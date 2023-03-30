Экс-игрок «Торпедо» Афанасьев о Клотете: «Может, они думают, что он второй Абаскаль? Не верю. Один мудрый человек сказал, что успешно руководить «Торпедо» способен только торпедовец»

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Андрей Афанасьев Пеп Клотет Футбол

Андрей Афанасьев не верит в успех Пепа Клотета в «Торпедо».

– Я никак не могу понять торпедовских руководителей. Назначение иностранного тренера, которого никто не знает – к чему оно? Может быть, они думают, что этот тренер – второй Абаскаль и за неделю сделает «команду-конфетку»? Ну не верю я в это!

Обидно то, что в России есть немало своих хороших тренеров, да к тому же и бывших торпедовцев, которые болеют за родную команду всей душой. Один мудрый человек в свое время сказал, что успешно руководить «Торпедо» способен только торпедовец. К сожалению, не все получалось у Андрея Талалаева, но, насколько я знаю, там были свои подводные камни…

– В успех испанского специалиста вы абсолютно не верите?

– Ощущения того, что у него все получится, у меня нет. Неужели руководители клуба всерьез верят в то, что сейчас «Торпедо» опустится в первый дивизион, а оттуда победоносно вернется в Премьер-лигу? Знаете ли, это бабка надвое сказала! В первом дивизионе есть немало по-настоящему хороших команд, которые также стремятся в «высший свет» и могут дать соперникам еще ту фору.

На месте руководителей «Торпедо» я бы не суетился. Как бы ни было больно, надо понимать, что шансов выйти из той печальной ситуации, что сложилась сейчас, нет. Поэтому следует спокойно доиграть сезон и за это время найти тренера, который будет строить планы на будущее и подбирать людей для работы в первой лиге. Но, увы, решать, как двигаться дальше, будут вовсе не болельщики «Торпедо», и не мы, ветераны великой команды, – сказал обладатель Кубка России 1993 года в составе «Торпедо».

Пеп из Барселоны – новый тренер «Торпедо». Он учил Гвардиолу, поверил в Беллингема и возил команду на военную базу

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6 комментариев

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AminO2
Один торпедовец сказал, что успешно руководить «Торпедо» способен только мудрый человек.
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Невский баклан
Как вышли в РПЛ, привыкнув побеждать тем составом в лиге ниже, не знаю много ли они поменяли в составе? Если состав меняли, то может не стоило, оставили бы побеждающий ФНЛовский состав, если не меняли то уровень РПЛ действительно намного выше, что их дерут все подряд. По мне если команда всех имела в фнл, и не менять ее состав, она не особо затеряется в РПЛ? со всем низом таблицы можно играть смело.
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леннорыч-абрамович
А потом добавил:
"И торпедоносец"
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Sinister Kid
Бородюк вышел из чата.
+2
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Фут.Боль
Еще ни одного матча не сыграли при нём, а уже физруком назначили.
+6
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Ярик01
Один мудрый человек сказал, что успешно руководить «Спартаком» способен только спартаковец.
Один мудрый человек сказал, что успешно руководить «Факелом» способен только fuckelovech»
Спустилась на землю, от Торпедо только забытое имя, нужно все с нуля строить, в том числе и клуб через пердив и обещанный стадион
+4
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