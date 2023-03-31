«В России 145 млн живет, а приезжают иностранцы». Мостовой об испанском тренере «Торпедо» Клотете

Теги премьер-лига Россия Торпедо Александр Мостовой Матч ТВ Пеп Клотет Футбол

Александр Мостовой недоволен, что в Мир РПЛ приезжают иностранные тренеры.

– Сложная работа, учитывая, как у нас обходятся с тренерами. Как вам перемены в «Торпедо»?

– Сейчас пошла мода на аналитиков, которые работали в каких-то клубных структурах. Я много таких людей видел, но они не всегда могут быть главными тренерами. К тому же, в нашей стране 145 миллионов живет, а приезжают иностранцы.

В футболе ведь давно все придумано, нового уже не будет. А у нас все равно тренеров гоняют из клуба в клуб, даже если они дают результат.

– Новый тренер «Торпедо» Пеп Клотет назвал вас и Карпина лучшими российскими легионерами в истории испанского чемпионата, приятно такое слышать?

– Ну, а как он еще должен был нас назвать? (смеется) Хоть он, кстати, и испанец, но я его вообще не знаю, ничего не слышал о нем, – сказал бывший футболист сборной России.

Пеп из Барселоны – новый тренер «Торпедо». Он учил Гвардиолу, поверил в Беллингема и возил команду на военную базу  

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36 комментариев

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Рустам Микогазиев
Ответ Hitgoe Himgob
Из серии "В России столько населения - неужели 11 игроков найти на состав нельзя?!"
«они где-то есть, просто их надо поискать»
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Terrific World
Ок я буду тренировать Спартак, у меня все равно опыта больше чем у Мостового
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мутятя
В Китае больше миллиарда, а в Кунь Луне сколько китайских игроков? Мостовой такую ересь несет.
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Hitgoe Himgob
Ответ Ярик01
В Испании 50 млн. испанцев, а приезжают даже не из Евросоюза/ЕЭС, так о Мостовом не говорили?
"Был бы я из ЕС мне бы памятник в Мадриде поставили а не в огороде какого то болелы из Виго" - ответил Александр четвертый
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romanisti89
Ответ Александр Зубков
145 миллионов живёт, а на Торпедо 207 человек приходит.
145 миллионов живёт, а шутка одна и та же про Торпедо
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Ростовский
Ответ Hitgoe Himgob
Нам много не надо, ответил житель первой по площади (причем вторая в два раза меньше) и девятой по населению стране на планете... Признайся, ты на ставке?
У нас бóльшая часть территории в мерзлоте и холоде. Будем расширяться на запад и юг, где более комфортные климатические условия.
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Василий Питерский
В России 145 млн, но журналисты всегда звонят Мостовому…..
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космонавт на дереве
Ответ Hitgoe Himgob
Нам много не надо, ответил житель первой по площади (причем вторая в два раза меньше) и девятой по населению стране на планете... Признайся, ты на ставке?
нет, он с рождения такой
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Anthony Hlyanov
уже сказано много раз было, что футбол почти каждый год меняется. Нужно учиться и всегда развиваться, что бы идти в ногу со временем. Но нет, человек уже 20 с чем то лет ничего не делал и думает что он все знает. Как алкаш, который каждое утро стоит за чекушкой, смотрит телевизор и думает что я все знаю
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Фан Рубина
Ну так на то РПЛ и сильнейшая лига мира, что тренеры, которые хотят развиваться в настоящем футболе (не путать с обычным примитивным европейским бей-беги, в который играют в так называемых "топ-5 лигах" одной-двумя тактиками) хотят там поработать.
Да и как ты забыл про ФНЛ?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Фан Рубина
Ну так на то РПЛ и сильнейшая лига мира, что тренеры, которые хотят развиваться в настоящем футболе (не путать с обычным примитивным европейским бей-беги, в который играют в так называемых "топ-5 лигах" одной-двумя тактиками) хотят там поработать.
Честно, ты это пишешь это по приколу?
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Hitgoe Himgob
Ответ Ростовский
Нам много не надо. Пока только исконно русские земли, которые временно называются "Украина". А дальше посмотрим.
Нам много не надо, ответил житель первой по площади (причем вторая в два раза меньше) и девятой по населению стране на планете... Признайся, ты на ставке?
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Фан Рубина
Ну так на то РПЛ и сильнейшая лига мира, что тренеры, которые хотят развиваться в настоящем футболе (не путать с обычным примитивным европейским бей-беги, в который играют в так называемых "топ-5 лигах" одной-двумя тактиками) хотят там поработать.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Hitgoe Himgob
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Наврядли он поедет. Кто же будет за диванные войска отвечать?
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Fatty Toni
Ответ Александр Зубков
145 миллионов живёт, а на Торпедо 207 человек приходит.
Это все злостный фан-ИД виноват. Без него было бы все 500
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d.xoxlov
Утомил
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Ростовский
Ответ Hitgoe Himgob
Комментарий удален модератором
Нам много не надо. Пока только исконно русские земли, которые временно называются "Украина". А дальше посмотрим.
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Fatty Toni
145 млн тренеров :)
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no_one_perfect
Ну так по его логике, если бы это был тренер-китаец, то все было бы норм?)
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Hitgoe Himgob
Ответ Ростовский
с нелегалами гораздо больше официальных цифр.
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Сергей Жарковский
Во Мостового колбасит!🤣
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Gornostaev
А ведь Мостовой еще достаточно бодр и молод, поговорить любит, амбициозен...
Я к тому,, что в медиапространстве он прописался плотно, новости и комментарии с его участием будут с нами еще многие годы. Такая долгая жизнь при Царе немного пугает :)...
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Chistian Jadson
- ну так чего же ты Александр не станешь тренером и не займешь место на тренерской бровке ???
А ну да, как это ты сказал давеча «ну если кто-то проспонсиоует»

Что за пустая болтовня ?
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Ростовский
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Жаль, что ради этих территорий мужского населения меньше становится. А вот оправдано ли?
Наоборот больше становится. Мужчин - новых граждан РФ в разы больше погибших солдат в СВО.
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василий иванов
даже страшно представить что он ляпнет, если его в медиалиге заменит иностранец!
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