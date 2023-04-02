Юран может возглавить «Пари НН». Талалаев и Евсеев – другие кандидаты

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Вадим Евсеев Шинник Сергей Юран Пари НН Артем Горлов Футбол

Сергей Юран может возглавить «Пари НН».

По данным Metaratings.ru, Юран – один из трех кандидатов на пост главного тренера клуба из Нижнего Новгорода.

Также рассматриваются кандидатуры Андрея Талалаева (без команды) и Вадима Евсеева («Шинник»).

Ранее сообщалось, что «Пари НН» уволит Артема Горлова.

Нижегородцы вчера проиграли «Локомотиву» (0:4) и на данный момент занимают в Мир РПЛ 13-е место.

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал «РБ Спорт» о скором возвращении в РПЛ.

– Говорят, Горлов покинет «Пари НН». Вы бы хотели возглавить нижегородский клуб?

– Пока ничего не знаю, не могу сказать.

– Скоро увидим вас в РПЛ?

– Да.

– Возможно, что возглавите иностранный клуб?

– Буду работать здесь, в России, в РПЛ. Другие чемпионаты не интересуют, – сказал Юран.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Ответ Геннадий Тёкин
Круговорот тренеров в РПЛ).
Круговорот гамна в природе!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
вовочка6762
А где Канчельскис , Мостовой , Березуцкий ?
Старый выбор кандидатов , похоже перебирают одну и ту же колоду ....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Молодых
Ответ Кирилл Голивец
И Божовича!
И Кобелева с Бородюком
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Молодых
Ответ Ник Прост
А еще Тарханова, Газзаева, Радимова, Кержакова...
А ещё Тихонова, Аленичева и Гаджиева
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimamak10
Ответ Юрий Кечко
Почему в списке нет Рахимова и Хохлова?!
Еще нет Шалимова, но и на Матч тв нужно кому то работать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
moscowguest
Артисты погорелого театра
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
Ответ Юрий Кечко
Почему в списке нет Рахимова и Хохлова?!
И Божовича!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Рассмешил вопрос об иностранном чемпионате.
Вообще интересная история с Юраном, был обычный физрук, работал посредственно в первом и втором девизоне, и тут как то что-то зацепился за Химки, выдал удачную серию, уволили, сделали много шума в сми, и теперь Юран такой первый парень на деревне
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Ответ Юрий Кечко
Почему в списке нет Рахимова и Хохлова?!
Ага. Осталось ещё спросить, почему Хохлов за последние 5 лет не меньше 3 лет просидел без работы ;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Say Hello to the Robots
Ответ Юрий Кечко
Почему в списке нет Рахимова и Хохлова?!
дайте поработать Мостовому!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тёкин
Ответ Безумный Макс
да на самом деле мы в этом не одиноки..в апл или серии а ровно тоже самое)
Да практически везде так.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
Ответ dreamstep
На Евсеева было б интересно посмотреть, но с начала сезона чтоб с полноценной подготовкой. А Юран и Талалаев это вечные тренеры-временщики аутсайдеров, устали все от них.
У Юрана хоть результат есть.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Его Величество Златан
как же мало у нас тренеров. одни и те же ходят по кругу. причём учитывая результаты некоторых кандидатов, может дать шанс более начинающим
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Безумный Макс
Ответ Геннадий Тёкин
Круговорот тренеров в РПЛ).
да на самом деле мы в этом не одиноки..в апл или серии а ровно тоже самое)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ник Прост
Ответ Юрий Кечко
Почему в списке нет Рахимова и Хохлова?!
А еще Тарханова, Газзаева, Радимова, Кержакова...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_h_a_m_a_n
Странно, что не Химки)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Severfan
крутится-вертится шаг голубой,
крутится-вертится над головой,
крутится-вертится, хочет упасть
Юран снова должность чью-то хочет украсть)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rarog
Опять не Мостовой, что ж ты будешь делать. А человек 20 лет в футболе!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
На Евсеева было б интересно посмотреть, но с начала сезона чтоб с полноценной подготовкой. А Юран и Талалаев это вечные тренеры-временщики аутсайдеров, устали все от них.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Почему в списке нет Рахимова и Хохлова?!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тёкин
Круговорот тренеров в РПЛ).
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий