Экс-игрок «Торпедо» Афанасьев о Клотете: «Может, они думают, что он второй Абаскаль? Не верю. Один мудрый человек сказал, что успешно руководить «Торпедо» способен только торпедовец»

Андрей Афанасьев не верит в успех в «Торпедо».

– Я никак не могу понять торпедовских руководителей. Назначение иностранного тренера, которого никто не знает – к чему оно? Может быть, они думают, что этот тренер – второй Абаскаль и за неделю сделает «команду-конфетку»? Ну не верю я в это!

Обидно то, что в России есть немало своих хороших тренеров, да к тому же и бывших торпедовцев, которые болеют за родную команду всей душой. Один мудрый человек в свое время сказал, что успешно руководить «Торпедо» способен только торпедовец. К сожалению, не все получалось у , но, насколько я знаю, там были свои подводные камни…

– В успех испанского специалиста вы абсолютно не верите?

– Ощущения того, что у него все получится, у меня нет. Неужели руководители клуба всерьез верят в то, что сейчас «Торпедо» опустится в первый дивизион, а оттуда победоносно вернется в Премьер-лигу? Знаете ли, это бабка надвое сказала! В первом дивизионе есть немало по-настоящему хороших команд, которые также стремятся в «высший свет» и могут дать соперникам еще ту фору.

На месте руководителей «Торпедо» я бы не суетился. Как бы ни было больно, надо понимать, что шансов выйти из той печальной ситуации, что сложилась сейчас, нет. Поэтому следует спокойно доиграть сезон и за это время найти тренера, который будет строить планы на будущее и подбирать людей для работы в первой лиге. Но, увы, решать, как двигаться дальше, будут вовсе не болельщики «Торпедо», и не мы, ветераны великой команды, – сказал обладатель Кубка России 1993 года в составе «Торпедо».

Пеп из Барселоны – новый тренер «Торпедо». Он учил Гвардиолу, поверил в Беллингема и возил команду на военную базу