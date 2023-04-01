Мостовой о назначении в «Пари НН»: «Ко мне не обратятся, у меня нет лицензии»

ответил, почему не сможет возглавить « ».

Нижегородцы сегодня проиграли « » (0:4) и на данный момент занимают в Мир 13-е место.

«Во-первых, ко мне не обратятся, у меня нет лицензии.

Во-вторых, Горлов при чем в этом поражении? Мы говорили, что «Локомотив» с таким составом спокойно вылезет из зоны вылета. У них еще ситуация усложнилась, когда отняли у них три очка за их расхлябанность с карточками», – сказал бывший полузащитник сборной России.

«НН» нужно было приветик передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба оформил дубль и опять разжег