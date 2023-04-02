Тренер «Пари НН» Горлов о 0:4: «Не хотелось закрываться, но с таким клубом, как «Локо», нельзя ошибаться»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Пари НН Артем Горлов Футбол

Главный тренер «Пари НН» оценил поражение от «Локомотива» (0:4) в Мир РПЛ.

«Можно что угодно говорить сейчас, но счет останется прежним. В первом тайме сказались исполнительское мастерство игроков «Локомотива» и наши ошибки.

Не знаю, была ли рука у Дзюбы в нашей штрафной, но в итоге вскоре он сам забил гол. А потом мы допустили оплошности – и 0:3 к 31-й минуте. После этого соперник играл по счету.

Мы пытались атаковать, оголяли тылы и пропускали контратаки. К сожалению, замены сегодня не усилили нашу игру. Скорее, наоборот. Нам не хотелось сегодня закрываться, но с таким клубом, как «Локомотив», нельзя ошибаться», – сказал Артем Горлов.

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1 комментарий

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Илья Еремеев
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