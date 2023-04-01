«Пари НН» уволит Горлова. Талалаев и Евсеев – кандидаты на замену (Metaratings)

близок к увольнению с должности главного тренера « ».

Как сообщает Metaratings, 35-летний специалист будет отправлен в отставку в ближайшее время. После игры он сообщил футболистам, что дает им два выходных, и покинул раздевалку.

Сменить его могут , работавший в «Торпедо» до 22 марта, или , возглавляющий « ».

При Горлове, назначенном 31 декабря 2022 года, у «Пари НН» 1 победа, после которой последовали 5 поражений.

«Нужно было приветик «НН» передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба сделал дубль и опять разжег