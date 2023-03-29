Пеп Клотет: «Любил Карпина-игрока, он был умным и техничным. Как тренер, он ставит умный и агрессивный футбол, чем больше играешь против «Ростова», тем больше растешь»

Новый тренер «Торпедо» высоко оценил игровые и тренерские качества Валерия Карпина.

– Кого бы из тренеров вы бы отметили?

– Из испанцев – . Также отмечу серба из « ». Но особенно хотелось бы выделить тренера « » и сборной России Валерия Карпина.

Я любил его как футболиста. Карпин был умным, техничным и работоспособным игроком на поле. У него отличный характер и уверенность в себе. Как тренер, он пропагандирует умный и агрессивный футбол, поэтому игра в Ростове будет по-настоящему сложной.

Скорее бы встретиться с ним на футбольном поле! Ведь чем больше матчей против «Ростова» Карпина и его позиционного футбола, тем больше растешь как тренер, – сказал Пеп Клотет.

Пеп из Барселоны – новый тренер «Торпедо». Он учил Гвардиолу, поверил в Беллингема и возил команду на военную базу