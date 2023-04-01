Лам об отставке Нагельсманна: «Бавария» дала ему мало времени. Гвардиоле и Клоппу потребовалось больше 10-15 месяцев»

Теги Бавария Филипп Лам бундеслига Германия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Юлиан Нагельсманн Футбол

Филипп Лам признался, что его удивило увольнение Юлиана Нагельсманна из «Баварии».

«Для меня это решение стало сюрпризом, ведь всего 18-20 месяцев назад «Бавария» заключила с ним 5-летний контракт. В него верили. Это очень перспективный молодой тренер.

Но «Бавария» умеет принимать волевые решения. Клуб хочет побеждать. Если руководство видит, что что-то не так, оно действует.

Мне нелегко оценивать работу Нагельсманна со стороны. Но, как я считаю, ему дали мало времени. Времени было слишком мало для того, чтобы тренер сумел что-то выстроить.

Топ-тренерам нужно время. Если посмотреть на Пепа Гвардиолу или на Юргена Клоппа в «Ливерпуля», то им потребовалось больше 10, 12, 15 месяцев», – сказал бывший защитник «Баварии».

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11 комментариев

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Moe Joe
Юлиан очень талантливый тренер. очень жаль, что все так сложилось.
Доминировали в своей группе, легко прошли ПСЖ. меня, как фаната Баварий больше всего заботит ЛЧ нежели бундес лига, были все шансы взять ее пока у руля был Нагльсманн
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Николай Уткин
Так и результаты соответствуют строящейся топовой команде, переход от постоянного давления к эпизодическому, с его фирменными мертвыми вторыми таймами не сбросил баварию с топ1~3 команды мира по статистике. Единственное - это отвратительная, худшая в плане игры бавария во второй половине прошлого сезона - если бы уволили за то, то это было бы оправдано, но сейчас причина скорее в сильном конфликте с авторитетными игроками, или увольниджичем, или и то и другое
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ManuCherry
Ответ Los Galácticos
Все сходится к тому что если бы не освободился Тухель то и увольнения этого не было.
Были новости, что Тухель вёл переговоры с Тоттенхэмом, Бавария перехватила просто. Поэтому и такое спонтанное увольнение Нагельсманна
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Lindeman
Ответ Los Galácticos
Все сходится к тому что если бы не освободился Тухель то и увольнения этого не было.
Бавария прям как сорока
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Северный болельщик
Ответ Семён Жуйло
Дело не в этом. У Баварии наверняка была информация готов Тухель снова работать или нет. Как только появились варианты, что его пригласят, Бавария дала газ.
У такого клуба, как Бавария, всегда есть несколько вариантов. Если бы Юлиан их устраивал, он бы остался.
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Семён Жуйло
Ответ Северный болельщик
Тухель с сентября 2022 не работал
Дело не в этом. У Баварии наверняка была информация готов Тухель снова работать или нет. Как только появились варианты, что его пригласят, Бавария дала газ.
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Marcus-light
Руководство Баварии просто продавил агент Тухеля, вот и всё волевое решение
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ConorNite
Жестоко поступила Бавария с Юлианом. Предпосылок не было. Игра была качественной. Выбили с легкостью ПСЖ, боролись с Боруссией за Бундеслигу (которой руководство должно было уже насытиться), в Кубке также продолжают борьбу. Никак не пойму
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Северный болельщик
Ответ Los Galácticos
Все сходится к тому что если бы не освободился Тухель то и увольнения этого не было.
Тухель с сентября 2022 не работал
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DolJun
Ответ Los Galácticos
Все сходится к тому что если бы не освободился Тухель то и увольнения этого не было.
боули настолько крут, что влияет на увольнение тренеров в других клубах
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Los Galácticos
Все сходится к тому что если бы не освободился Тухель то и увольнения этого не было.
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