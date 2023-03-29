Последние слова Нагельсманна игрокам «Баварии» перед увольнением: «Все возвращаемся здоровыми из сборных – и тогда давайте разобьем «Дортмунд»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн Футбол

Стали известны последние слова Юлиана Нагельсманна игрокам «Баварии» перед увольнением.

«Мы сами оказали на себя давление. Все возвращаемся здоровыми из сборных – и тогда давайте разобьем «Дортмунд», – сказал тренер.

Затем стало известно, что «Бавария» решила уволить Нагельсманна.

«Бавария» на одно очко отстает от дортмундской  «Боруссии», очный матч состоится 1 апреля.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Боже мой, какая драма. 😱
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Бегагаев
Эти выдумки бильда и фалька становятся в край абсурдными
Он там прятался в шкафчике и ждал, пока появится момент, чтобы это выложить?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mohnatiy
Все вернулись, а тренера нет 😱
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Куда там Нагельсманну до бруталов из ПСЖ, отлетавших от мюнхенцев во всех стыках как дети)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Самое смешное - это представлять, как этот топовый тренер сидит и ржет, когда Бавария упускает хотя бы один из трех трофеев, почти до финала которых он их довел под своим руководством. А потом через полгодика Тухель закусывается с турком очередной раз в своей манере, и его снимают, ставя очередного перспективного условного Хаби Алонсо.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ QWertY
Идеальный вариант для Нагельсманна -Милан или Интер. В столице моды придет ко двору)
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liquidozz
Теперь дер Классикер будет ещё более огненный из-за Тухеля
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Трогательно. Ведь , как-будто, ничего и не подозревал о предстоящем увольнении .
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Идеальный вариант для Нагельсманна -Милан или Интер. В столице моды придет ко двору)
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Слова остаются актуальными
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А. Мостовой
получил по заслугам за слив инфы
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий