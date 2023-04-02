«Покати Мудрик мяч на Хавертца – был бы гол. У него было так много времени». Хасселбайнк после поражения «Челси» от «Виллы»
Джимми Флойд Хасселбайнк раскритиковал Михаила Мудрика после поражения «Челси».
Вчера лондонский клуб на выезде уступил «Астон Вилле» (0:2) в матче 29-го тура АПЛ. Украинец вышел в стартовом составе и был заменен на 57-й минуте.
В первом тайме у Михаила был голевой момент, но он пробил в руки вратаря Эмелиано Мартинеса.
«Он должен был покатить на Хавертца. Если бы он отдал пас, был бы гол 100%.
«Челси» создал момент. Мудрик не привык к таким шансам. Ему нужно было сделать дополнительное касание, а потом не торопиться – ведь у него было так много времени», – сказал бывший футболист «Челси» Sky Sports.
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