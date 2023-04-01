Мостовой о назначении в «Пари НН»: «Ко мне не обратятся, у меня нет лицензии»
Александр Мостовой ответил, почему не сможет возглавить «Пари НН».
Нижегородцы сегодня проиграли «Локомотиву» (0:4) и на данный момент занимают в Мир РПЛ 13-е место.
«Во-первых, ко мне не обратятся, у меня нет лицензии.
Во-вторых, Горлов при чем в этом поражении? Мы говорили, что «Локомотив» с таким составом спокойно вылезет из зоны вылета. У них еще ситуация усложнилась, когда отняли у них три очка за их расхлябанность с карточками», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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