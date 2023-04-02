Клопп положительно оценил игру с «Сити» Хендерсона, Фабиньо, Гакпо и Алиссона

назвал несколько футболистов, хорошо сыгравших с « » (1:4).

Вчера после разгрома от «горожан» в матче 29-го тура главный тренер «красных» заявил: «Четыре игрока или около того провели нормальный матч. Не знаю, где были остальные».

«О четырех игроках, которые хорошо сыграли. Два полузащитника, и Фабиньо, много работали и пытались перекрывать свободные зоны. Еще Гакпо, особенно при владении мячом, и, конечно, .

Это очень сложно (когда мало футболистов провело хороший матч – Sports.ru), если хочешь добиться хорошего результата там», – объяснил немец.

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