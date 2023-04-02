Мудрик и Кукурелья – худшие игроки матча «Челси» – «Астон Вилла» по версии Sky Sports

признан худшим игроком матча «Челси» – « » (0:2).

Вингер лондонцев получил от Sky Sports самую низкую оценку (4 из 10) среди игроков обеих команд наряду с защитником «синих» Марком Кукурельей.

По версии Goal Мудрик стал худшим из игроков атаки «Челси» (5 из 10), вышедших в стартовом составе: «Его удар с близкого расстояния парировали, а потом он запорол отличный момент, слабо пробив прямо в Мартинеса».

Хуже всех, по оценкам издания, игру провел Кукурелья – 4 из 10.

Журналист Evening Standard Низар Кинселла также считает, что Мудрик и Кукурелья сыграли хуже всех в «Челси» – оба получили 3 из 10: «Мудрик все делал правильно до тех пор, пока не оказался в голевой позиции».

В игре против «Виллы» украинец провел на поле 57 минут. С подробной статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

У Мудрика нет голов за 8 матчей в «Челси». С «Виллой» он дважды бил в створ, точность передач – 92%