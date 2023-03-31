«В России 145 млн живет, а приезжают иностранцы». Мостовой об испанском тренере «Торпедо» Клотете
Александр Мостовой недоволен, что в Мир РПЛ приезжают иностранные тренеры.
– Сложная работа, учитывая, как у нас обходятся с тренерами. Как вам перемены в «Торпедо»?
– Сейчас пошла мода на аналитиков, которые работали в каких-то клубных структурах. Я много таких людей видел, но они не всегда могут быть главными тренерами. К тому же, в нашей стране 145 миллионов живет, а приезжают иностранцы.
В футболе ведь давно все придумано, нового уже не будет. А у нас все равно тренеров гоняют из клуба в клуб, даже если они дают результат.
– Новый тренер «Торпедо» Пеп Клотет назвал вас и Карпина лучшими российскими легионерами в истории испанского чемпионата, приятно такое слышать?
– Ну, а как он еще должен был нас назвать? (смеется) Хоть он, кстати, и испанец, но я его вообще не знаю, ничего не слышал о нем, – сказал бывший футболист сборной России.
Пеп из Барселоны – новый тренер «Торпедо». Он учил Гвардиолу, поверил в Беллингема и возил команду на военную базу
Я к тому,, что в медиапространстве он прописался плотно, новости и комментарии с его участием будут с нами еще многие годы. Такая долгая жизнь при Царе немного пугает :)...
А ну да, как это ты сказал давеча «ну если кто-то проспонсиоует»
Что за пустая болтовня ?