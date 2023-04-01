Президент «Торпедо» о Клотете: «Второй тренер в АПЛ – как главный у нас. Того, кто обыгрывал «МЮ» и «Арсенал», вряд ли назовешь ноунеймом»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Пеп Клотет Ярослав Савин Футбол

Президент «Торпедо» Ярослав Савин объяснил, почему тренером команды стал Пеп Клотет.

– Умение развивать молодых игроков – один из важных критериев назначения Жозепа. Он вытащил Беллингема из второй команды «Бирмингема» в основу, когда тому было 16 лет. Жозеп уже общался с тренерами нашей академии – он будет смотреть и обсуждать их тренировки. Но в первые недели сфокусируется на главной команде.

– Назначая Клотета, вы были готовы к комментариям некоторых экспертов в духе «Кто это такой?»

– Мы были готовы к такой реакции. Просто кто-то более детально знает итальянский и английский чемпионат, где работал Жозеп. Второй тренер в английской Премьер-лиге – как главный тренер у нас, потому что главный в АПЛ занимается и кучей других вопросов. И человека, который обыгрывал «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», вряд ли можно называть ноунеймом и вряд ли можно говорить, что он не умеет работать, как некоторые считают. Для нас важнее профессиональные и личные компетенции – то, что Жозеп может дать нашей команде

– Можно сказать, что вы ориентировались и на пример «Спартака», который позвал неизвестного публике испанца Гильермо Абаскаля и с ним команда преобразилась?

– Мы ориентировались на наши критерии, которые были важны нам. Для нас не принципиально, что сделал «Спартак», «Динамо» или другой клуб, – сказал Савин.

Пеп из Барселоны – новый тренер «Торпедо». Он учил Гвардиолу, поверил в Беллингема и возил команду на военную базу

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6 комментариев

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Alon Raven
Ответ Антон Фалафель
Только я прочитал: Президент «Торпедо» о Котлете?🤔🤔🤔
Я в первый раз, когда увидел его имя, тоже так прочёл.
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Alon Raven
Ответ n9mn977m27
Будто в АПЛ левых тренеров никогда не заносило, в том же Уотфорде и Грасия работал, который до этого в Рубине провалился, и Хиско, которого туда из тбилисского (!) Динамо пригласили
Но это не повод утверждать, что этот тоже левый. Всё таки его не уволили или что-то такое. Большая часть современных тренеров изначально были вторыми. А этот к тому же уже показал что способен работать с молодёжкой - а их молодёжка обыграет нашу сборную! Так что явно не хуже Карпина, а значит для нашего чемпионата топчик.
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Джиза
Глупо называть Клотета ноунеймом. Но еще более глупо приглашать европейского тренера под конец сезона в команду, которая стоит на вылет. Если такая возможность у клуба есть, зачем нужен был цирк с Геркусом и Талаевым? Похоже на то, что команде надо вылететь, но сделать это громко, чтобы оправдать траты.
+3
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+3
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n9mn977m27
Будто в АПЛ левых тренеров никогда не заносило, в том же Уотфорде и Грасия работал, который до этого в Рубине провалился, и Хиско, которого туда из тбилисского (!) Динамо пригласили
+1
0
+1
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CriminalJoint62
Ответ Антон Фалафель
Только я прочитал: Президент «Торпедо» о Котлете?🤔🤔🤔
Иронично, что написал это Антон Фалафель
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Антон Фалафель
Только я прочитал: Президент «Торпедо» о Котлете?🤔🤔🤔
+3
-2
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