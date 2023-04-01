«Зенит» ни разу не проигрывал «Уралу» – 21 победа, 4 ничьих

Теги Зенит премьер-лига Россия Урал Футбол

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в матчах против «Урала». 

В 21-м туре Мир РПЛ петербургская команда одержала победу над екатеринбургской со счетом 2:0. 

Сегодняшний матч был 25-м в истории противостояния этих клубов. «Зенит» не проиграл «Уралу» ни разу – сине-бело-голубые одержали 21 победу, 4 раза команды сыграли вничью.

Сейчас «Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 51 очко в 21 игре. «Урал» идет 10-м с 25 баллами. 

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12 комментариев

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Nick Crosier
Зато как Зенит играет с Ахматом.
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Wiley Fox
Позорники уральские

Были яицкие казаки, а теперь остались футболисты без яиц
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Сергей Жарковский
Вот кто джокер у Семака -Сергеев! С победой!👏
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ТрактоПоктер
Это все фаааааррммм (с) Болельщики Спартака
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Ale87
Надеюсь, что в матче с локо будет Иван, а не баобаб
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Циник Петербургский
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Ждем классического ежегодного заголовка на этом сайте: "Спартак потерял шансы на чемпионство". ;)
Делайте ставки, за сколько туров до окончания чемпионата это произойдет. ))
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Stas Politik
Ну так Зенит и не будет проигрывать Уралу, если оранжево-чёрные будет настолько бездарно играть в атаке против Питера, что за всю игру вспомнишь всего 1-2 нормальных подхода
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Александр Игнатов
Пользуясь случаем скажу: Сергеев - красавец, держит уровень уже со времен КС.
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luu
Сергеев - Царь!
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Gonzoo
Зениту Спартак пока не конкурент. Разговоров на сборах было много, но оказалось это только разговоры.
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Andrew Werdna
А там футбол какой то был сегодня? Я видел в рекламе концерт Гаязовых и выступления хора с царскими песнями
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igls54
Комментарий удален пользователем
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sem_odin
Обожаю момент, когда говорят об интриге перед перерывом, а через несколько матчей после перерыва говорят, что интрига умерла. Так каждый год
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