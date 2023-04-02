Клопп положительно оценил игру с «Сити» Хендерсона, Фабиньо, Гакпо и Алиссона
Юрген Клопп назвал несколько футболистов, хорошо сыгравших с «Ман Сити» (1:4).
Вчера после разгрома от «горожан» в матче 29-го тура АПЛ главный тренер «красных» заявил: «Четыре игрока или около того провели нормальный матч. Не знаю, где были остальные».
«О четырех игроках, которые хорошо сыграли. Два полузащитника, Хендерсон и Фабиньо, много работали и пытались перекрывать свободные зоны. Еще Гакпо, особенно при владении мячом, и, конечно, Алиссон.
Это очень сложно (когда мало футболистов провело хороший матч – Sports.ru), если хочешь добиться хорошего результата там», – объяснил немец.
«Сити» не заметил прессинг Клоппа и отсутствие Холанда. Юрген (и мы) в шоке: какой «Ливерпуль» пассивный!
Добротные игроки , но не для Ливерпуля.
Когда против тебя выходят Де Брёйне и просто топовый Гюндоган , получатся 1:4.
А да ...Лентяя ,который справа в обороне бегает , спустить к резервистам.