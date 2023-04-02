Юран может возглавить «Пари НН». Талалаев и Евсеев – другие кандидаты

может возглавить « ».

По данным Metaratings.ru, Юран – один из трех кандидатов на пост главного тренера клуба из Нижнего Новгорода.

Также рассматриваются кандидатуры (без команды) и («Шинник»).

Ранее сообщалось, что «Пари НН» уволит .

Нижегородцы вчера проиграли «Локомотиву» (0:4) и на данный момент занимают в Мир РПЛ 13-е место.

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал «РБ Спорт» о скором возвращении в РПЛ.

– Говорят, Горлов покинет «Пари НН». Вы бы хотели возглавить нижегородский клуб?

– Пока ничего не знаю, не могу сказать.

– Скоро увидим вас в РПЛ?

– Да.

– Возможно, что возглавите иностранный клуб?

– Буду работать здесь, в России, в РПЛ. Другие чемпионаты не интересуют, – сказал Юран.