«Покати Мудрик мяч на Хавертца – был бы гол. У него было так много времени». Хасселбайнк после поражения «Челси» от «Виллы»

Теги Челси Астон Вилла Джимми Флойд Хасселбайнк премьер-лига Англия Кай Хавертц Михаил Мудрик Футбол

Джимми Флойд Хасселбайнк раскритиковал Михаила Мудрика после поражения «Челси».

Вчера лондонский клуб на выезде уступил «Астон Вилле» (0:2) в матче 29-го тура АПЛ. Украинец вышел в стартовом составе и был заменен на 57-й минуте.

В первом тайме у Михаила был голевой момент, но он пробил в руки вратаря Эмелиано Мартинеса.

«Он должен был покатить на Хавертца. Если бы он отдал пас, был бы гол 100%.

«Челси» создал момент. Мудрик не привык к таким шансам. Ему нужно было сделать дополнительное касание, а потом не торопиться – ведь у него было так много времени», – сказал бывший футболист «Челси» Sky Sports.

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15 комментариев

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Александра Александрова
Хотите самый короткий анекдот ))) Мудрик это 50 Зинченко )))
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Антон Абызов
В итоге прокатили Челси.
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Bazilic
АзарМбаппе не катит
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ziyafeson
Нашли виноватого? А где были все остальные кто и куда нанес эти больше 20 ударов по воротам. Что делал хаверц фелиш Джеймс и. Вообще положительную оценку заслужили только Энцо и Кулибали остальные безмозгло играли. Создали мудрику второй момент за 8 игр и сокрушаются. Вообще команда так разбалансирование что можно ожидать и более низкого падения в зону стыков. А нагель ещё свободен…
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Fedoseich
"На выезде"!? А не дома ли Челси играл?)
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Александра Александрова
Зинченко Сити купил за 5 миллионов , Мудрик 100 хаххахахха ))))
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Арман Бижанов
Коло Муани тоже надо было на Мбаппе катить, но , но и еще раз но...
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GuruFutbola
Шапито на 1 месте второй половины таблицы, какие могут быть вопросы?)
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CriminalJoint62
Ответ crazy_elky
Кто-то еще всерьез обсуждает Мудрика и верит в то что это топовый игрок?
Рано списывать его со счетов. Новая страна, чемпионат. Через год можно будет оценить по-настоящему
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Александра Александрова
Ответ DolJun
мудрик ищет уверенность. нападающий в такие моменты должен решать сам, а не надеяться на то что полузащитник не в оффсайде. все правильно делал
Уверенность хахахах , просто купили полено , который даже уровень нашего Головина не тянет )))) за 100 миллионов , это развод века ))
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DolJun
мудрик ищет уверенность. нападающий в такие моменты должен решать сам, а не надеяться на то что полузащитник не в оффсайде. все правильно делал
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Rad0
Ответ cektor
Мудрик уровень фк Закарпатье
Первый обиженный россиянин пошёл
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crazy_elky
Кто-то еще всерьез обсуждает Мудрика и верит в то что это топовый игрок?
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Gepard_GRIN
Что себе позволяет этот афронидерландец?
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cektor
Мудрик уровень фк Закарпатье
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