили бы. Если бы хотели, то любые пути бы нашли. Сказочники это все рассказывают, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас