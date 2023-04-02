«Покати Мудрик мяч на Хавертца – был бы гол. У него было так много времени». Хасселбайнк после поражения «Челси» от «Виллы»

раскритиковал после поражения «Челси».

Вчера лондонский клуб на выезде уступил « » (0:2) в матче 29-го тура . Украинец вышел в стартовом составе и был заменен на 57-й минуте.

В первом тайме у Михаила был голевой момент, но он пробил в руки вратаря Эмелиано Мартинеса.

«Он должен был покатить на . Если бы он отдал пас, был бы гол 100%.

«Челси» создал момент. Мудрик не привык к таким шансам. Ему нужно было сделать дополнительное касание, а потом не торопиться – ведь у него было так много времени», – сказал бывший футболист « » Sky Sports.