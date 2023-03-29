Тренер «Торпедо» Пеп Клотет: «РПЛ – конкурентоспособная лига. Смогу адаптироваться к российской культуре»
Новый тренер «Торпедо» Пеп Клотет назвал Мир РПЛ конкурентоспособной лигой.
«Простите, пожалуйста, что не могу говорить по-русски, но я исправлю эту ситуацию. Смотрел последние восемь игр «Торпедо». Нужно провести большую работу. То, что я посмотрел, буду анализировать и продолжать дальше делать свою работу.
Много следил за российскими клубами и их выступлениями в Европе. У команд РПЛ настроен выход из обороны в атаку. РПЛ – конкурентоспособная лига.
Уже много общался с игроками, они чувствуют себя уверенно. Мы можем усилить этот и так боеспособный коллектив. Я работал во многих странах и смогу адаптироваться и к российской культуре», – сказал Клотет.
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