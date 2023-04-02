Гендиректор «Зенита»: «Почивать на лаврах рано. Отрыв от «Ростова» может сократиться до 7 очков, а это всего 4 ничьих или 3 поражения»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Александр Медведев ТАСС Футбол

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев считает, что интрига в Мир РПЛ еще жива.

Клуб из Санкт-Петербурга вчера обыграл «Урал» (2:0) в 21-м туре и оторвался от «Спартака» и «Ростова» на 10 очков за 9 туров до конца чемпионата, у команды Валерия Карпина есть матч в запасе.

«Сегодня играет «Ростов», и отрыв может сократиться до семи очков, а это всего лишь четыре ничьих или три поражения.

Почивать на лаврах еще рано. К каждой игре команда будет по-настоящему готовиться.

Что касается вылета из Кубка, мы эту страницу перелистнули, сделав выводы. Мы полностью сконцентрированы на чемпионате», – сказал Медведев.

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10 комментариев

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Mypta3uh23
У зенита только 1 интрига, сколько людей за деньги согнать получится
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Мосгорсуд
Хорош уже интригу качать) Главная интрига сейчас, забьёт ли Дзюба Зениту, и кто второе место займёт
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igls54
Ростову - Лигу Чемпионов, а Спартаку - пистонов
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Рамазан Сарвардинов
к сожалению для ростова без шансов на чемпионство
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maximus388
Стыдоба. Записной фаворит еще до старта турнира, с таким составом и вложениями, отрывом, отсутствием еврочашек и при практически полной импотенции у соперников, еще рассуждает про возможные ничьи или поражения.

Оно и понятно, из кубка страны вылетели бесславно, проиграв несколько раз, в чемпионате с горем пополам Химки проходят, да, Уралы всякие. Необходим пересмотр стратегии, массовая закупка легионеров на второй состав и тогда, может быть, в следующем сезоне можно будет почивать на лаврах.
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krupin82
Никто не догонит
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Мукунку хороший
Превед Медвед
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Filipp Gorski
Рофлит
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Sergeant2018
Кто в это верит?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Интрига жива? Эх, мечты, мечты.
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