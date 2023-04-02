Агенты Нагельсманна обвинили «Баварию» в том, что клуб не связался с тренером после слухов об отставке. Кан утверждал, что Юлиан первым узнал обо всем

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия агенты Юлиан Нагельсманн Футбол

Представители Юлиана Нагельсманна раскритиковали «Баварию» после слива информации в СМИ.

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан перед вчерашним матчем с «Боруссией» Дортмунд (4:2) в интервью Sky Germany сказал, что обстоятельства ухода тренера были «катастрофой» и очень тяжелыми для клуба.

Однако он настаивал на том, что никто из «Баварии» не сливал информацию: «С самого начала было очевидно, что Юлиан узнал об этом первым. Никаких контактов со СМИ не было».

Агентство Sport 360, представляющее интересы Нагельсманна, заявило, что это неправда, так как им пришлось связаться со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем после появления сообщений в прессе о скором уходе из клуба 35-летнего тренера.

«Никаких контактов и попыток связаться с нами со стороны «Баварии» не было. После всех слухов в СМИ представители Юлиана Нагельсманна сами связались с Салихамиджичем», – сказал представитель Sport 360.

«Бавария» объявила об уходе Нагельсманна и назначении Томаса Тухеля 24 марта. Накануне в СМИ появились сообщения о смене тренера.

Тухель помог Нагельсманну стать тренером. Поручил разобрать соперника, когда Юлиан закончил играть в 20 из-за травм

А меня отставка Нагельсманна не удивила. Между ним и «Баварией» не было химии

Нагельсманн – фанат «Баварии». Плакал после ЛЧ-1999, а теперь так грустно уходит

Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rudenzik
Чисто по-человечески жаль Юлиана, ну хоть неустойку получил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ GuruFutbola
Петушиный поступок
Какой клуб, такой и поступок😉
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
петрович сектор1
Кан - Да мы и сами до последнего толком ничего и не знали. Нойер с Уликом долго перетерали эту тему и в известность никого не ставили.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВЕЧНЫЙ
Ответ Роман Марченко
что такое "остатвка"?)
Редактор похмеляется видимо прям с утра ))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Давайте начинать жить сегодняшним днём, так как уже есть слухи , что Юлиан возглавит Челси 👍
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hedgehog111
а нагельсман с гнилью оказался
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hedgehog111
Ответ GuruFutbola
Петушиный поступок
ты давай за ПМЖ переживай лучше 🤣
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hedgehog111
Ответ GuruFutbola
Петушиный поступок
да ладно! Вон Конте выгнали никто не возмущается, это дело руководителя как и зато и когда расторгать контракт! неустойку выплатили, в чём проблема?!
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Марченко
что такое "остатвка"?)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BZB
Вы уже определитесь кто кого сливает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
REDDEVIL
Не впервой играть по грязному. Сэкономили на свободных агентах, чтобы заплатить неустойку
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Петушиный поступок
+24
-7
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Клепов
база
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий