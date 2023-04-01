Семак заявил, что «Зенит» не опасается встречи с Дзюбой: «Мы только рады. Чем больше будет хороших игроков, на которых приходят болельщики, тем лучше»

высказался о предстоящем матче против «Локомотива» с .

9 апреля «Зенит» сыграет с железнодорожниками на выезде в 22-м туре Мир .

– Сергей Богданович, в следующем матче «Зенит» сыграет против « », Артем Дзюба показывает великолепную игру. Опасаетесь ли вы встречи с нынешним Дзюбой и не жалеете ли, что он сыграет против вас?

– Конечно, нет. Мы только рады. Чем больше будет хороших игроков, на которых приходят болельщики, тем лучше. Сегодня он забил два прекрасных мяча. Мы только рады, когда игроки, которые помогли нам, помогают другим командам, уходят в другие чемпионаты. Мы за всеми следим и радуемся, когда у них все получается.

Что касается соперничества – это футбол. Тем интереснее увидеть будет. И Артем заряжен, и «Локомотив» прекрасный ход набрал, и нам победа нужна. Такие матчи болельщики любят. И мы покажем, что мы можем на футбольном поле, и «Локомотив». Будем готовиться к матчу так же, как готовимся к любому другому, – сказал главный тренер « ».

«Нужно было приветик «НН» передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба сделал дубль и опять разжег