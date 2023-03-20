Канчельскис о Захаряне и «Челси»: «Вы слушаете глупых людей, которые сидят на «Дом-2». Если бы его захотели купить, то купили бы, любые пути бы нашли»

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Динамо Москва Андрей Канчельскис Р-Спорт Арсен Захарян Футбол

Андрей Канчельскис не верит, что «Челси» хотел купить Арсена Захаряна

– На ваш взгляд, у кого из нынешнего молодого поколения есть возможность заиграть в Английской премьер-лиге?

– Ни у кого.   – Вообще?

– В данный момент такого нет.

– «Челси» недавно интересовался Арсеном Захаряном.

– А почему не поехал?   – Сорвалась оплата, не смогли перевести деньги из-за санкций.

– Прекращайте. Вы слушаете этих глупых людей, которые сидят на «Дом-2». Это же такой бред. Послушайте, если бы его захотели купить, то купили бы. Если бы хотели, то любые пути бы нашли. Сказочники это все рассказывают, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед». 

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21 комментарий

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hxwqs7qmsq
Ответ Тёма Тёма
Если не давать шансов и считать, что молодежь никому не нужна, то так и будем слушать экспертов, которые непонятно зачем нужны и грезить славным прошлым.
Так эксперты ничего не решают. Они не дают шансов, а только свою оценку. И как мне кажется условному Челси начхать на мнение футбольных экспертов (уверен, что про мнение российских экспертов они даже не знают), у них на это скауты есть, которым они деньги платят. Я не знаю был этот трансфер запланирован на самом деле или нет, мое мнение не поменяется. Из наших АПЛ сейчас никто не потянет(Италия,Германия, Франция ещё может быть).
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Valentin Kompaneytsev
Вы слушаете глупых людей - послушайте меня, сказал Андрей. Вот в этом случае с ним соглашусь. Захарян не боец, а в Англии футбол не для таких.
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Ashan Sorokin
Ответ Curforia
Пиняева звали в Европу?
А агент для чего ? Он мог спокойно поехать в клубы уровня Жироны ,он был на стажировке в М.Ю а это уже показатель ,уже скауты приближенные к клубу или сотрудников знают что есть такой малый ....
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Curforia
Ответ Ashan Sorokin
Пенеяв тоже мог спокойно уезжать зимой но выбрал "тепличные условия " ,Зинченко для всех футболистов РПЛ должен быть примером ,он целеустремлённый и даже недостаток мастерства для топ клуба не мешало ему играть в Сити
Пиняева звали в Европу?
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Osodj Djhshs
Ответ Гамарджоба Генацвале
А Вест Хэм с ЦСКА почему до сих пор за Влашича не рассчитался в таком случае?
Потому что есть повод не платить вот они и не платят. Нант с Кардиффом до сих пор судятся по поводу трансфера Эмилиано Салы, летевшего через Ла Манш для перехода в английский клуб
(Над Ла-Маншем Сала с пилотом разбился)
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Тёма Тёма
Ответ hxwqs7qmsq
Павлюченко, Аршавин, Жирков, Билялетдинов. Кого из этих Захарян сильнее? А из них в принципе только у Аршавина относительно получилось заиграть, ну и Павлюченко по началу играл. Так, что по-моему он прав.
Если не давать шансов и считать, что молодежь никому не нужна, то так и будем слушать экспертов, которые непонятно зачем нужны и грезить славным прошлым.
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Ashan Sorokin
Ответ Андрей Хенто
Арсен и сам видимо психологически просел после этих трансферных саг, слишком уж не стабильно проводит сезон. А вот кого из молодых можно выделить, так это Пиняева.
Пенеяв тоже мог спокойно уезжать зимой но выбрал "тепличные условия " ,Зинченко для всех футболистов РПЛ должен быть примером ,он целеустремлённый и даже недостаток мастерства для топ клуба не мешало ему играть в Сити
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S.Mane10
Согласен на все 100%
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Злобный Конь
Скоро Захарян выйдет и скажет : " Мне предложили в "Челси" осудить СВО, но я отказался,так как спорт вне политики и ещё я патриот своей страны. Поэтому трансфер отменили".
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hxwqs7qmsq
Ответ Тёма Тёма
Ну молодежь, по крайней мере, попробовать себя может. Но так категорично говорить я бы не стал
Павлюченко, Аршавин, Жирков, Билялетдинов. Кого из этих Захарян сильнее? А из них в принципе только у Аршавина относительно получилось заиграть, ну и Павлюченко по началу играл. Так, что по-моему он прав.
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Злобный Конь
Согласен. Захарян - пиар-продукт
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zer
ну вот были слухи про Захаряна, а были про Сперцяна (хоть и слухи попроще). только один сдал, а другой продолжает доказывать, что достоин хорошего трансфера. Арсену неплохо бы тоже взяться за ум.

ну и в РПЛ есть Пиняев, этот парень уже сейчас делает вещи на поле, а ему только 18. и давно на карандаше у топов, так что говорить, что никого в РПЛ нет - это значит вообще не смотреть наш футбол. у него ещё и в голове порядок, он думает о футболе, а не о траснферах и дорогих тачках. самое яркое молодое дарование лет за 10 точно
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Тёма Тёма
Ответ Сибирский литовец
А что так много претендентов на замену ?
Ну молодежь, по крайней мере, попробовать себя может. Но так категорично говорить я бы не стал
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Сибирский литовец
Ответ Тёма Тёма
У кого-то пригорает... Хочется остаться самым сильным легионером в АПЛ навсегда...
А что так много претендентов на замену ?
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Сибирский литовец
Ответ Ussaev M
если бы он играл за Украинский клуб может уже купили бы
Да , за 300 миллионов
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igls54
"Венгер" Захарян подсдулся
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Гамарджоба Генацвале
А Вест Хэм с ЦСКА почему до сих пор за Влашича не рассчитался в таком случае?
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Ussaev M
если бы он играл за Украинский клуб может уже купили бы
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Геннадий Тёкин
Нашёлся брат Сани Мостового)).
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Андрей Хенто
Арсен и сам видимо психологически просел после этих трансферных саг, слишком уж не стабильно проводит сезон. А вот кого из молодых можно выделить, так это Пиняева.
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Тёма Тёма
У кого-то пригорает... Хочется остаться самым сильным легионером в АПЛ навсегда...
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