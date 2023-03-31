«В России 145 млн живет, а приезжают иностранцы». Мостовой об испанском тренере «Торпедо» Клотете

недоволен, что в Мир приезжают иностранные тренеры.

– Сложная работа, учитывая, как у нас обходятся с тренерами. Как вам перемены в «Торпедо»?

– Сейчас пошла мода на аналитиков, которые работали в каких-то клубных структурах. Я много таких людей видел, но они не всегда могут быть главными тренерами. К тому же, в нашей стране 145 миллионов живет, а приезжают иностранцы.

В футболе ведь давно все придумано, нового уже не будет. А у нас все равно тренеров гоняют из клуба в клуб, даже если они дают результат.

– Новый тренер «Торпедо» Пеп Клотет назвал вас и Карпина лучшими российскими легионерами в истории испанского чемпионата, приятно такое слышать?

– Ну, а как он еще должен был нас назвать? (смеется) Хоть он, кстати, и испанец, но я его вообще не знаю, ничего не слышал о нем, – сказал бывший футболист сборной России.

Пеп из Барселоны – новый тренер «Торпедо». Он учил Гвардиолу, поверил в Беллингема и возил команду на военную базу