Зоммер заявил, что Нагельсманн «не терял раздевалку», Киммих отметил, что Юлиан тоже причастен к победе над «Боруссией»

отрицает, что в «Баварии» не поддерживали .

«У меня никогда не было ощущения, что Нагельсманн потерял раздевалку. Ничего подобного», – сказал голкипер после 4:2 с «Боруссией» в 26-м туре Бундеслиги.

«Нагельсманн тоже сыграл свою роль в нашей победе. Не то чтобы все, что было раньше, было стерто», – заявил хавбек .

Нагельсманн был уволен в конце марта, его заменил Томас Тухель.

Павар посвятил победу над «Боруссией» Нагельсманну и его помощникам: «Нас очень удивило их увольнение. Но не мы, игроки, принимаем такие решения»

Против Нагельсманна в «Баварии» были Нойер, Сане, Гнабри, Мусиала и Мане. Тренера поддерживали Киммих, Горетцка, Упамекано и Павар (Bild)