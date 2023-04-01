«Пари НН» уволит Горлова. Талалаев и Евсеев – кандидаты на замену (Metaratings)

Теги Андрей Талалаев Первая лига Вадим Евсеев Шинник Пари НН Артем Горлов Футбол

Артем Горлов близок к увольнению с должности главного тренера «Пари НН».

Как сообщает Metaratings, 35-летний специалист будет отправлен в отставку в ближайшее время. После игры он сообщил футболистам, что дает им два выходных, и покинул раздевалку.

Сменить его могут Андрей Талалаев, работавший в «Торпедо» до 22 марта, или Вадим Евсеев, возглавляющий «Шинник».

При Горлове, назначенном 31 декабря 2022 года, у «Пари НН» 1 победа, после которой последовали 5 поражений.

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13 комментариев

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Мартинелли
Ответ Doctor John Zoidberg
А причём тут Карпин?
Тоже физрук
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Doctor John Zoidberg
Ответ Мартинелли
А у Карпина?
А причём тут Карпин?
0
0
0
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Мартинелли
Ответ Doctor John Zoidberg
А у Талалаева хоть где-то положительные результаты были что он такой востребованный специалист?
А у Карпина?
0
-2
-2
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Мартинелли
Ответ Кирилл Голивец
Кстати интересно, что Юран всё ещё не востребован) Какая бы ни была история вокруг Садыговых и Терюшковых, его методы с приглашением собственного сына-недофутболиста и тд недалеко от руководства Химок ушли)
Он больше полугода не задерживается в клубах
+1
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Axmat Cecenov
Ответ Юрий Кечко
Круговорот физруков в рпл))) Удивлён что в числе кандидатов нет Рахимова
Он зарабатывает лёгкие деньги на Матч тв
0
0
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Doctor John Zoidberg
А у Талалаева хоть где-то положительные результаты были что он такой востребованный специалист?
+4
0
+4
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Pertinax Gandi
Ответ Кирилл Голивец
Кстати интересно, что Юран всё ещё не востребован) Какая бы ни была история вокруг Садыговых и Терюшковых, его методы с приглашением собственного сына-недофутболиста и тд недалеко от руководства Химок ушли)
Про Юрана ходят слухи, что выписана чёрная метка по работе в РПЛ. Кем и за что - неизвестно.
+7
0
+7
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gukmamop
Ответ Кирилл Голивец
Кстати интересно, что Юран всё ещё не востребован) Какая бы ни была история вокруг Садыговых и Терюшковых, его методы с приглашением собственного сына-недофутболиста и тд недалеко от руководства Химок ушли)
ему Химки продолжают платить, зачем ему вписываться в сложную историю
+5
0
+5
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Ovsyankin
Талалай пойдет, ему вполне по силам замотивировать Нижний на стыки, в которых он 100% окажется.
+4
0
+4
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Юрий Кечко
Ответ Кирилл Голивец
Кстати интересно, что Юран всё ещё не востребован) Какая бы ни была история вокруг Садыговых и Терюшковых, его методы с приглашением собственного сына-недофутболиста и тд недалеко от руководства Химок ушли)
Юран то по итогу норм среди физруков всех
С мертвыми Химками умудрялся неплохо идти
+18
-1
+17
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Юрий Кечко
Круговорот физруков в рпл)))
Удивлён что в числе кандидатов нет Рахимова
+14
-3
+11
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Kit244098
Талалай у нас в книжку рекордов Гинеса собрался. Тремя командами за сезон хочет умудриться поруководить. Будет прикольно, если его из всех трех выгонят. Такой рекорд будет всем рекордам рекорд))
+7
-3
+4
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Кирилл Голивец
Кстати интересно, что Юран всё ещё не востребован) Какая бы ни была история вокруг Садыговых и Терюшковых, его методы с приглашением собственного сына-недофутболиста и тд недалеко от руководства Химок ушли)
+14
0
+14
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