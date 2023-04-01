Зоммер заявил, что Нагельсманн «не терял раздевалку», Киммих отметил, что Юлиан тоже причастен к победе над «Боруссией»

Теги Бавария бундеслига Германия Ян Зоммер Йозуа Киммих Юлиан Нагельсманн Футбол

Ян Зоммер отрицает, что в «Баварии» не поддерживали Юлиана Нагельсманна.

«У меня никогда не было ощущения, что Нагельсманн потерял раздевалку. Ничего подобного», – сказал голкипер после 4:2 с «Боруссией» в 26-м туре Бундеслиги.

«Нагельсманн тоже сыграл свою роль в нашей победе. Не то чтобы все, что было раньше, было стерто», – заявил хавбек Йозуа Киммих.

Нагельсманн был уволен в конце марта, его заменил Томас Тухель.

Павар посвятил победу над «Боруссией» Нагельсманну и его помощникам: «Нас очень удивило их увольнение. Но не мы, игроки, принимаем такие решения»

Против Нагельсманна в «Баварии» были Нойер, Сане, Гнабри, Мусиала и Мане. Тренера поддерживали Киммих, Горетцка, Упамекано и Павар (Bild)

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4 комментария

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Михо
Видимо дело в отношениях Нагельсманна с руководством, а не игроками. Динозавры его не понимали, он им не нравился, это просто конфликт поколений
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Sevuska
По черновикам Юлиана .
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Артём Сергеев
понятно что Киммих в основе останется,но Зоммер сразу смекнул что дело плачевное и пошел сразу в контрнаступление с обстоятельствами. Вангую, выиграет пару титулов и переедет куда нибудь доигрывать
0
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-1
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llolishe
Главное ситявый середняк обыграйте в ЛЧ

Бундеслигу другие команды сами вам предподнесут
+3
-2
+1
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