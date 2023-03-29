Последние слова Нагельсманна игрокам «Баварии» перед увольнением: «Все возвращаемся здоровыми из сборных – и тогда давайте разобьем «Дортмунд»
Стали известны последние слова Юлиана Нагельсманна игрокам «Баварии» перед увольнением.
«Мы сами оказали на себя давление. Все возвращаемся здоровыми из сборных – и тогда давайте разобьем «Дортмунд», – сказал тренер.
Затем стало известно, что «Бавария» решила уволить Нагельсманна.
«Бавария» на одно очко отстает от дортмундской «Боруссии», очный матч состоится 1 апреля.
Он там прятался в шкафчике и ждал, пока появится момент, чтобы это выложить?