Клопп положительно оценил игру с «Сити» Хендерсона, Фабиньо, Гакпо и Алиссона

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Джордан Хендерсон Фабиньо Алиссон Коди Гакпо Футбол

Юрген Клопп назвал несколько футболистов, хорошо сыгравших с «Ман Сити» (1:4).

Вчера после разгрома от «горожан» в матче 29-го тура АПЛ главный тренер «красных» заявил: «Четыре игрока или около того провели нормальный матч. Не знаю, где были остальные».

«О четырех игроках, которые хорошо сыграли. Два полузащитника, Хендерсон и Фабиньо, много работали и пытались перекрывать свободные зоны. Еще Гакпо, особенно при владении мячом, и, конечно, Алиссон.

Это очень сложно (когда мало футболистов провело хороший матч – Sports.ru), если хочешь добиться хорошего результата там», – объяснил немец.

«Сити» не заметил прессинг Клоппа и отсутствие Холанда. Юрген (и мы) в шоке: какой «Ливерпуль» пассивный!

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alim_liver_kz
Хендерсон? Фаб? Полузащита была мертва. Конате, Гакпо, Алиссон и возможно Жота/Салах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Бондарев
Ответ Ненавидящий2.0
Жоты нет в этом списке, зато по непонятным для меня причинам есть Хендо
В других источниках вообще пишут про Алиссона, Конате, Гакпо и Салаха. Странно, короче.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ AurelioDeLaurentis
Гакпо надо было показать ж/к за симуляцию, ещё он не поднимал голову и неотдал пас в потенциальной голевой атаке, когда два игрока Ливерпуля (Салах и Трент) были открытыми в штрафной у Ман.Сити
Да, нырок знатный был, на уровне Видаля против Реал Мадрида)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilia Maksiokov
тяжело в АПЛ с Милнером, Хендерсонов и Эллиотом.
Добротные игроки , но не для Ливерпуля.
Когда против тебя выходят Де Брёйне и просто топовый Гюндоган , получатся 1:4.
А да ...Лентяя ,который справа в обороне бегает , спустить к резервистам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AurelioDeLaurentis
Мне кажется провальный год случился у Ливерпуля из за того, что из клуба ушли много важных людей в тренерском штабе, не могу вспомнить имена, многие думают что накупив игроков мерсисайдцы опять будут играть как раньше, но в предыдущих победах и завоеваниях кубков Ливерпуля заслуга не только Юргена Клоппа ☝️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Ответ laudrup
почему не ты тренер Ливерпуля, а какой-то немец?
Просто у него лицензии нет)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Ответ Real Madrid l
Гакпо вообще днищем был, Клопп походу ослеп.
Клопп по ходу в футболе просто побольше тебя сечёт. Тебе, конечно, сложно в это поверить, но так оно и есть.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
laudrup
Ответ CriminalJoint62
Гакпо был днищем, привез штрафной, суетился постоянно. Нужно было выпускать Нуньеза с первых минут
почему не ты тренер Ливерпуля, а какой-то немец?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AurelioDeLaurentis
Гакпо надо было показать ж/к за симуляцию, ещё он не поднимал голову и неотдал пас в потенциальной голевой атаке, когда два игрока Ливерпуля (Салах и Трент) были открытыми в штрафной у Ман.Сити
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ Любезный Коссутий
он решил упасть, в надежде, что дадут 2-ю желтую Родри. очень мудрое решение 👍 но не сработало - бывает.
ещё пытался симулировать на пенку. видимо в Ливерпуле это норма.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
То есть признал, что команды больше нет: есть отдельные игроки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Старик Стариканов
похвалил своих любимчиков.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real Madrid l
Гакпо вообще днищем был, Клопп походу ослеп.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Live_Kost
На мой взгляд лучшим был Жота, остальные играли, как г..но. Жота не боялся мяч брать и тащить вперёд
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ Михаил Стентор
Ещё и вместо перспективной контратаки решил упасть от легкого касания в середине поля
он решил упасть, в надежде, что дадут 2-ю желтую Родри. очень мудрое решение 👍 но не сработало - бывает.
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эл Ку
Ливерпуль уже вся не та команда
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Алиссон на выходах плохо играет, неуверенность в его игре стала сильно заметна.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Стентор
Ответ CriminalJoint62
Гакпо был днищем, привез штрафной, суетился постоянно. Нужно было выпускать Нуньеза с первых минут
Ещё и вместо перспективной контратаки решил упасть от легкого касания в середине поля
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ненавидящий2.0
Жоты нет в этом списке, зато по непонятным для меня причинам есть Хендо
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Гакпо был днищем, привез штрафной, суетился постоянно. Нужно было выпускать Нуньеза с первых минут
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий