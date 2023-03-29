Пеп Клотет: «Любил Карпина-игрока, он был умным и техничным. Как тренер, он ставит умный и агрессивный футбол, чем больше играешь против «Ростова», тем больше растешь»
Новый тренер «Торпедо» высоко оценил игровые и тренерские качества Валерия Карпина.
– Кого бы из тренеров РПЛ вы бы отметили?
– Из испанцев – Абаскаль. Также отмечу серба Йокановича из «Динамо». Но особенно хотелось бы выделить тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.
Я любил его как футболиста. Карпин был умным, техничным и работоспособным игроком на поле. У него отличный характер и уверенность в себе. Как тренер, он пропагандирует умный и агрессивный футбол, поэтому игра в Ростове будет по-настоящему сложной.
Скорее бы встретиться с ним на футбольном поле! Ведь чем больше матчей против «Ростова» Карпина и его позиционного футбола, тем больше растешь как тренер, – сказал Пеп Клотет.
Пеп из Барселоны – новый тренер «Торпедо». Он учил Гвардиолу, поверил в Беллингема и возил команду на военную базу
Пусть у него получится, от души.