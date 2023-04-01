«Зенит» ни разу не проигрывал «Уралу» – 21 победа, 4 ничьих
«Зенит» продлил беспроигрышную серию в матчах против «Урала».
В 21-м туре Мир РПЛ петербургская команда одержала победу над екатеринбургской со счетом 2:0.
Сегодняшний матч был 25-м в истории противостояния этих клубов. «Зенит» не проиграл «Уралу» ни разу – сине-бело-голубые одержали 21 победу, 4 раза команды сыграли вничью.
Сейчас «Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 51 очко в 21 игре. «Урал» идет 10-м с 25 баллами.
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