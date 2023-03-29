Последние слова Нагельсманна игрокам «Баварии» перед увольнением: «Все возвращаемся здоровыми из сборных – и тогда давайте разобьем «Дортмунд»

Стали известны последние слова игрокам «Баварии» перед увольнением.

«Мы сами оказали на себя давление. Все возвращаемся здоровыми из сборных – и тогда давайте разобьем « », – сказал тренер.

Затем стало известно, что « » решила уволить Нагельсманна.

«Бавария» на одно очко отстает от дортмундской «Боруссии», очный матч состоится 1 апреля.