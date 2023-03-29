Пеп Клотет: «Любил Карпина-игрока, он был умным и техничным. Как тренер, он ставит умный и агрессивный футбол, чем больше играешь против «Ростова», тем больше растешь»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Торпедо Динамо Москва Валерий Карпин Славиша Йоканович Пеп Клотет Гильермо Абаскаль Футбол

Новый тренер «Торпедо» высоко оценил игровые и тренерские качества Валерия Карпина.

– Кого бы из тренеров РПЛ вы бы отметили?

– Из испанцев – Абаскаль. Также отмечу серба Йокановича из «Динамо». Но особенно хотелось бы выделить тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

Я любил его как футболиста. Карпин был умным, техничным и работоспособным игроком на поле. У него отличный характер и уверенность в себе. Как тренер, он пропагандирует умный и агрессивный футбол, поэтому игра в Ростове будет по-настоящему сложной.

Скорее бы встретиться с ним на футбольном поле! Ведь чем больше матчей против «Ростова» Карпина и его позиционного футбола, тем больше растешь как тренер, – сказал Пеп Клотет.

Пеп из Барселоны – новый тренер «Торпедо». Он учил Гвардиолу, поверил в Беллингема и возил команду на военную базу

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7 комментариев

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McGregor
Вот интересно. Человек, абсолютно беспристрастный высказывает мысли, не совпадающие с массовкой спорта. Анафеме будет предан?

Пусть у него получится, от души.
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Боярин Ховрино
Ответ Spaten
Встретились как-то в РПЛ Пеп, Карп и Мост))
Мост в РПЛ - это утопия😁
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Виталий
Удачи и вытаскивай Торпедо из болота , не должен на таком месте находиться клуб с такой историей , удачи от КБ 💪
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Spaten
Встретились как-то в РПЛ Пеп, Карп и Мост))
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Екн Лор
Клотету нужно сказать, что Карпин как игрок был лучше Мостового. Тогда у пожарных бригад возникнет много работы
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AdekvaT
У нас свой Пеп появился Какая лига такой и Пеп.
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Peter Parker
Ну все, Клотет. Житья тебе не будет от Мостового до конца твоих дней после такого
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