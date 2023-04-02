Мудрик и Кукурелья – худшие игроки матча «Челси» – «Астон Вилла» по версии Sky Sports
Михаил Мудрик признан худшим игроком матча АПЛ «Челси» – «Астон Вилла» (0:2).
Вингер лондонцев получил от Sky Sports самую низкую оценку (4 из 10) среди игроков обеих команд наряду с защитником «синих» Марком Кукурельей.
По версии Goal Мудрик стал худшим из игроков атаки «Челси» (5 из 10), вышедших в стартовом составе: «Его удар с близкого расстояния парировали, а потом он запорол отличный момент, слабо пробив прямо в Мартинеса».
Хуже всех, по оценкам издания, игру провел Кукурелья – 4 из 10.
Журналист Evening Standard Низар Кинселла также считает, что Мудрик и Кукурелья сыграли хуже всех в «Челси» – оба получили 3 из 10: «Мудрик все делал правильно до тех пор, пока не оказался в голевой позиции».
В игре против «Виллы» украинец провел на поле 57 минут. С подробной статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
У Мудрика нет голов за 8 матчей в «Челси». С «Виллой» он дважды бил в створ, точность передач – 92%
Может я как-то придирчиво смотрю, но, мне кажется, у них какой-то конфликт в команде и всё больше и больше игроков начинают игнорировать Мудрика.
Положение Мудрика осложняется еще и тем, что он перешел в клуб, находящийся в несомненном кризисе, нет устоявшейся командной игры, кто во что горазд. Аналогичный пример - Дарвин Нуньес, перешедший в Ливерпуль в кризисный сезон.
Упрямство — это склонность личности мыслить и действовать в рамках узкого сценария, не допускающего проявления гибкости, даже если этот сценарий демонстрирует неэффективность или нецелесообразность. Неотъемлемой составляющей упрямства является отрицание иной точки зрения, кроме своей собственной, а так же готовность эту точку зрения отстаивать.
Про кого это? Как думаете? Правильно! Боэли. Упрямый о...
Другая страна,более сильный чемпионат.
Но Кукурелья,какого черта мужик?
Ну нормально же в Брайтоне играл,что случилось?
Пеп хотел купить даже…