Президент «Торпедо» о Клотете: «Второй тренер в АПЛ – как главный у нас. Того, кто обыгрывал «МЮ» и «Арсенал», вряд ли назовешь ноунеймом»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин объяснил, почему тренером команды стал .

– Умение развивать молодых игроков – один из важных критериев назначения Жозепа. Он вытащил Беллингема из второй команды «Бирмингема» в основу, когда тому было 16 лет. Жозеп уже общался с тренерами нашей академии – он будет смотреть и обсуждать их тренировки. Но в первые недели сфокусируется на главной команде.

– Назначая Клотета, вы были готовы к комментариям некоторых экспертов в духе «Кто это такой?»

– Мы были готовы к такой реакции. Просто кто-то более детально знает итальянский и английский чемпионат, где работал Жозеп. Второй тренер в английской Премьер-лиге – как главный тренер у нас, потому что главный в АПЛ занимается и кучей других вопросов. И человека, который обыгрывал «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», вряд ли можно называть ноунеймом и вряд ли можно говорить, что он не умеет работать, как некоторые считают. Для нас важнее профессиональные и личные компетенции – то, что Жозеп может дать нашей команде

– Можно сказать, что вы ориентировались и на пример «Спартака», который позвал неизвестного публике испанца Гильермо Абаскаля и с ним команда преобразилась?

– Мы ориентировались на наши критерии, которые были важны нам. Для нас не принципиально, что сделал «Спартак», «Динамо» или другой клуб, – сказал Савин.

Пеп из Барселоны – новый тренер «Торпедо». Он учил Гвардиолу, поверил в Беллингема и возил команду на военную базу