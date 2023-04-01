Лам об отставке Нагельсманна: «Бавария» дала ему мало времени. Гвардиоле и Клоппу потребовалось больше 10-15 месяцев»
Филипп Лам признался, что его удивило увольнение Юлиана Нагельсманна из «Баварии».
«Для меня это решение стало сюрпризом, ведь всего 18-20 месяцев назад «Бавария» заключила с ним 5-летний контракт. В него верили. Это очень перспективный молодой тренер.
Но «Бавария» умеет принимать волевые решения. Клуб хочет побеждать. Если руководство видит, что что-то не так, оно действует.
Мне нелегко оценивать работу Нагельсманна со стороны. Но, как я считаю, ему дали мало времени. Времени было слишком мало для того, чтобы тренер сумел что-то выстроить.
Топ-тренерам нужно время. Если посмотреть на Пепа Гвардиолу или на Юргена Клоппа в «Ливерпуля», то им потребовалось больше 10, 12, 15 месяцев», – сказал бывший защитник «Баварии».
Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение
А меня отставка Нагельсманна не удивила. Между ним и «Баварией» не было химии
Нагельсманн – фанат «Баварии». Плакал после ЛЧ-1999, а теперь так грустно уходит
Тухель помог Нагельсманну стать тренером. Поручил разобрать соперника, когда Юлиан закончил играть в 20 из-за травм
Доминировали в своей группе, легко прошли ПСЖ. меня, как фаната Баварий больше всего заботит ЛЧ нежели бундес лига, были все шансы взять ее пока у руля был Нагльсманн