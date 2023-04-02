Агенты Нагельсманна обвинили «Баварию» в том, что клуб не связался с тренером после слухов об отставке. Кан утверждал, что Юлиан первым узнал обо всем

Представители Юлиана Нагельсманна раскритиковали «Баварию» после слива информации в СМИ.

Генеральный директор «Баварии» перед вчерашним матчем с «Боруссией» Дортмунд (4:2) в интервью Sky Germany сказал, что обстоятельства ухода тренера были «катастрофой» и очень тяжелыми для клуба.

Однако он настаивал на том, что никто из «Баварии» не сливал информацию: «С самого начала было очевидно, что Юлиан узнал об этом первым. Никаких контактов со СМИ не было».

Агентство Sport 360, представляющее интересы Нагельсманна, заявило, что это неправда, так как им пришлось связаться со спортивным директором «Баварии» после появления сообщений в прессе о скором уходе из клуба 35-летнего тренера.

«Никаких контактов и попыток связаться с нами со стороны «Баварии» не было. После всех слухов в СМИ представители Юлиана Нагельсманна сами связались с Салихамиджичем», – сказал представитель Sport 360.

« » объявила об уходе Нагельсманна и назначении Томаса Тухеля 24 марта. Накануне в СМИ появились сообщения о смене тренера.

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