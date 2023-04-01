Павар посвятил победу над «Боруссией» Нагельсманну и его штабу: «Нас очень удивило их увольнение. Но не мы, игроки, принимаем такие решения»

посвятил победу над «Боруссией» .

35-летний специалист был уволен с поста главного тренера «Баварии» 24 марта. Сегодня мюнхенская команда, которую возглавил , обыграла дортмундскую «Боруссию» (4:2).

«Мы были очень удивлены увольнением Нагельсмана и двух его помощников. Я хотел бы посвятить сегодняшнюю победу им.

Но это футбол, не мы, игроки, принимаем такие решения. Новый тренер очень опытный и успешный. Мы должны двигаться дальше и продолжать в том же духе, что и сегодня», – сказал защитник «Баварии» в эфире beIN Sports.

Против Нагельсманна в «Баварии» были Нойер, Сане, Гнабри, Мусиала и Мане. Тренера поддерживали Киммих, Горетцка, Упамекано и Павар (Bild)