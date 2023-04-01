Павар посвятил победу над «Боруссией» Нагельсманну и его штабу: «Нас очень удивило их увольнение. Но не мы, игроки, принимаем такие решения»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Томас Тухель Бенжамен Павар Юлиан Нагельсманн Футбол

Бенжамен Павар посвятил победу над «Боруссией» Юлиану Нагельсманну

35-летний специалист был уволен с поста главного тренера «Баварии» 24 марта. Сегодня мюнхенская команда, которую возглавил Томас Тухель, обыграла дортмундскую «Боруссию» (4:2). 

«Мы были очень удивлены увольнением Нагельсмана и двух его помощников. Я хотел бы посвятить сегодняшнюю победу им.

Но это футбол, не мы, игроки, принимаем такие решения. Новый тренер очень опытный и успешный. Мы должны двигаться дальше и продолжать в том же духе, что и сегодня», – сказал защитник «Баварии» в эфире beIN Sports. 

Против Нагельсманна в «Баварии» были Нойер, Сане, Гнабри, Мусиала и Мане. Тренера поддерживали Киммих, Горетцка, Упамекано и Павар (Bild)

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8 комментариев

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заратустра-будрайтис
Вот интересно все же получается, Нагель вывел Баварию в 1/4 ЛЧ, в 1/4 Кубка Германии и прошел больше чем две трети чемпионата, так вот, если Бавария заберет все эти титулы, какова доля Нагеля? Заслужил строчку в резюме и медальку?
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Собака-буддист
Громко
+1
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Sevuska
Большое сердце Бенжамена 👍
+3
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FC BAYERN 1900
Ответ Niko [Ars]
Павар летом покидает Баварию, да ?
Нет, летом подпишет новый контракт
+4
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Артём Сергеев
сидел как-то Павар, на двух табуретках..
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Вова Гаврилов
Достойно. До сих пор непонятно, почему нельзя было дать доиграть оставшийся сезон, когда борьба во всех турнирах еще впереди.
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Niko [Ars]
Павар летом покидает Баварию, да ?
+8
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Николай Уткин
Слили неликвид как бе, тут радоваться надо, изи требл для тухлого
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