Лам об отставке Нагельсманна: «Бавария» дала ему мало времени. Гвардиоле и Клоппу потребовалось больше 10-15 месяцев»

признался, что его удивило увольнение из «Баварии».

«Для меня это решение стало сюрпризом, ведь всего 18-20 месяцев назад « » заключила с ним 5-летний контракт. В него верили. Это очень перспективный молодой тренер.

Но «Бавария» умеет принимать волевые решения. Клуб хочет побеждать. Если руководство видит, что что-то не так, оно действует.

Мне нелегко оценивать работу Нагельсманна со стороны. Но, как я считаю, ему дали мало времени. Времени было слишком мало для того, чтобы тренер сумел что-то выстроить.

Топ-тренерам нужно время. Если посмотреть на или на в «Ливерпуля», то им потребовалось больше 10, 12, 15 месяцев», – сказал бывший защитник «Баварии».

Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение

А меня отставка Нагельсманна не удивила. Между ним и «Баварией» не было химии

Нагельсманн – фанат «Баварии». Плакал после ЛЧ-1999, а теперь так грустно уходит

Тухель помог Нагельсманну стать тренером. Поручил разобрать соперника, когда Юлиан закончил играть в 20 из-за травм