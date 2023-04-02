Гендиректор «Зенита»: «Почивать на лаврах рано. Отрыв от «Ростова» может сократиться до 7 очков, а это всего 4 ничьих или 3 поражения»

Гендиректор «Зенита» считает, что интрига в Мир еще жива.

Клуб из Санкт-Петербурга вчера обыграл «Урал» (2:0) в 21-м туре и оторвался от «Спартака» и «Ростова» на 10 очков за 9 туров до конца чемпионата, у команды Валерия Карпина есть матч в запасе.

«Сегодня играет «Ростов», и отрыв может сократиться до семи очков, а это всего лишь четыре ничьих или три поражения.

Почивать на лаврах еще рано. К каждой игре команда будет по-настоящему готовиться.

Что касается вылета из Кубка, мы эту страницу перелистнули, сделав выводы. Мы полностью сконцентрированы на чемпионате», – сказал Медведев.

Я сходил на трибуну «Зенита», где были бесплатные билеты. И вот впечатления от нового мира

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