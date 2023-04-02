Юран может возглавить «Пари НН». Талалаев и Евсеев – другие кандидаты
Сергей Юран может возглавить «Пари НН».
По данным Metaratings.ru, Юран – один из трех кандидатов на пост главного тренера клуба из Нижнего Новгорода.
Также рассматриваются кандидатуры Андрея Талалаева (без команды) и Вадима Евсеева («Шинник»).
Ранее сообщалось, что «Пари НН» уволит Артема Горлова.
Нижегородцы вчера проиграли «Локомотиву» (0:4) и на данный момент занимают в Мир РПЛ 13-е место.
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал «РБ Спорт» о скором возвращении в РПЛ.
– Говорят, Горлов покинет «Пари НН». Вы бы хотели возглавить нижегородский клуб?
– Пока ничего не знаю, не могу сказать.
– Скоро увидим вас в РПЛ?
– Да.
– Возможно, что возглавите иностранный клуб?
– Буду работать здесь, в России, в РПЛ. Другие чемпионаты не интересуют, – сказал Юран.
Старый выбор кандидатов , похоже перебирают одну и ту же колоду ....
Вообще интересная история с Юраном, был обычный физрук, работал посредственно в первом и втором девизоне, и тут как то что-то зацепился за Химки, выдал удачную серию, уволили, сделали много шума в сми, и теперь Юран такой первый парень на деревне
крутится-вертится над головой,
крутится-вертится, хочет упасть
Юран снова должность чью-то хочет украсть)