Семак заявил, что «Зенит» не опасается встречи с Дзюбой: «Мы только рады. Чем больше будет хороших игроков, на которых приходят болельщики, тем лучше»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак высказался о предстоящем матче против «Локомотива» с Артемом Дзюбой

9 апреля «Зенит» сыграет с железнодорожниками на выезде в 22-м туре Мир РПЛ

– Сергей Богданович, в следующем матче «Зенит» сыграет против «Локомотива», Артем Дзюба показывает великолепную игру. Опасаетесь ли вы встречи с нынешним Дзюбой и не жалеете ли, что он сыграет против вас?

– Конечно, нет. Мы только рады. Чем больше будет хороших игроков, на которых приходят болельщики, тем лучше. Сегодня он забил два прекрасных мяча. Мы только рады, когда игроки, которые помогли нам, помогают другим командам, уходят в другие чемпионаты. Мы за всеми следим и радуемся, когда у них все получается. 

Что касается соперничества – это футбол. Тем интереснее увидеть будет. И Артем заряжен, и «Локомотив» прекрасный ход набрал, и нам победа нужна. Такие матчи болельщики любят. И мы покажем, что мы можем на футбольном поле, и «Локомотив». Будем готовиться к матчу так же, как готовимся к любому другому, – сказал главный тренер «Зенита». 

«Нужно было приветик «НН» передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба сделал дубль и опять разжег

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5 комментариев

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Михаил Опякин
Это Питерские разборки
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Sevuska
Главное дать установку защите следить внимательно за пятками Тёмы 😎
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SMART789
Почему должно быть иначе? Если и есть какая обида, то скорее у Артема
Он классный игрок, спасибо ему за последние победы, успехов ему, но не в играх с нами
+6
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+6
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Ебздрогыч
Встречи с Дзюбой опасается только Азмун...
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Юрий Кечко
Даже если Дзюба ему тройку в этом матче положит , подбежит и прям перед его лицом крикнет вамос, а после игры трахнет его жену , Серёжа все равно скажет что то типо :»Ну это футбол и жизнь так бывает «
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