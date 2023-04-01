Мостовой о назначении в «Пари НН»: «Ко мне не обратятся, у меня нет лицензии»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Александр Мостовой Пари НН Спорт-Экспресс Артем Горлов Футбол

Александр Мостовой ответил, почему не сможет возглавить «Пари НН».

Нижегородцы сегодня проиграли «Локомотиву» (0:4) и на данный момент занимают в Мир РПЛ 13-е место.

«Во-первых, ко мне не обратятся, у меня нет лицензии.

Во-вторых, Горлов при чем в этом поражении? Мы говорили, что «Локомотив» с таким составом спокойно вылезет из зоны вылета. У них еще ситуация усложнилась, когда отняли у них три очка за их расхлябанность с карточками», – сказал бывший полузащитник сборной России.

«НН» нужно было приветик передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба оформил дубль и опять разжег

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8 комментариев

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ТТД Бубнова
Ответ Sevuska
1 Апреля даже у Мостового должна появиться лицензия 😊
Справка )
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Pertinax Gandi
О Боже, опять этот со своей лицензией, точнее её отсутствием
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_FoX-
Теперь я окончательно убедился, что царь не получает лицензию не потому что принципиальный, а просто потому что боится, что он и с лицензией никому не будет нужен. А так можно молоть языком и знать, что отвечать за это один фиг не придётся. И убеждать всех, что не берут его исключительно из-за лицензии.
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antitoxic
К нему не обратятся не из-за отсутствия лицензии
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Alexander Rakhilkin
«Ко мне не обратятся. Я никому не даю свой телефон»
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Кеша
Если даже ты будешь со справкой никто не обратиться . Кому нужен трепач в команде ? Ты же все выболтаешь что знаешь и не знаешь.
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Sevuska
1 Апреля даже у Мостового должна появиться лицензия 😊
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Kyancey
Стадия: Принятие
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