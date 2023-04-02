Мудрик и Кукурелья – худшие игроки матча «Челси» – «Астон Вилла» по версии Sky Sports

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия рейтинги Марк Кукурелья Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик признан худшим игроком матча АПЛ «Челси» – «Астон Вилла» (0:2).

Вингер лондонцев получил от Sky Sports самую низкую оценку (4 из 10) среди игроков обеих команд наряду с защитником «синих» Марком Кукурельей.

По версии Goal Мудрик стал худшим из игроков атаки «Челси» (5 из 10), вышедших в стартовом составе: «Его удар с близкого расстояния парировали, а потом он запорол отличный момент, слабо пробив прямо в Мартинеса».

Хуже всех, по оценкам издания, игру провел Кукурелья – 4 из 10.

Журналист Evening Standard Низар Кинселла также считает, что Мудрик и Кукурелья сыграли хуже всех в «Челси» – оба получили 3 из 10: «Мудрик все делал правильно до тех пор, пока не оказался в голевой позиции».

В игре против «Виллы» украинец провел на поле 57 минут. С подробной статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

У Мудрика нет голов за 8 матчей в «Челси». С «Виллой» он дважды бил в створ, точность передач – 92%

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
оле - топ юрген - клоп
Ответ Хан Сахан
Кукурелла часто игнорит Мудрика, я заметил. Вроде, вот, рядом, а Кукурелла придумывает какой-то «озиловский» пас и Челси теряют мяч. Может я как-то придирчиво смотрю, но, мне кажется, у них какой-то конфликт в команде и всё больше и больше игроков начинают игнорировать Мудрика.
Да просто мудрик, наверное, леопарды у них выпрашивает каждую тренировку, вот они и подустали от него
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Сам хейтю Мудрика-но только из-за его стоимости.Справедливо дать ему возможность показать себя в следующем сезоне,после адаптации,если не заиграет то это провал для Челси а не для Мудрика,он может конечно никогда не получит ЗМ )))))аххаха ,но в другой команде может заиграть,не быть звездой но добротным футболистом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ #nikon
Мудрик молод и в Европе есть много других команд. Значит, у него есть шанс показать свой уровень.
С этим никто не спорит. В какой-нибудь Борнмут без давления он, скорее всего, зайдёт в роли бегунка на фланге, но в командах, что претендуют на титулы, он будет, в лучшем случае, игроком ротации.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эл Ку
Оба вызывают одно разочарование
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хан Сахан
Ответ Three Days Grace
уже легендарная связка)
Кукурелла часто игнорит Мудрика, я заметил. Вроде, вот, рядом, а Кукурелла придумывает какой-то «озиловский» пас и Челси теряют мяч.
Может я как-то придирчиво смотрю, но, мне кажется, у них какой-то конфликт в команде и всё больше и больше игроков начинают игнорировать Мудрика.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kunaguero
Ответ Доминатор3000
Нет,ну Мудрика то ещё можно понять. Другая страна,более сильный чемпионат. Но Кукурелья,какого черта мужик? Ну нормально же в Брайтоне играл,что случилось? Пеп хотел купить даже…
Ну его хотели на бенч взять, потому что Алекса в Арсенал продали, а там цену заломили как за топ игрока, коим он не был и не будет. Брайтон без него отнюдь не посыпался, по таблице даже получше дела, чем в прошлые сезоны. В принципе это и Поттера касается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andreas Soffliggare
Я думаю, что Мудрику нужно время, чтобы адаптироваться. Это настолько очевидное общее правило, что небольшое число исключений типа Холланда только его подтверждают. Сколько времени понадобилось Рияду Марезу для того, чтобы он заблистал в Сити? А Грилишу? Сколько упражнялись в остроумии по поводу его стоимости? А ведь Марез и Грилиш - игроки бесспорно очень высокого уровня, и с большим опытом игры в АПЛ.
Положение Мудрика осложняется еще и тем, что он перешел в клуб, находящийся в несомненном кризисе, нет устоявшейся командной игры, кто во что горазд. Аналогичный пример - Дарвин Нуньес, перешедший в Ливерпуль в кризисный сезон.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#nikon
Ответ Акира_1
Это кто великолепный? Мудрик. Пацан уже 8 матчей провел, но с каждым разом вызывает только все больше вопросов. Тут не в плохой форме команды уже дело или в неправильном использовании тренером, когда чел не забивает два 100 % подряд.
Мудрик молод и в Европе есть много других команд. Значит, у него есть шанс показать свой уровень.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ #nikon
Даже великолепный актёр в ужасном фильме выглядит посредственностью.
Это кто великолепный? Мудрик. Пацан уже 8 матчей провел, но с каждым разом вызывает только все больше вопросов. Тут не в плохой форме команды уже дело или в неправильном использовании тренером, когда чел не забивает два 100 % подряд.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Все правильно, один привёз гол, второй - не может с 5 метров попасть два раза подряд. Увы, но эти двое явно будут в всех топах провальных трансферов по итогу карьеры за Челси.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rusichi
Мудрику надо найти позицию. Кукурелья выше себя прыгнуть не может. Это в переносном смысле. А в прямом мы это увидели накануне с Виллой.
Упрямство — это склонность личности мыслить и действовать в рамках узкого сценария, не допускающего проявления гибкости, даже если этот сценарий демонстрирует неэффективность или нецелесообразность. Неотъемлемой составляющей упрямства является отрицание иной точки зрения, кроме своей собственной, а так же готовность эту точку зрения отстаивать.
Про кого это? Как думаете? Правильно! Боэли. Упрямый о...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Дашковский
Мудрик прям смех вызывает просрали бегунка
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ришад Хайруллин
Ответ Доминатор3000
Нет,ну Мудрика то ещё можно понять. Другая страна,более сильный чемпионат. Но Кукурелья,какого черта мужик? Ну нормально же в Брайтоне играл,что случилось? Пеп хотел купить даже…
нормально?да он середняк как раз уровень брайтона
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#nikon
Даже великолепный актёр в ужасном фильме выглядит посредственностью.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
Нет,ну Мудрика то ещё можно понять.
Другая страна,более сильный чемпионат.
Но Кукурелья,какого черта мужик?
Ну нормально же в Брайтоне играл,что случилось?
Пеп хотел купить даже…
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Марго Робби
Блонда просто нереально распиаренное днище
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Three Days Grace
уже легендарная связка)
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Фет
мудрика просто подставили! жалко мальчишку
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий